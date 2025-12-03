Suspensão da imigração, cortes no Fed e um jacaré albino

Entrada do prédio do Federal Reserve, o banco central estadunidense, também conhecido como "Fed". Keystone/Swissinfo

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quartas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três fatos importantes ocorridos no país.

“Não os queremos em nosso país”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça-feira. De quem ele estava falando?

Vou dar uma pista: não são jacarés albinos. A opinião de Trump sobre répteis com deficiência de melanina é desconhecida, pelo menos para mim, mas Claude, que vivia em São Francisco, era extremamente popular – como ficou evidente nas inúmeras reportagens em todo o mundo após sua morte.

Uma repórter em frente a um memorial improvisado em Washington, DC, na segunda-feira, perto do local onde dois membros da Guarda Nacional foram baleados. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

O governo Trump suspendeu todos os requerimentos de imigração de 19 países considerados de alto risco poucos dias após um tiroteio fatal envolvendo um cidadão afegão, informou o Departamento de Segurança Interna dos EUA (Department of Homeland Security) na terça-feira.

O jornal Tribune de Genève informou na quarta-feira que a suspensão se aplica a pessoas dos 12 países cujos cidadãos não têm permissão para viajar aos Estados Unidos desde junho e a cidadãos de outros sete países anteriormente sujeitos a restrições de visto. Os pedidos de green cards de cidadãos dos países em questão foram suspensos, assim como os pedidos de naturalização.

A lista inclui alguns dos países mais pobres e instáveis do mundo. Em junho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a proibição da entrada nos Estados Unidos de cidadãos do Afeganistão, Birmânia, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Os outros sete países afetados são Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turquemenistão e Venezuela.

O memorando oficial que descreve a nova política cita o ataque em Washington, DC, em 26 de novembro, no qual um membro da Guarda Nacional foi morto e outro ficou gravemente ferido. Um cidadão afegão foi acusado de homicídio. Ele se declarou inocente.

O Tribune de Genève explicou como Trump fez da luta contra a imigração ilegal uma prioridade, referindo-se a uma “invasão” dos EUA por “criminosos estrangeiros”. No entanto, o jornal destacou que seu programa de deportações em massa “foi frustrado ou restringido por várias decisões judiciais, principalmente com base no argumento de que as pessoas visadas devem poder fazer valer seus direitos”.

Na terça-feira, Trump lançou-se numa diatribe contra a Somália, descrevendo os migrantes somalis como “lixo” e dizendo “não os queremos no nosso país”. O Tages-Anzeiger, em Zurique, acompanhou esta explosão, destacando a resposta do presidente da câmara de Minneapolis, Jacob Frey, um democrata, que afirmou que a comunidade somali em Minneapolis seria apoiada de todas as formas possíveis pelas autoridades locais.

“Demonizar um grupo inteiro é ridículo em qualquer circunstância. E a forma como Donald Trump faz isso de maneira consistente, eu acho que coloca em questão grandes violações constitucionais”, disse Frey. “Isso certamente viola a estrutura moral daquilo em que acreditamos neste país como americanos.”

Reportagem na Tribune de Genève Link externo (em francês)

Cobertura Link externo na TV pública suíça SRF (em alemão)

O Fed está a ganhar um novo visual por dentro e por fora: a fachada foi revestida com uma capa de proteção em 23 de outubro. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

O Federal Reserve, o banco central dos EUA, pretende reduzir em um terço o número de seus supervisores bancários. “Vamos nos lembrar deste dia”, adverte um crítico citado pelo jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

A supervisão bancária do Fed deve se tornar mais eficiente, escreveu o NZZ em uma análise na quarta-feira. Os bancos e o governo Trump apoiam essa medida, mas, questionou o jornal, haverá supervisores suficientes para manter a segurança do maior centro financeiro do mundo?

Michelle Bowman, nomeada para o conselho de governadores do Fed pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em 2018, e que chefia o Departamento de Supervisão Bancária desde junho, está atualmente promovendo uma revolução no Fed. Ela quer flexibilizar as regras de capital, cortar 150 dos 500 supervisores bancários até o final de 2026 e impor restrições mais rígidas aos reguladores restantes sobre como eles devem identificar e resolver problemas nos bancos supervisionados pelo Fed.

Peter Corey, estrategista de mercado da empresa de fintech Pave Finance e observador de longa data do Fed, disse ao NZZ que a redução era um passo na direção errada. “Vamos nos lembrar deste dia e dizer a nós mesmos: ‘Precisávamos de mais pessoas’.”

Corey temia que o Fed reconhecesse crises bancárias futuras tarde demais devido aos cortes de pessoal e a um foco mais restrito. Ele apontou uma série de sinais de alerta, incluindo a falência do Silicon Valley Bank no início de 2023, que rapidamente causou o colapso de outros bancos de médio porte. A crise, que, segundo o NZZ, se desenrolou ao mesmo tempo que o fim do Credit Suisse, só pôde ser controlada com garantias estatais abrangentes.

“As crises bancárias geralmente começam com instituições menores e menos regulamentadas”, disse Corey. “Tenho experiência suficiente para saber que é difícil prever o que desencadeia crises como essas. Mas se as regulamentações forem flexibilizadas, aumenta o risco de sermos surpreendidos por uma crise desse tipo.”

Análise do Federal Reserve Link externo – NZZ (em alemão, paywall)

Claude e um amigo na Academia de Ciências da Califórnia, em São Francisco, em abril. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Claude, um dos menos de 200 jacarés albinos existentes no mundo, morreu em São Francisco com a idade relativamente jovem de 30 anos. Uma investigação tentará esclarecer a causa da sua morte.

Claude era o favorito das crianças em idade escolar e dos turistas internacionais, observou o jornal zuriquenho Tages Anzeiger na quarta-feira. “Muitas crianças levaram para casa um pequeno bicho de pelúcia do Claude como lembrança no final da visita.”

Claude vivia no Museu da Ciência no Golden Gate Park e, ao longo dos anos, tornou-se o mascote não oficial de São Francisco. Ele também apareceu em um livro infantil e foi destaque em anúncios em estações de ônibus e bondes. Sua morte foi anunciada pela Academia de Ciências da Califórnia na terça-feira.

O réptil de três metros e 136 kg foi recentemente tratado por uma suspeita de infecção após mostrar sinais de perda de apetite, escreveu o Tages-Anzeiger. A Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade da Califórnia realizará agora uma autópsia para determinar as possíveis causas da morte. O museu está planejando um serviço memorial público.

Claude nasceu com albinismo, uma mutação genética que resulta na falta do pigmento melanina, fazendo com que ele pareça branco. Ele nasceu em uma fazenda de jacarés na Louisiana em 1995 e ingressou na Academia de Ciências da Califórnia em 2008.

Jacarés albinos raramente sobrevivem por muito tempo na natureza, mas os jacarés americanos podem viver até 70 anos em cativeiro, de acordo com o Tages-Anzeiger. Em setembro, o museu em São Francisco comemorou o 30º aniversário de Claude com festividades, discursos “e um bolo de aniversário especial para jacarés feito de peixe e sorvete”.

A próxima edição da newsletter “Notícias dos EUA na imprensa suíça” será publicada na quarta-feira, 10 de dezembro. Até a próxima semana!

Comentários ou crítica? Nos escreva: english@swissinfo.ch

Adaptação: Eduardo Simantob, com ajuda do Deepl

Mostrar mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba todas as sextas-feiras notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. ler mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

