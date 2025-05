Virada à direita ofusca vitória conservadora em Portugal

A líder do partido Bloco de Esquerda (BE) de Portugal, Mariana Mortagua, fala com a imprensa depois de se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para discutir os resultados das eleições legislativas do último fim de semana. KEYSTONE

Virada histórica à direita em Portugal, devastação florestal recorde nas regiões tropicais, julgamento de Bolsonaro no STF e estreia do novo filme de Kleber Mendonça Filho em Cannes são destaques da imprensa suíça nesta semana.

De 17 a 23 de maio de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Virada à direita ofusca vitória conservadora em Portugal

Em março, ele foi derrubado por um voto de desconfiança. No entanto, o chefe de governo conservador de Portugal, Luís Montenegro, manteve sua posição nas eleições antecipadas.

Uma mudança histórica para a direita ofusca a vitória dos conservadores do primeiro-ministro Luís Montenegro nas eleições parlamentares antecipadas em Portugal. Com a apuração já avançada, os populistas de direita do Chega estavam empatados em segundo lugar com o Partido Socialista (PS), que havia governado o país do sudoeste europeu com maioria absoluta há pouco mais de um ano, comentou o jornal online em alemão 20MinutenLink externo.

“Nós matamos o sistema bipartidário que governou por 50 anos”, aplaudiu o líder do Chega, André Ventura, diante das câmeras de TV. Era difícil entender as declarações do professor de direito de 42 anos em meio aos gritos de alegria de centenas de apoiadores. O partido, que há apenas um ano havia comemorado um aumento de 7% (2022) para 18%, agora subiu para cerca de 23%, de acordo com a autoridade eleitoral em Lisboa.

Fonte: 20MinutenLink externo, em 19.05.2025 (em alemão)

Destruição de florestas tropicais em níveis recordes

O equivalente a 18 campos de futebol por minuto: a perda de mata foi devastadora no ano passado, revela o jornal de esquerda Le Courrier,Link externo baseado em reportagem da agência de notícias suíça ATS.

No ano passado, a destruição das florestas tropicais atingiu o nível mais alto em pelo menos vinte anos, devido a incêndios alimentados pelas mudanças climáticas. A situação está se deteriorando novamente no Brasil.

No ano passado, as regiões tropicais perderam 6,7 milhões de hectares de floresta primária, uma área quase do tamanho do Panamá, a maior desde o início da coleta de dados em 2002 pelo observatório de referência Global Forest Watch, criado pelo think-tank americano World Resources Institute (WRI) em conjunto com a Universidade de Maryland.

O número, que é 80% maior do que em 2023, é “equivalente à perda de 18 campos de futebol por minuto”, disse Elizabeth Goldman, codiretora do observatório. Os incêndios são responsáveis por quase metade dessas perdas, à frente da agricultura pela primeira vez.

Fonte: Le Courrier,Link externo em 22.05.2025 (em francês)

KEYSTONE

Julgamento de Bolsonaro vai ao centro da questão

Os primeiros depoimentos foram ouvidos na segunda-feira no julgamento do ex-presidente brasileiro por tentativa de golpe, noticiou o jornal online da Suíça francesa Le MatinLink externo.

Na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a ouvir as principais testemunhas no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe, e um ex-comandante do exército confirmou que participou com o acusado em uma reunião na qual foi discutido um decreto de “Estado de Sítio”.

Jair Bolsonaro, de 70 anos, é acusado de conspirar com pessoas próximas para permanecer no poder independentemente do resultado da eleição presidencial de outubro de 2022, que ele acabou perdendo para o atual presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.

Se condenado, o ex-chefe de Estado (2019-2022) poderá enfrentar uma sentença cumulativa de até 40 anos de prisão.

Fonte: Le MatinLink externo, em 20.05.2025 (em francês)

Festival de Cannes: “O Agente Secreto”, a ditadura brasileira entre filme trash e conspiratório

Por sua vez, o principal jornal da Suíça de língua francesa conta que o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho retorna à competição de Cannes pela terceira vez com “O Agente Secreto”, que não é um filme de espionagem, mas um longa-metragem ao mesmo tempo íntimo e abrangente, evocando paralelamente a ditadura militar, conta o Le TempsLink externo.

O Agente Secreto é o quarto longa-metragem do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho e o terceiro a ser selecionado para a competição. É também seu filme mais ambicioso até hoje, com 2 horas e 38 minutos de duração e ambientado no Brasil de 1977, durante a ditadura militar. Marcelo (Wagner Moura, em uma atuação digna de um prêmio de atuação) – cujo nome verdadeiro é Armando, descobrimos mais tarde – encontra seu filho pequeno em Recife, a cidade natal do cineasta brasileiro que já filmou maravilhosamente em Les Bruits de Recife (2012), Aquarius (2016, Prêmio do Júri) e o documentário Portraits fantômes (2023). Armando é acolhido em uma residência que funciona no vácuo pela truculenta Dona Sebastiana, uma senhora idosa que acolhe pessoas que precisam se esconder. “Somos refugiados”, diz um jovem a Armando.

A primeira parte do filme é como uma longa sequência expositiva, que prossegue em pequenos traços impressionistas. Conhecemos um comissário de polícia desajeitado e seus dois filhos, ficamos sabendo que Armando é viúvo e entendemos que sua vida está ameaçada, testemunhamos a extração de uma perna humana da barriga de um tubarão… E, como em Phantom Portraits, falamos sobre cinema (e Tubarão, é claro) e sobre a época de ouro em que as salas de cinema ficavam lotadas para a exibição de filmes.

Em contraste com o recente Ainda Estou Aqui, em que Walter Salles enfrentou de frente as feridas ainda abertas da ditadura, Filho evoca os anos sombrios da história brasileira de forma mais difusa, mostrando sutilmente – principalmente em uma extraordinária sequência final – que nos últimos anos o Brasil finalmente abraçou o necessário dever de lembrar. O Agente Secreto, com seu título que remete aos arquétipos dos filmes de espionagem e inevitavelmente nos leva a outro lugar, é uma obra de grande poder narrativo, que acredita no poder da ficção para celebrar tanto os filmes B quanto os grandes filmes políticos e de conspiração americanos da década de 1970. E, ao contrário de muitas produções em que os riscos são definidos rapidamente e depois quase não mudam, ele estabelece as bases para uma construção de tirar o fôlego até o clímax, tijolo por tijolo.

Fonte: Le TempsLink externo, em 19.05.2025 (em francês)

Participe do debate da semana:

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 30 de maio. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

