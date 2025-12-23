The Swiss voice in the world since 1935
Notícias

Suíças têm maior probabilidade de morrer de doenças cardíacas e homens de câncer

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte
As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte Keystone-SDA

Mais de um quarto de todas as mortes entre os residentes da Suíça no ano passado foram causadas por doenças cardiovasculares. Em geral, as doenças cardiovasculares continuam sendo a causa mais frequente de morte entre as mulheres.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

De acordo com as estatísticas federais sobre causas de morte publicadas na segunda-feira, quase 72 mil pessoas residentes na Suíça morreram em 2024, incluindo cerca de 35 mil homens e 37 mil mulheres.

Entre as mulheres, a doença cardiovascular foi a causa mais comum de morte (quase 29%), seguida pelo câncer (22%), enquanto o oposto foi verdadeiro para os homens: a maioria das mortes foi causada por câncer (28%), seguida por doença cardiovascular (27%).

Para ambos os sexos, a taxa de mortalidade por câncer aumentou, enquanto a taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares diminuiu em comparação com o ano anterior, conforme mostram os números do Depto. Federal de Estatísticas (BfS, na sigla em alemão). Entre os homens, as mortes por demência também aumentaram.

De acordo com os números, a taxa de mortalidade devido a causas externas, incluindo acidentes, atos de violência e suicídios, caiu para ambos os sexos.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR