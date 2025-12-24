Что ждёт Швейцарию: экономический прогноз на 2026 год

Согласно прогнозам, в 2026 году внутренний спрос вырастет на 1,4%, масштаб безработицы составит 2,9 процента. Keystone / Christian Beutler

По причине ослабления внутреннего спроса и в условиях сохраняющейся неопределённости, связанной с американскими таможенными тарифами, в новом году швейцарская экономика столкнётся с понижательным давлением.

Швейцарская экономика и в 2025 году сохраняла стабильность: негативное влияние американских таможенных пошлин на швейцарский экспорт было компенсировано ростом заработной платы и активным внутренним спросом. Согласно прогнозам, в 2026 году внутренний спрос вырастет на 1,4%, масштаб безработицы составит 2,9 процента. В 2024 году реальная заработная плата увеличилась на 0,7 процента, и Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BfS) отмечает, что по итогам 2025 года ожидается аналогичная динамика.

Валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 2025 года увеличится на 1,3–1,4 процента, даже несмотря на кризис, вызванный в апреле введением администрацией Трампа 39-процентных пошлин на импорт швейцарских товаров. В ноябре 2025 года Швейцария, тем не менее, добилась снижения базовой ставки до 15%, уровня, соответствующего американским тарифам на импорт товаров из стран ЕС. Соглашение на данный момент (9 декабря 2025 года) ещё не вступило в силу, однако, по мнению экспертов, оно должно существенно облегчить положение часовой и фармацевтической отраслей.

В третьем квартале 2025 года объём промышленного производства в Швейцарии сократился на 0,5 процента. Сильнее всего американские тарифы ударили по химико-фармацевтической отрасли: с июля по сентябрь объём её производства снизился на 7,9 процента. В 2026 году, на фоне напряжённой ситуации на рынке труда и в ситуации продолжающейся неопределённости вокруг реализации тарифного соглашения с США, экономисты ожидают темпов роста ВВП немного ниже 1%. Об этом говорится в экономическом прогнозе на 2026 год, подготовленном аналитиками банка UBS: «Внешняя торговля может оказать поддержку экономике Швейцарии, но лишь в ограниченной степени: американские тарифы будут тормозить рост, в то время как улучшение экономической ситуации в Германии может компенсировать их негативный эффект».

В марте 2025 года Германия, напомним, внесла изменения в свою конституцию, позволившие профинансировать оборонные расходы сверх бюджетных ограничений (так называемого «долгового тормоза»). Предполагается, что эта мера окажет положительное влияние и на швейцарскую экономику. «Существует, однако, риск, что этого все-таки не произойдёт», — заявил Алессандро Би, старший экономист банка UBS. Ожидается, что номинальный рост заработной платы в Швейцарии в следующем году замедлится, а инфляция в 2026 году составит около 1 процента.

1. Внешняя торговля

Таможенное соглашение с США теоретически должно снизить давление на ключевые экспортные отрасли Швейцарии, прежде всего на часовую и фармацевтическую промышленность. Институт экономических исследований KOF ожидает, что сделка добавит к ВВП 0,3–0,5 процента. По оценке KOF, соглашение с администрацией Трампа позволило сохранить от 7 500 до 15 000 рабочих мест, в основном в области машиностроения. Важно помнить, что сделка стала возможной только после того, как швейцарские компании обязались инвестировать в экономику США не менее 200 миллиардов франков (250 миллиардов долларов). Кроме того, Швейцария открывает свой рынок для американской сельхозпродукции.

Как указывает директор KOF Ханс Герсбах, новые тарифы снизят давление на экономику, но многие риски всё же сохраняются. По оценке института, даже 15-процентные пошлины могут снизить ВВП примерно на 0,2 процента. «Отрасли, которых коснутся 15 процентов, — те же, что пострадали бы и от 39 процентов», — подчёркивают в UBS. Самыми уязвимыми по-прежнему остаются фармацевтика, часовая промышленность, производство точных приборов, машиностроение и пищевая индустрия. Отрицательное влияние на швейцарскую экономику, по мнению аналитиков, могут оказать решения, ведущие к снижению масштабов инвестиций в швейцарскую фармацевтику при одновременном наращивании таких вложений в американский фарма-сектор.

2. США и швейцарская фармацевтика

В 2025 году швейцарская фармацевтическая отрасль избежала введения 39-процентных американских пошлин, но в 2026 году она по-прежнему будет оставаться под пристальным вниманием правительства США. Администрация Дональда Трампа продолжит использовать тарифы в качестве инструмента давления, применяемого с целью добиться снижения цен на лекарства на крупнейшем в мире американском рынке. Несмотря на сохраняющуюся неопределённость (будут ли тарифы действительно снижены до 15 процентов), акции двух крупнейших фармацевтических компаний Швейцарии — Roche и Novartis — продолжали в конце 2025 года дорожать, реагируя на успешные продажи, сделки по слияниям и поглощениям, а также на положительные результаты клинических исследований. Ожидается, что этот тренд сохранится и в 2026 году.

В ноябре компания Novartis сообщила инвесторам, что в период с 2025 по 2030 год она исходит из ежегодного прироста продаж на 5–6 процентов. В октябре 2025 года компания объявила о «сделке десятилетия», покупке за 12 миллиардов долларов (9,65 млрд франков) американской компании Avidity Biosciences. В том же месяце акции её конкурента Roche достигли наилучших результатов, начиная с 1997 года — это произошло после обнародования информации об успешных клинических испытаниях нового препарата для терапии рака груди. Фармацевтика, напомним, остаётся крупнейшей экспортной отраслью Швейцарии: она обеспечивает около 45 процентов всего экспорта страны и на половину обеспечивает рост её экономики.

В условиях тарифного давления и требований США снижать цены на лекарства Roche и Novartis обязались инвестировать в экономику США около 75 миллиардов долларов. Но хватит ли у них при этом средств на инвестиции внутри самой Швейцарии, особенно учитывая конкуренцию со стороны Китая и Дании? «Фармацевтика — одна из ключевых опор швейцарской экономики. Если темпы её роста замедлятся или если начнётся стагнация, то это неизбежно отразится на ВВП всей страны», — отметил Алессандро Би из UBS. Дополнительное давление на фарма-сектор создаёт конфликт индустрии со швейцарским правительством по вопросу ценообразования: по мнению самих компаний, текущая ценовая политика страны ухудшает инвестиционный климат. Давление со стороны США может ещё больше обострить ситуацию.

3. Китай и часовая индустрия

Соединённые Штаты остаются крупнейшим рынком сбыта для швейцарской часовой индустрии: на них приходится около 17 процентов мирового экспорта швейцарских часов, объём которого в 2024 году составил 4,4 млрд франков. В октябре 2025 года экспорт швейцарских часов сократился на 4,4 процента, а поставки в США упали сразу на 47 процентов. Поэтому снижение пошлин до 15 процентов должно в теории обеспечить отрасли некоторую передышку, особенно учитывая её высокую зависимость от внешних рынков. Тем не менее, по итогам 2025 года часовая индустрия страны демонстрировала заметную устойчивость.

Согласно октябрьскому отчёту компании Deloitte, в период с января по август 2025 года экспорт швейцарских часов в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом 2024 года снизился всего на 1,0 процент. По оценкам инвестиционной компании Vontobel, по итогам 2025 года экспорт швейцарских часов в США вырастет примерно на 4%. «Сильная динамика американского фондового рынка частично компенсировала тарифное давление», — считает Жан-Филипп Берчи, руководитель отдела исследований фондового рынка банка Vontobel. За последние 12 месяцев индекс S&P 500 — главный индикатор фондового рынка США — вырос на 19,6 процента (по состоянию на ноябрь 2025 года).

«При этом швейцарские производители часов не намерены полностью перекладывать дополнительные издержки на покупателей. У них достаточно резервов, с тем чтобы частично компенсировать влияние пошлин», — добавил Жан-Филипп Берчи. В 2026 году ожидается и восстановление китайского рынка часов премиум-класса, который два года подряд сжимался из-за последствий пандемии и кризиса на рынке недвижимости. Согласно отчёту аудиторской компании Bain & Co, опубликованному в начале 2025 года, рынок товаров класса люкс в Китае по итогам 2024 года сократился на 18–20 процентов. Экспорт швейцарских часов в Китай за тот же период снизился почти на 26 процентов.

Компания Bain & Co прогнозировала дальнейшее снижение продаж люксовых часов в 2025 году на 28–33 процента. Однако к декабрю 2025 года аналитики уже зафиксировали первые признаки стабилизации: рынок, возможно, «достиг дна» и может начать восстановление в следующем 2026 году. Сегмент люксовых часов от брендов Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Cartier, продолжает демонстрировать по сравнению с марками среднего ценового сегмента заметно более высокую степень устойчивости. «Несколько флагманских брендов создают ощущение стабильности, хотя в действительности часовая отрасль в целом сталкивается с серьёзными вызовами», — подчеркнул, комментируя октябрьские данные продаж, Жан-Филипп Берчи.

4. Рынок продуктов питания

После резкого роста цен в 2022 году, вызванного началом российской агрессии против Украины, мировые продовольственные цены сначала пошли на спад, но с 2024 года снова начали увеличиваться — из-за плохой погоды и по причине удорожания удобрений. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2026 году рост предложения будет соответствовать росту спроса, а значит, цены на продукты и сырьё останутся на уровне 2025 года. Улучшение погодных условий обеспечило хорошие урожаи зерновых, а также стабилизировало производство какао-бобов и кофе.

Тем не менее, это не означает снижения розничных цен. За последние два года продовольственные компании, чтобы не терять клиентов, повышали цены постепенно. Стоимость сырья, включая какао, по-прежнему почти на 65% выше уровня 2023 года. Производители шоколада продолжают повышать розничные цены, даже несмотря на риск снижения объемов продаж. Так, компания Lindt & Sprüngli увеличила в 2025 году цены на 15,8 процента, что привело в первом полугодии к сокращению объёмов продаж на 5%. Тем не менее, благодаря росту цен, выручка увеличилась на 11,2 процента.

«Одно ясно: в 2026 году мы не увидим такого масштабного повышения цен, как в этом финансовом году», — заявил ещё в июле 2025 года генеральный директор Lindt Адальберт Лехнер. Повышение цен на продукты питания привело к снижению объёмов потребления, и, чтобы справиться с падением продаж, компании говорят о необходимости сокращения операционных расходов. Так, концерн Nestlé планирует в течение двух лет уволить 16 000 сотрудников, чтобы к 2027 году начать экономить 1 миллиард франков в год. Компания Barry Callebaut объявила о планах активнее использовать заменители какао на основе овса и подсолнечника, чтобы снизить риски, связанные с волатильностью цен на какао.

Снижение американских пошлин до 15 процентов должно принести некоторое облегчение и пищевой промышленности. По данным за август (месяц, когда вступили в силу новые американские таможенные тарифы), экспорт швейцарского сыра в США сократился на 55,4 процента при общем падении экспорта на 9,4%. На перспективы 2026 года производители смотрят с определённой осторожностью. «Ситуация развивается в правильном направлении. Но это ещё не финал… мы пока не знаем всех деталей», — говорит Криста Брюггер из отраслевой ассоциации Swissmilk. Напомним, что снижение американских пошлин стало возможным в обмен на предоставление Швейцарией США квот на беспошлинный импорт американской говядины, курятины и морепродуктов.

