Suíças têm maior probabilidade de morrer de doenças cardíacas e homens de câncer
Mais de um quarto de todas as mortes entre os residentes da Suíça no ano passado foram causadas por doenças cardiovasculares. Em geral, as doenças cardiovasculares continuam sendo a causa mais frequente de morte entre as mulheres.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
De acordo com as estatísticas federais sobre causas de morte publicadas na segunda-feira, quase 72 mil pessoas residentes na Suíça morreram em 2024, incluindo cerca de 35 mil homens e 37 mil mulheres.
Entre as mulheres, a doença cardiovascular foi a causa mais comum de morte (quase 29%), seguida pelo câncer (22%), enquanto o oposto foi verdadeiro para os homens: a maioria das mortes foi causada por câncer (28%), seguida por doença cardiovascular (27%).
Para ambos os sexos, a taxa de mortalidade por câncer aumentou, enquanto a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares diminuiu em comparação com o ano anterior, conforme mostram os números do Depto. Federal de Estatísticas (BfS, na sigla em alemão). Entre os homens, as mortes por demência também aumentaram.
De acordo com os números, a taxa de mortalidade devido a causas externas, incluindo acidentes, atos de violência e suicídios, caiu para ambos os sexos.
Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.