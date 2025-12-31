Poucos fogos de artifício oficiais de Ano Novo na Suíça

Os fogos de artifício na véspera de Ano Novo não são mais uma tradição nas grandes cidades suíças. A Basileia, por exemplo, abandonou completamente essa tradição há anos, e também não há fogos de artifício em Berna, Lausanne e St Gallen.

Na Suíça central, a única cidade que oferece esse espetáculo é Lucerna. Zurique e Genebra também não planejam abandonar a tradição.

O destaque da “Magia do Ano Novo” na cidade de Zurique é a exibição de fogos de artifício após a meia-noite na bacia do lago. Durante o dia, alimentos e bebidas são oferecidos em vários estandes. Às 20 horas do dia 31 de dezembro, as comemorações começam em vários locais.

Na Suíça central, apenas Lucerna organiza uma exibição pública de fogos de artifício para marcar o início do Ano Novo. Na véspera de Ano Novo, o céu acima do Lago Lucerna se ilumina com fogos de artifício. Entretanto, o evento não é organizado pela cidade, mas pelo conselho de turismo e pelos hotéis da cidade de Lucerna.

No cantão de Berna, uma grande exibição de fogos de artifício será realizada em 1º de janeiro de 2026 em Interlaken, no final do festival de música “Touch the Mountains”. Na cidade de Berna e em outras do cantão, no entanto, não estão planejados fogos de artifício oficiais.

Na Basileia, os fogos de artifício da véspera de Ano Novo não são realizados há anos e seu acendimento por particulares é estritamente regulamentado. Em Liestal, a capital do País da Basileia, os fogos de artifício são totalmente proibidos.

As três maiores cidades do cantão de St Gallen – St Gallen propriamente dita, Rapperswil e Wil – não organizam nenhuma exibição oficial de fogos de artifício na véspera de Ano Novo. Kreuzlingen, no cantão de Thurgau, também não os utiliza.

Em Lausanne, não há show de fogos de artifício, mas há a famosa “queima” da catedral: trata-se de um espetáculo em que a catedral parece pegar fogo graças a um jogo de luzes e que pode ser assistido à meia-noite enquanto se toma vinho quente.

A cidade de Genebra, por outro lado, não desistirá de seus fogos de artifício: em 31 de dezembro, ela organizará mais uma vez uma festa à beira do lago. No Píer Gustave-Ador, haverá palcos de música, karaokê e food trucks. O Réveillon deste ano será realizado sob o lema “Ensemble on brille!” (em italiano: “Insieme brilliamo!”).

Não haverá fogos de artifício oficiais em Friburgo, Neuchâtel e La Chaux-de-Fonds.

As exibições de fogos de artifício há muito tempo caíram em desgraça, especialmente entre os defensores e proprietários de animais. Eles alegam que cães e gatos tremem e se escondem, enquanto animais de fazenda, como cavalos ou bezerros, são perturbados. Os ambientalistas criticam a poluição do solo e do ar. Além disso, pessoas sensíveis a ruídos sofrem.

Em dezembro de 2023, a coleta de assinaturas da iniciativa popular “Por uma limitação dos fogos de artifício” foi bem-sucedida. Em meados de dezembro deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou uma contraproposta indireta que pretende dispensar a proibição da venda e do uso de fogos de artifício a particulares, conforme o texto, mas proíbe aqueles destinados apenas a produzir uma explosão sem efeito luminoso, como as bombinhas. O Senado ainda não se pronunciou sobre essa questão.

De acordo com uma pesquisa, quase 70% dos eleitores suíços apoiam a ideia de proteger a população, os animais e a natureza dos efeitos nocivos dos fogos de artifício.

