Geleira desaba e soterra grande parte do vilarejo suíço de Blatten

Blatten, no cantão do Valais: as autoridades declaram que a situação é "delicada". Keystone-SDA

Uma gigantesca avalanche de gelo, lama e detritos soterrou grande parte do vilarejo de Blatten, na região do Lötschental (cantão do Valais), após o colapso de uma grande geleira na tarde de quarta-feira. Várias casas foram destruídas. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Uma grande seção da geleira Birch, abaixo da área do deslizamento de terra, que corria o risco de cair, rompeu-se de uma só vez às 15:30 na quarta-feira. O colapso da geleira causou um terremoto de 3,1 graus na escala Richter.

Vídeos postadosLink externo nas mídias sociais e no canal público de televisão SRF mostram a geleira entrando em colapso e massas de detritos rolando em direção ao vale a uma velocidade impressionante, acompanhadas por uma enorme nuvem de poeira.

Pela manhã, as autoridades cantonais já havia declarado que o Lötschental estava em uma “situação especial”. As autoridades disseram que essa medida garantiria que elas pudessem “reagir o mais rápido possível, se necessário, mobilizando vários recursos de intervenção em larga escala (bombeiros, defesa civil e até mesmo o Exército) assim que necessário”, explicou em um comunicado à imprensa.

Aumento da atividade

Um aumento significativo na atividade foi observado na geleira durante a noite de terça para quarta-feira.

Por volta das quatro horas da manhã, ocorreu um grande colapso, “comparável ao colapso da geleira na terça-feira, por volta das 18h”, confirmou Fernando Lehner, membro da equipe regional de Lötschental, à agência Keystone. Em ambos os casos, os detritos de gelo, rocha e neve não chegaram ao vilarejo de Blatten, mas deslizaram até uma barreira de avalanche.

Na terça-feira à noite, os escombros pararam a 400 metros das primeiras casas. Alguns deles chegaram ao rio Lonza na manhã de quarta-feira.

