Imigração clandestina para a Suíça cai pela metade em um ano. Keystone-SDA

A imigração ilegal para a Suíça diminuiu significativamente. Os números de janeiro a maio mostram que apenas metade do número de estadias ilegais foi registrada em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2024, 10.776 estadias ilegais na Suíça foram registradas de janeiro até o final de maio. No ano corrente, foram registradas 5.396, de acordo com o Departamento Federal de Alfândega e Segurança de Fronteiras. Na terça-feira, o órgão publicou os últimos números para o mês de maio de 2025.

Esses números foram mais altos do que no mês anterior, mas mais baixos do que no mesmo período do ano passado, de acordo com o departamento federal. Um total de 1.467 estadias ilegais foram registradas em maio de 2025. Em 2024, o número foi de 1.814. A maior redução de prisões ocorreu em janeiro de 2025, com 1.165, ou seja, 2.222 pessoas a menos do que no ano anterior.

A maioria das prisões foi feita no Ticino, onde o número foi maior do que em abril. De acordo com o relatório, os cidadãos turcos foram os mais representados entre os imigrantes que entraram ilegalmente na Suíça em maio.

Na área de atividades suspeitas de contrabando, os números de 23 casos em maio foram mais altos do que em abril, com dez casos, e praticamente no mesmo nível do ano passado. O mesmo padrão também pode ser observado nas entregas a autoridades estrangeiras. Em maio de 2025, 251 pessoas foram entregues a autoridades estrangeiras. O número foi de 187 em abril de 2025 e maior em maio de 2024, com 407 pessoas.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

