Explosão em estacionamento causa dois mortos na Suíça

Keystone / Michael Buholzer

Uma explosão e um incêndio causaram a morte de duas pessoas em Nussbaumen, no cantão da Argóvia, na noite de quinta-feira. Onze pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia cantonal. Os moradores do prédio do estacionamento foram evacuados.

De acordo com a polícia, os danos materiais são consideráveis. Segundo a polícia, várias explosões foram relatadas no estacionamento subterrâneo de um bloco de apartamentos pouco antes das 19 horas. Um grande contingente de policiais, bombeiros e equipes de resgate foi mobilizado. O fogo já havia se espalhado para o primeiro andar quando eles chegaram.

Os esforços para apagar o incêndio ainda estavam em andamento por volta das 23h. Os ocupantes do prédio foram evacuados pelos serviços de emergência. De acordo com a polícia cantonal, eles não podem retornar aos seus apartamentos. As autoridades estão organizando acomodações de emergência para eles.

Além das ambulâncias, três helicópteros de resgate também foram enviados para combater o incêndio.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

