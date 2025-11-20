Trabalhadores suíços sofrem de cansaço emocional
Os trabalhadores suíços estão cada vez mais cansados emocionalmente, tendo dificuldade em desligar-se do trabalho, de acordo com o Barômetro das Condições de Trabalho da organização sindical Travail.Suisse.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Um barômetro é realizado todos os anos pela Travail.Suisse e pela Universidade de Ciências Aplicadas de Berna. Para a edição de 2025, 1.422 pessoas foram entrevistadas em toda a Suíça.
Quatro em cada dez entrevistados sentem-se regularmente exaustos no final do dia de trabalho. Mais de um quarto deles afirma ter que estar disponível fora do horário de trabalho, o que torna ainda mais difícil recuperar as energias.
Mostrar mais
Estudo mostra crescimento da estafa entre suíços
Cerca de um terço das pessoas entrevistadas afirma não ter tempo suficiente para descansar. Um quinto delas considera quase impossível conciliar a vida profissional e a vida privada.
Ao mesmo tempo, 82,6% das pessoas entrevistadas afirmaram estar satisfeitas com o seu trabalho, o que representa um ligeiro aumento em relação a 2024.
Adaptação: Fernando Hirschy
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.