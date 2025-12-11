Trump fala sobre bebês, estratégia de segurança nacional e frango clorado

A partir de julho, todos os recém-nascidos nos Estados Unidos receberão $1.000. Keystone/swissinfo

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quintas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três notícias importantes nos EUA – nas áreas da política, finanças e ciência.

Aqui está uma grande questão para dar início ao debate: a Europa está enfrentando um “apagamento civilizacional”? Os Estados Unidos acreditam que sim, conforme consta em sua mais recente Estratégia de Segurança Nacional.

Também nesta semana, foi anunciado que, a partir de julho, todos os recém-nascidos nos EUA receberão US$ 1.000. Qual é a contrapartida?

E, por fim, uma viagem à “Capital Mundial das Aves” para conhecer a vida miserável dos frangos de corte, que podem chegar às prateleiras suíças como parte de um acordo tarifário.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o Presidente russo, Vladimir Putin, em 2020. Quem é a maior ameaça para os Estados Unidos, de acordo com a última Estratégia de Segurança Nacional Keystone

As prioridades da política de segurança americana sofreram uma “mudança fundamental” sob Donald Trump, segundo o jornal Neue Zürcher Zeitung (NZZ): a Europa desempenha agora apenas um “papel secundário problemático” para Washington.

O NZZ reagiu à publicação da Estratégia de Segurança Nacional dos EUA. O documento de 33 páginas “pinta um quadro sombrio da situação na Europa e está causando tensões nas relações transatlânticas”, afirmou a emissora pública suíça SRF no domingo.

A Europa enfrentava um “apagamento civilizacional”, avaliou o relatório dos EUA. Os principais problemas eram “as atividades da União Europeia e de outros órgãos transnacionais que minam a liberdade política e a soberania, as políticas migratórias que estão transformando o continente e criando conflitos, a censura à liberdade de expressão e a repressão da oposição política, a queda vertiginosa das taxas de natalidade e a perda das identidades nacionais e da autoconfiança”.

O relatório era certamente inequívoco. “Washington vê a Europa através de uma lente contraditória, desconfiada e etnonacionalista”, escreveu o NZZ. “Não é a política externa agressiva do Kremlin que é tratada como uma ameaça, mas a política migratória europeia.”

A Alta Representante da UE para as Relações Exteriores, Kaja Kallas, adotou um tom conciliador, conforme relatado pela rádio pública suíça RTS. “Os EUA continuam sendo nosso maior aliado”, enfatizou. Kallas admitiu, no entanto, que algumas das críticas eram justificadas, por exemplo, que a Europa havia subestimado seu próprio poder em relação à Rússia.

O Tages-Anzeiger, de Zurique, concordou – embora de forma menos diplomática – dizendo que era “culpa da própria Europa ter de tolerar a insolência ultrajante de Trump”.

“A Europa é a única responsável pela sua vulnerabilidade à chantagem porque, apesar dos avisos, fez muito pouco pela sua própria segurança. Os europeus devem aceitar as provocações a curto prazo, mas, ao mesmo tempo, desenvolver um conceito de segurança comum e armar-se”, escreveu o jornal em um editorial no domingo.

“A confraternização entre a Casa Branca e o Kremlin expõe o continente ao perigo crescente de ser esmagado entre os EUA e a Rússia. Isso seria precisamente o ‘apagamento civilizacional’ que a Casa Branca está prevendo para os europeus”.

As crianças poderão sacar o dinheiro das suas Contas Trump quando fizerem 18 anos. Www.natasha-Lebedinskaya.ru

A partir de julho, todos os recém-nascidos nos Estados Unidos receberão US$ 1.000 para investir. A emissora pública suíça SRF explica essas chamadas Contas Trump.

O que são as Contas Trump? São contas de investimento para crianças criadas como parte de um programa fiscal e de gastos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com a nova lei, o Departamento do Tesouro depositará US$ 1.000 (CHF 800) nas contas de crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2028. Os fundos devem ser investidos em um fundo indexado que acompanha o mercado de ações. Quando as crianças completarem 18 anos, elas poderão sacar os fundos para usar em sua educação, para comprar uma casa ou para qualquer outra finalidade. As contas Trump também serão abertas para crianças menores de dez anos. Nesse caso, suas famílias deverão atuar como investidores.

Tem alguma pegadinha? O investimento dos EUA em contas de ações para crianças é financiado pelo Big Beautiful Bill, o grande programa tributário que Trump aprovou no Congresso no verão. “O Big Beautiful Bill inclui cortes nos benefícios sociais para cofinanciar esses programas”, diz Jens Korte, correspondente da SRF no mercado de ações. “Isso significa que o dinheiro está sendo retirado das famílias mais pobres, que poderão acessá-lo após o aniversário de 18 anos da criança. Mas, no momento, esse dinheiro está sendo retirado delas.”

O que diz Wall Street? Muitos bancos querem participar, afirma Korte, acrescentando que isso poderia criar a próxima geração de clientes bancários. Além disso, as contas provavelmente terão taxas e o dinheiro terá que ser investido em fundos. “Assim, Wall Street receberá quase automaticamente mais dinheiro por meio das Contas Trump”, afirma.

Quem se beneficia das Contas Trump? De acordo com Korte, trata-se também de um programa de economia fiscal. E é claro quem se beneficia com esses programas: as pessoas mais ricas. “Este programa não vai reduzir a diferença de renda e riqueza, mas potencialmente aumentá-la”, disse.

Os americanos consumiram 47 kg de frango per capita em 2024 – quase o dobro do que há 40 anos. Keystone

Embora o acordo tarifário com os EUA tenha gerado manchetes alarmantes na Suíça sobre frango clorado, na verdade o cloro raramente é usado atualmente. Mas engordar bilhões de animais traz muitos outros problemas. Uma reportagem da “Capital Mundial da Avicultura”.

Sarah, uma jovem garçonete de um bar em Gainesville, Geórgia, garantiu ao correspondente americano do Tages-Anzeiger que as asas de frango não tinham gosto de cloro. “E se tivessem, você não perceberia graças aos temperos”. Em um artigo publicado na segunda-feira, a jornalista Charlotte Walser explicou como milhares de pessoas se reúnem em Gainesville toda primavera para o grande Festival do Frango.

Os suíços, no entanto, não têm apetite pelas asas de Gainesville. De acordo com uma pesquisa publicada no Blick no mês passado, mais de quatro em cada cinco entrevistados disseram que não comprariam aves americanas.

Walser tentou dar uma olhada nas granjas de frango ao redor de Gainesville — enormes galpões onde dezenas de milhares de frangos são engordados —, mas elas não são abertas ao público. Em vez disso, os visitantes podem descobrir como funciona a indústria avícola, do ovo ao abate, na Georgia Poultry Laboratory Network.

“Frango clorado?” Doug Waltman, especialista em salmonela no laboratório, sorriu. “Isso foi discutido aqui há 20 anos”. Hoje, o cloro é usado em menos de 5% da produção, de acordo com o Conselho Nacional de Frangos. Outras substâncias são usadas, principalmente o ácido peroxiacético (também conhecido como perácido), uma mistura de vinagre e peróxido de hidrogênio. O objetivo é reduzir as bactérias intestinais que contaminam a carne durante o abate, mas também a salmonela. A associação do setor nega que isso compense a falta de higiene.

No ano passado, 9,4 bilhões de frangos de corte foram abatidos nos EUA. Os americanos consumiram 47 kg de frango per capita em 2024 – quase o dobro do que há 40 anos. Waltman disse que o setor está cada vez mais eficiente devido às práticas de criação: em 1925, um frango de corte vivia 112 dias e pesava pouco mais de 1 kg no abate; hoje, eles são abatidos após apenas 47 dias, pesando quase 3 kg. Organizações de bem-estar animal falam em “criação torturante”, que leva à deficiência física, doenças cardiovasculares e defeitos nos músculos peitorais.

Do ponto de vista da Proteção Animal Suíça (STS), o principal problema com os frangos dos EUA não é, portanto, o tratamento químico após o abate, mas a combinação dessa criação torturante, alta densidade no galpão e falta de infraestrutura adequada para os animais. Walser reconheceu que tudo isso também afeta os frangos na Europa e na Suíça, mas, de acordo com a STS, eles estão em melhor situação em comparação com os frangos americanos.

“Você quer ver frangos? Vá até a rodovia”, disse Sarah, a garçonete, a Walser. “Você verá os caminhões de frangos lá”. Mas é uma visão bastante triste, alertou. “Você pensa em virar vegetariano quando vê isso”.

A próxima edição de “Notícias dos EUA” será publicada na quinta-feira, 18 de dezembro. Até lá!

Se você tiver algum comentário ou feedback, envie um e-mail para english@swissinfo.ch

Adaptação: Fernando Hirschy, com ajuda do DeepL

