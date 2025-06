Os aposentados mais contentes da Europa vivem na Suíça

Os aposentados mais felizes da Europa vivem na Suíça. Keystone-SDA

Os aposentados mais felizes da Europa vivem na Suíça. Cerca de 80% das pessoas com idade entre 65 e 80 anos que vivem na Suíça estão muito satisfeitas com suas vidas, de acordo com um estudo.

2 minutos

A pesquisa com 2.063 pessoas, realizada pela YouGov em nome da seguradora Swiss Life, revelou que a maioria delas estava satisfeita com suas atividades de lazer, contatos sociais, saúde, mobilidade e viagens.

Em média, as pessoas de alta renda estavam mais satisfeitas do que as de baixa renda. Além disso, quanto pior o estado subjetivo de saúde, menor o nível geral de satisfação.

Nenhuma diferença de gênero

Não houve diferença entre homens e mulheres, entre pessoas sem filhos e pessoas com 65 anos ou mais com filhos, ou entre idosos com ou sem netos. Por outro lado, os casais eram mais contentes do que os solteiros.

Em nenhum outro lugar da Europa a proporção da população aposentada é tão (muito) contente com sua vida quanto na Suíça, acrescenta a Swiss Life, baseando seus cálculos nos dados do Eurostat. Também em outras faixas etárias, os suíços são geralmente mais contentes do que outros europeus.

Na Escandinávia, Áustria, Irlanda e Malta, os aposentados também são mais contentes com suas vidas do que seus compatriotas mais jovens.

Distrações

Menos de um terço das pessoas com 65 a 74 anos de idade na Suíça se sentem sozinhas pelo menos algumas vezes. Cerca de 60% das pessoas entre 65 e 80 anos de idade têm netos, e quase dois terços dos avós cuidam deles pelo menos uma vez por mês.

Um grande número dos pesquisados passa o tempo todos os dias lendo (77%), assistindo à televisão (76%) ou fazendo tarefas domésticas (59%). As mulheres (74%) são muito mais propensas do que os homens (42%) a fazer essa última atividade.

Além disso, quase um terço dos idosos (30%) usa redes sociais como Instagram ou Facebook todos os dias, mas um número ainda maior não usa (39%).

(Adaptação: Fernando Hirschy)

