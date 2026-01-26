Incêndio em edifício no centro de Zurique

Edifício histórico em Lindenhof, Zurique, é destruído por um incêndio Keystone-SDA

Um edifício histórico em Lindenhof, no centro histórico de Zurique, pegou fogo na noite de domingo. Ninguém ficou ferido, informaram as autoridades.

O edifício em questão é o “Modestia cum Libertate”, declarou um porta-voz da Defesa Civil de Zurique à agência de notícias suíça Keystone-SDA. O edifício, que serve como centro maçônico, está localizado no lado sul do Lindenhof.

A maioria dos moradores dos prédios vizinhos conseguiu se salvar, conforme informou o órgão em um comunicado na manhã de segunda-feira. Inicialmente, não foi possível dizer o que causou o incêndio. A extensão dos danos é considerável.

O incêndio foi relatado ao centro de comando de incidentes pouco depois da 1h, de acordo com o comunicado. Foi possível evitar que as chamas se espalhassem para outra parte do edifício graças aos esforços de combate ao fogo de última hora em vários lados. No final, o incêndio ficou sob controle e foi praticamente extinto, informou a Defesa Civil.

Espera-se que a vigilância do incêndio e o extenso trabalho de limpeza e pós-extinção continuem ao longo do dia.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

