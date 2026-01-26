The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Incêndio em edifício no centro de Zurique

Edifício histórico em Lindenhof, Zurique, é destruído por um incêndio
Edifício histórico em Lindenhof, Zurique, é destruído por um incêndio Keystone-SDA

Um edifício histórico em Lindenhof, no centro histórico de Zurique, pegou fogo na noite de domingo. Ninguém ficou ferido, informaram as autoridades.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O edifício em questão é o “Modestia cum Libertate”, declarou um porta-voz da Defesa Civil de Zurique à agência de notícias suíça Keystone-SDA. O edifício, que serve como centro maçônico, está localizado no lado sul do Lindenhof.

A maioria dos moradores dos prédios vizinhos conseguiu se salvar, conforme informou o órgão em um comunicado na manhã de segunda-feira. Inicialmente, não foi possível dizer o que causou o incêndio. A extensão dos danos é considerável.

O incêndio foi relatado ao centro de comando de incidentes pouco depois da 1h, de acordo com o comunicado. Foi possível evitar que as chamas se espalhassem para outra parte do edifício graças aos esforços de combate ao fogo de última hora em vários lados. No final, o incêndio ficou sob controle e foi praticamente extinto, informou a Defesa Civil.

Espera-se que a vigilância do incêndio e o extenso trabalho de limpeza e pós-extinção continuem ao longo do dia.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR