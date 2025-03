Carnaval da Basileia abre com desfile matinal

Este ano, o Festival Eurovisão da Canção que acontece na Basileia é o tema principal do Fasnacht, a palavra suíça alemã para carnaval, que dura três dias. Keystone-SDA

Às 4h da manhã da segunda-feira, as luzes das ruas se apagaram no centro da cidade da Basileia para o início do carnaval, conhecido como Morgenstreich. Com o tempo seco, as ruas e praças se transformaram em um mar de lanternas, acompanhadas pelo som de flautins e tambores.

“Morgenstraich em frente, marche!”, dizia o coro depois que os sinos tocavam, seguido pelo som de tambores e flautins. O Morgenstreich sempre começa com a marcha do mesmo nome.

Milhares de foliões de carnaval desfilaram pelas ruas e becos com seus instrumentos e lanternas de cabeça em suas “larvas” atrás das grandes lanternas do cortejo.

Os foliões do carnaval se vestem com “fantasias de Charivari”, ou seja, com roupas e máscaras individuais. Os blocos e carros alegóricos de Guggenmusik se juntarão a eles para o grande desfile à tarde.

No centro escurecido da cidade, dezenas de milhares de espectadores permaneceram sob temperaturas de cerca de 8°C e assistiram ao espetáculo das lanternas de carnaval e das marchas de tambores e flautins. Os primeiros engarrafamentos de blocos logo se formaram nas ruas estreitas.

A marcha matinal também deu uma primeira impressão dos temas que os blocos abordam durante os três dias de festividades. Este ano, o tema principal é o Festival Eurovisão da Canção que acontecerá na Basileia. Outro tema é o centenário do nascimento do escultor suíço Jean Tinguely.

O carnaval tomará conta da Basileia por três dias. Na tarde de segunda-feira, o desfile mais uma vez atrairá dezenas de milhares de espectadores para a cidade. Um total de 11.485 pessoas em 442 blocos estão registradas para o desfile deste ano na segunda e na quarta-feira.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

