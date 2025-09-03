Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении. Keystone-SDA

Швейцарский продовольственный гигант Nestlé объявил об отставке генерального директора Лорана Фрекса. Любовь и работа часто пересекаются: по разным исследованиям, от каждой пятой до половины пар знакомятся именно на рабочем месте. Но подобные отношения могут обернуться огромным риском — особенно если речь идёт о начальнике и подчинённом и тем более если их связь сохраняется ими в тайне.

4 минут

Совет директоров квалифицировал поведение Лорана Фрекса в качестве нарушения кодекса поведения и внутренних правил Nestlé. Об этом сообщила компания в понедельник вечером 2 сентября 2025 года. Новым генеральным директором назначен руководитель подразделения Nespresso Филипп Навратиль (Philipp Navratil), работающий в компании уже 24 года.

Расследование этого случая проходило под надзором уходящего скоро со своей должности председателя совета директоров Пола Бульке (Paul Bulcke) и его преемника Пабло Ислы (Pablo Isla). В своем официальном заявлении Пол Бульке подчеркнул, что это решение было необходимым шагом: «Ценности и система корпоративного управления Nestlé составляют прочный фундамент нашей компании». Одновременно он поблагодарил Лорана Фрекса за многолетнюю работу.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Лучшее из контента SRG Как Швейцария изменила культуру потребления кофе Этот контент был опубликован на Пьёте капсульный кофе? Значит, с каждой чашкой вы приобщаетесь к швейцарской изобретательности. Читать далее Как Швейцария изменила культуру потребления кофе

В последние годы «любовь на работе» стала предметом пристального внимания кадровых служб. «Новым является не само явление, а то, что его обсуждают гораздо активнее. И даже генеральным директорам теперь приходится отвечать на (непростые) вопросы», — отмечает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Матиас Мёллени (Matthias Mölleney), профессор и руководитель Центра Human Resources Management в Высшей школе экономики Цюриха (Hochschule für Wirtschaft Zürich, HWZ). Раньше последствия таких связей чаще всего ложились на плечи подчинённых. Сегодня, как отмечает телеканал SRF, ситуация иная.

«С точки зрения компаний отношения между начальником и подчинённым всегда представляют серьёзную проблему. Компании надеются, поэтому, что подобных ситуаций им удастся все-таки избегать», — подчёркивает М. Мёллени. По его словам, опасения руководства фирм вызывают теперь не только романтические связи, но даже и чрезмерно тесные дружеские отношения — будь то регулярные посиделки за бокалом вина или совместная игра в гольф. «Здесь ведь существует огромная серая зона закона», — добавляет эксперт.

Правовая перспектива

С точки зрения трудового права, романтические отношения на работе — крайне чувствительная сфера. «Они связаны с рисками в плане соблюдения конфиденциальности и правил защиты данных. Особое отношение к одному человеку, кроме того, подрывает рабочую атмосферу в коллективе: у других сотрудников может возникнуть чувство, что их ставят в менее выгодное положение», — объясняет Николь Фёгели Галли (Nicole Vögeli Galli), преподавательница трудового права в Цюрихской Высшей школе прикладных наук (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW).

Показать больше

Показать больше Агробизнес Швейцария, США и дефицит яиц: что даст поиск нестандартных решений? Этот контент был опубликован на Мировой пищепром ищет новые пути решения проблемы дефицита яиц, которые вполне могут вести за пределы курятника. Читать далее Швейцария, США и дефицит яиц: что даст поиск нестандартных решений?

Что надо учитывать?

По словам Фёгели Галли, важно заранее подумать, существует ли у вас на работе обязанность сообщать о таких отношениях. «Надо подумать, может ли возникнуть впечатление, что мы нарушаем правила конфиденциальности или предоставляем друг другу какие-то незаконные преимущества»? При этом бывают и связи с низким уровнем риска — например, если партнёры никак не пересекаются по работе.

Чего стоит избегать?

Особенно рискованны краткосрочные романы. «Они часто возникают спонтанно, но впоследствии люди о них очень жалеют — и это может привести к крайне неприятным последствиям», — подчёркивает юрист Фёгели Галли в интервью телеканалу SRF. В таких случаях грань между мимолётной связью и сексуальным домогательством оказывается очень тонкой.

Можно ли влюбляться на работе?

«Разумеется, можно. Всё остальное было бы совершенно нереалистично», — говорит Матиас Мёллени. Но при этом важно ясно осознавать возможные последствия. Фёгели Галли добавляет: «Ключевой вопрос всегда в том, есть ли обязанность сообщать о таких отношениях и какие риски они могут нести для коллектива».

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch