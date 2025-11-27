Taxas dos parques nacionais, aumento dos preços dos alimentos e “turbulências” nas criptomoedas

Lua nascendo sobre o Parque Nacional Zion, em Utah, um dos parques nacionais cujos preços de entrada estão triplicando para estrangeiros. Keystone

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quintas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três fatos importantes ocorridos no país.

Eu adoro os parques nacionais dos Estados Unidos e, com moderação, a comida que encontramos em seus restaurantes. Acontece que tenho um gosto caro: a partir do ano que vem, o custo de uma entrada anual para alguns dos parques mais populares dos EUA triplicará para estrangeiros.

Além disso, as tarifas alfandegárias estão ajudando a aumentar o preço de certos alimentos. Pelo menos não tenho nenhuma criptomoeda no bolso. Afinal, segundo explicou um jornal suíço, as relações encontram-se hoje em ‘turbulência’ desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor novas tarifas alfandegárias à China.

Turistas no Grand Canyon, Arizona, EUA. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

A partir de 1º de janeiro, os estrangeiros terão de pagar 250 dólares (200 francos) em vez de 80 para visitar os parques nacionais mais populares dos EUA, como o Grand Canyon, Yellowstone ou Yosemite.

O governo Trump disse que queria dar “prioridade aos americanos”, informou o canal de televisão RTS na terça-feira.

O Departamento do Interior dos EUA afirmou que “uma nova estrutura de taxas focada no residente, que coloca as famílias americanas em primeiro lugar”, significa que visitantes de outros países pagarão 250 dólares por um passe anual para 11 dos parques nacionais mais visitados, enquanto cidadãos americanos e residentes permanentes continuarão a pagar 80 dólares. Os turistas estrangeiros sem um passe anual terão de pagar uma nova sobretaxa de 100 dólares por pessoa, além da taxa de entrada padrão.

“Os residentes dos EUA continuarão a desfrutar de preços acessíveis, enquanto os não residentes pagarão uma taxa mais alta para ajudar a apoiar o cuidado e a manutenção dos parques dos EUA”, disseram as autoridades. A RTS observou que vários desses parques são patrimônios da UNESCO.

O jornal francófono Le Temps relatou na quarta-feira que o setor de turismo americano “já vem sofrendo há vários meses com o declínio de viajantes internacionais, desestimulados pelas políticas do Partido Republicano”. A Associação de Viagens dos EUA previa uma queda de 6,3% nas chegadas de turistas estrangeiros em 2025, em comparação com 2024, disse o jornal.

Os preços da carne atingiram níveis recorde, mas os americanos continuam a comprar, noticiou o canal Fox News no domingo. Keystone

Com o aumento dos preços de certos itens alimentícios, o presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu algumas tarifas que havia imposto apenas alguns meses antes.

“Certos produtos e certas experiências cotidianas têm um efeito especial sobre nós. As pessoas veem quanto custa o leite ou a carne nos supermercados. As pessoas veem o aumento das contas de luz e dos aluguéis de imóveis. Isso gera ansiedade”, disse Joseph Foudy, professor de economia da Universidade de Nova York, ao canal de televisão SRF. “E, quando você vê que o custo de vida está aumentando mais rápido do que os salários, você se pergunta quem é o responsável. E é claro que são aqueles que estão no poder.”

A SRF apontou que Trump há muito rotula a questão da acessibilidade econômica como um “golpe democrata”, sem entrar em detalhes. Mas agora a Casa Branca reage: as tarifas adicionais de 40% sobre produtos importados do Brasil, como café, carne bovina e várias frutas (introduzidas apenas em julho) foram suspensas.

Nos EUA, é verdade que alguns preços, especialmente os de alimentos, subiram muito nas últimas semanas e meses, confirmou o editor de economia da SRF, Matthias Heim. Ele deu dois exemplos: as bananas ficaram 7% mais caras em um ano e o café custa quase 20% a mais. “Portanto, não é coincidência que Trump esteja elevando as tarifas sobre esses produtos em particular”, disse o jornalista.

O papel desempenhado pelas tarifas nesses aumentos de preços não é claro, admitiu Heim. O café, em particular, mas também o cacau, ficou mais caro recentemente em todo o mundo devido às más colheitas em vários países produtores, explicou. “As consequências desse fato também podem ser vistas na Suíça: o chocolate ficou mais caro. Mas, nos EUA, esses fatores são agravados pelas tarifas alfandegárias.”

Então, a realidade econômica atinge o presidente Trump? “Com certeza, embora ele não admita isso explicitamente”, disse Heim. Em vez disso, o governo dos EUA justifica a retirada das tarifas dizendo, entre outras coisas, que ela se aplica a produtos que nem sequer são cultivados nos EUA. Portanto, nenhum produtor americano precisa ser protegido. “Em princípio, no entanto, o aumento dos preços dos alimentos sempre recai sobre o governo em exercício”, declarou o jornalista, ressaltando que essa foi uma lição que o antecessor de Trump, Joe Biden, também teve de aprender.

A SRF concluiu que a suspensão de certas tarifas mostra que Trump reconheceu que uma das questões que o levou à presidência há apenas um ano (a economia) “poderia se tornar um bumerangue nas eleições parciais em 2026”.

A moeda eletrônica Bitcoin vale hoje 88 mil dólares, estando assim abaixo dos 126 mil dólares do mês passado. Keystone

O presidente dos EUA se apresenta como um grande defensor das criptomoedas, mas está cada vez mais prejudicando-as com seu comportamento errático, diz o jornal NZZ.

“Durante sua campanha eleitoral, Donald Trump colocou as criptomoedas sob sua proteção. Mas agora elas vivem um momento de dificuldade”, escreveu o NZZ em um editorial na terça-feira.

Na primeira semana de outubro, o Bitcoin atingiu seu preço mais alto de todos os tempos, 126 mil dólares (102 mil francos). Mas, em 10 de outubro, Trump ameaçou a China com novas tarifas. Embora isso tenha provocado ondas de choque em todos os mercados financeiros, desencadeou a “tempestade perfeita” para os ativos de criptomoedas, escreveu o NZZ. “Desde então, o mercado se encontra em turbulência.” Na quarta-feira, o Bitcoin estava sendo negociado a menos de 88 mil dólares.

“Isso é prejudicial para a indústria de criptomoedas, que mobilizou milhões para o Partido Republicano durante a campanha eleitoral presidencial. Trump está se tornando menos um salvador, que os libertou do jugo da administração hostil de Biden, e mais um fardo.”

O NZZ disse que as atividades “duvidosas” da família Trump no setor de criptomoedas também são um fator. “Com seus investimentos privados, o presidente provoca conflitos de interesse historicamente sem precedentes.” O jornal citou a agência de notícias Reuters, que estimou que a família Trump havia ganhado cerca de 800 milhões de dólares com essas atividades no primeiro semestre do ano. Isso incluiu o lançamento de uma moeda digital, que investidores estrangeiros podem comprar como um favor ao presidente, e o perdão de Changpeng Zhao, o bilionário ex-chefe da bolsa de criptomoedas Binance, preso por lavagem de dinheiro. A Binance realizou uma grande transação com a empresa da família Trump pouco antes do perdão.

“Embora o setor comemore cada passo desregulatório dado pelo governo, ele está ciente de que o comportamento oportunista de Trump o expõe a novos riscos de reputação”, escreveu o NZZ. “Ele queria se livrar de sua imagem manchada, não consolidá-la.”

O jornal concluiu que já é hora de o setor de criptomoedas “se emancipar” do Partido Republicano. “Todas as empresas juntas formam um setor. Não se trata de um projeto político. O setor tem um futuro promissor mesmo sem Trump.”

