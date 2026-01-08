Inflação desacelerou em 2025
A inflação desacelerou para 0,2% na Suíça no ano passado, uma vez que uma aceleração nos aluguéis foi compensada por uma queda nos custos de energia.
Essa tendência poderia incentivar o Banco Nacional Suíço (SNB) a manter o status quo monetário.
A inflação acelerou em uma média de 0,2% em 2025, após um aumento de 1,1% no ano anterior, informou o Departamento Federal de Estatísticas (BfS, na sigla em alemão) em um comunicado enviado à imprensa na quinta-feira.
O aumento no ano passado foi impulsionado por aluguéis, produtos alimentícios, como café e chocolate, e preços de restaurantes. Por outro lado, os preços da eletricidade, gasolina, medicamentos e carros usados caíram, declara o órgão.
Somente em dezembro, a inflação foi zero em relação ao ano anterior, após uma queda de 0,2% em novembro. Em um mês, no entanto, ela acelerou em 0,1%. Enquanto os preços dos produtos locais subiram ligeiramente, os preços dos produtos importados caíram graças aos efeitos favoráveis da taxa de câmbio do franco suíço.
Os economistas pesquisados esperavam que o índice de preços ao consumidor (IPC) aumentasse entre 0% e 0,2% na comparação anual em dezembro. A expectativa era de que a variação mensal ficasse entre -0,1% e 0,1%.
