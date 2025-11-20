Trabalhadores suíços sofrem de cansaço emocional

Trabalhadores suíços sofrem de cansaço emocional. Keystone-SDA

Os trabalhadores suíços estão cada vez mais cansados emocionalmente, tendo dificuldade em desligar-se do trabalho, de acordo com o Barômetro das Condições de Trabalho da organização sindical Travail.Suisse.

Um barômetro é realizado todos os anos pela Travail.Suisse e pela Universidade de Ciências Aplicadas de Berna. Para a edição de 2025, 1.422 pessoas foram entrevistadas em toda a Suíça.

Quatro em cada dez entrevistados sentem-se regularmente exaustos no final do dia de trabalho. Mais de um quarto deles afirma ter que estar disponível fora do horário de trabalho, o que torna ainda mais difícil recuperar as energias.

Cerca de um terço das pessoas entrevistadas afirma não ter tempo suficiente para descansar. Um quinto delas considera quase impossível conciliar a vida profissional e a vida privada.

Ao mesmo tempo, 82,6% das pessoas entrevistadas afirmaram estar satisfeitas com o seu trabalho, o que representa um ligeiro aumento em relação a 2024.

