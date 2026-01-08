The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters
Notícias

Inflação desacelerou em 2025

Inflação deverá desacelerar acentuadamente em 2025
Inflação deverá desacelerar em 2025 Keystone-SDA

A inflação desacelerou para 0,2% na Suíça no ano passado, uma vez que uma aceleração nos aluguéis foi compensada por uma queda nos custos de energia.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Essa tendência poderia incentivar o Banco Nacional Suíço (SNB) a manter o status quo monetário.

A inflação acelerou em uma média de 0,2% em 2025, após um aumento de 1,1% no ano anterior, informou o Departamento Federal de Estatísticas (BfS, na sigla em alemão) em um comunicado enviado à imprensa na quinta-feira.

Mostrar mais
As tarifas comerciais afectarão o crescimento em 2026.

Mostrar mais

Agronegócio

Os riscos para retomada econômica em 2026

Este conteúdo foi publicado em Em 2026, a economia suíça enfrentará uma pressão descendente devido à menor procura interna e à incerteza persistente relacionada com as tarifas de importação dos EUA.

ler mais Os riscos para retomada econômica em 2026

O aumento no ano passado foi impulsionado por aluguéis, produtos alimentícios, como café e chocolate, e preços de restaurantes. Por outro lado, os preços da eletricidade, gasolina, medicamentos e carros usados caíram, declara o órgão.

Somente em dezembro, a inflação foi zero em relação ao ano anterior, após uma queda de 0,2% em novembro. Em um mês, no entanto, ela acelerou em 0,1%. Enquanto os preços dos produtos locais subiram ligeiramente, os preços dos produtos importados caíram graças aos efeitos favoráveis da taxa de câmbio do franco suíço.

Os economistas pesquisados esperavam que o índice de preços ao consumidor (IPC) aumentasse entre 0% e 0,2% na comparação anual em dezembro. A expectativa era de que a variação mensal ficasse entre -0,1% e 0,1%.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR