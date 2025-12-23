Suíças têm maior probabilidade de morrer de doenças cardíacas e homens de câncer

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte Keystone-SDA

Mais de um quarto de todas as mortes entre os residentes da Suíça no ano passado foram causadas por doenças cardiovasculares. Em geral, as doenças cardiovasculares continuam sendo a causa mais frequente de morte entre as mulheres.

1 minuto

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Swiss women most likely to die of heart disease and men of cancer ler mais Swiss women most likely to die of heart disease and men of cancer

Français fr Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité original ler mais Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

De acordo com as estatísticas federais sobre causas de morte publicadas na segunda-feira, quase 72 mil pessoas residentes na Suíça morreram em 2024, incluindo cerca de 35 mil homens e 37 mil mulheres.

Entre as mulheres, a doença cardiovascular foi a causa mais comum de morte (quase 29%), seguida pelo câncer (22%), enquanto o oposto foi verdadeiro para os homens: a maioria das mortes foi causada por câncer (28%), seguida por doença cardiovascular (27%).

Para ambos os sexos, a taxa de mortalidade por câncer aumentou, enquanto a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares diminuiu em comparação com o ano anterior, conforme mostram os números do Depto. Federal de Estatísticas (BfS, na sigla em alemão). Entre os homens, as mortes por demência também aumentaram.

De acordo com os números, a taxa de mortalidade devido a causas externas, incluindo acidentes, atos de violência e suicídios, caiu para ambos os sexos.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos