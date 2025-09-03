The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Агробизнес

Nestlé уволила гендиректора из-за отношений с подчинённой

Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении.
Лоран Фрекс (Laurent Freixe) долгое время скрывал факт личных отношений с сотрудницей, находившейся в его прямом подчинении. Keystone-SDA

Швейцарский продовольственный гигант Nestlé объявил об отставке генерального директора Лорана Фрекса. Любовь и работа часто пересекаются: по разным исследованиям, от каждой пятой до половины пар знакомятся именно на рабочем месте. Но подобные отношения могут обернуться огромным риском — особенно если речь идёт о начальнике и подчинённом и тем более если их связь сохраняется ими в тайне.

Этот контент был опубликован на
4 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал Swissinfo

Совет директоров квалифицировал поведение Лорана Фрекса в качестве нарушения кодекса поведения и внутренних правил Nestlé. Об этом сообщила компания в понедельник вечером 2 сентября 2025 года. Новым генеральным директором назначен руководитель подразделения Nespresso Филипп Навратиль (Philipp Navratil), работающий в компании уже 24 года. 

Расследование этого случая проходило под надзором уходящего скоро со своей должности председателя совета директоров Пола Бульке (Paul Bulcke) и его преемника Пабло Ислы (Pablo Isla). В своем официальном заявлении Пол Бульке подчеркнул, что это решение было необходимым шагом: «Ценности и система корпоративного управления Nestlé составляют прочный фундамент нашей компании». Одновременно он поблагодарил Лорана Фрекса за многолетнюю работу.

Читайте также:

Показать больше
Это, пожалуй, не тот продукт, который первым приходит на ум при слове «Швейцария». И всё же с кофе у этой страны — давняя и прочная связь. Keystone / Christian Beutler.

Показать больше

Лучшее из контента SRG

Как Швейцария изменила культуру потребления кофе

Этот контент был опубликован на Пьёте капсульный кофе? Значит, с каждой чашкой вы приобщаетесь к швейцарской изобретательности.

Читать далее Как Швейцария изменила культуру потребления кофе

В последние годы «любовь на работе» стала предметом пристального внимания кадровых служб. «Новым является не само явление, а то, что его обсуждают гораздо активнее. И даже генеральным директорам теперь приходится отвечать на (непростые) вопросы», — отмечает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Матиас Мёллени (Matthias Mölleney), профессор и руководитель Центра Human Resources Management в Высшей школе экономики Цюриха (Hochschule für Wirtschaft Zürich, HWZ). Раньше последствия таких связей чаще всего ложились на плечи подчинённых. Сегодня, как отмечает телеканал SRF, ситуация иная.

«С точки зрения компаний отношения между начальником и подчинённым всегда представляют серьёзную проблему. Компании надеются, поэтому, что подобных ситуаций им удастся все-таки избегать», — подчёркивает М. Мёллени. По его словам, опасения руководства фирм вызывают теперь не только романтические связи, но даже и чрезмерно тесные дружеские отношения — будь то регулярные посиделки за бокалом вина или совместная игра в гольф. «Здесь ведь существует огромная серая зона закона», — добавляет эксперт.

Правовая перспектива

С точки зрения трудового права, романтические отношения на работе — крайне чувствительная сфера. «Они связаны с рисками в плане соблюдения конфиденциальности и правил защиты данных. Особое отношение к одному человеку, кроме того, подрывает рабочую атмосферу в коллективе: у других сотрудников может возникнуть чувство, что их ставят в менее выгодное положение», — объясняет Николь Фёгели Галли (Nicole Vögeli Galli), преподавательница трудового права в Цюрихской Высшей школе прикладных наук (Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW).

Показать больше
Яйца на сортировочном конвейере компании Eico в Берне, Швейцария. За час здесь проверяют до 100 тыс яиц.

Показать больше

Агробизнес

Швейцария, США и дефицит яиц: что даст поиск нестандартных решений?

Этот контент был опубликован на Мировой пищепром ищет новые пути решения проблемы дефицита яиц, которые вполне могут вести за пределы курятника.

Читать далее Швейцария, США и дефицит яиц: что даст поиск нестандартных решений?

Что надо учитывать?

По словам Фёгели Галли, важно заранее подумать, существует ли у вас на работе обязанность сообщать о таких отношениях. «Надо подумать, может ли возникнуть впечатление, что мы нарушаем правила конфиденциальности или предоставляем друг другу какие-то незаконные преимущества»? При этом бывают и связи с низким уровнем риска — например, если партнёры никак не пересекаются по работе.

Чего стоит избегать?

Особенно рискованны краткосрочные романы. «Они часто возникают спонтанно, но впоследствии люди о них очень жалеют — и это может привести к крайне неприятным последствиям», — подчёркивает юрист Фёгели Галли в интервью телеканалу SRF. В таких случаях грань между мимолётной связью и сексуальным домогательством оказывается очень тонкой.

Можно ли влюбляться на работе?

«Разумеется, можно. Всё остальное было бы совершенно нереалистично», — говорит Матиас Мёллени. Но при этом важно ясно осознавать возможные последствия. Фёгели Галли добавляет: «Ключевой вопрос всегда в том, есть ли обязанность сообщать о таких отношениях и какие риски они могут нести для коллектива».

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Демография

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Айлин Эльчи

Знать или не знать — о том, что вам грозит серьёзное заболевание?

Узнать о болезни ещё до появления симптомов? Даже если она никогда не перейдёт в клиническую фазу? Что для вас предпочтительнее?

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
33 Отметки «мне нравится»
24 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
60 Отметки «мне нравится»
69 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарский ИИ

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Показать больше

Решения в области климата

Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?

Этот контент был опубликован на Четверо жителей небольшого индонезийского острова Пари требуют компенсации за ущерб, вызванный изменением климата.

Читать далее Суд решит: допустим ли климатический иск против Holcim?
В Швейцарии запущено мобильное приложение для повышения безопасности бейсджамперов в регионе долины Лаутербруннен.

Показать больше

Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга

Этот контент был опубликован на Новая система должна улучшить координацию между спортсменами-экстремалами и пилотами вертолётов.

Читать далее Мобильное приложение повысит безопасность бейсджампинга
Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Показать больше

Швейцарская политика

Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме

Этот контент был опубликован на Сложность профессии полицейского требует пространства, где сотрудники могут свободно высказываться.

Читать далее Главный полицейский отверг обвинения в системном расизме
Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Показать больше

Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Победителем швейцарского Фестиваля альпийских искусств и видов спорта стал 30-летний Армон Орлик из Граубюндена.

Читать далее Коронован новый чемпион Швейцарии по борьбе швинген
Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Показать больше

Стоит ли отселять людей при малейшем риске?

Этот контент был опубликован на Стоит ли отселять людей при малейшем риске? Как сообщила газета «Блик» в пятницу 29 августа, 58% опрошенных ответили на этот вопрос «да» или «скорее да».

Читать далее Стоит ли отселять людей при малейшем риске?
Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Показать больше

Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Читать далее Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Показать больше

Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Этот контент был опубликован на Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.

Читать далее Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Показать больше

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Показать больше

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
women protesting sexual violence

Показать больше

В Швейцарии вступает в силу принцип «нет — значит нет»

Этот контент был опубликован на С 1 июля 2024 года в стране вступают в силу поправки в положения УК, карающие за преступления против половой неприкосновенности.

Читать далее В Швейцарии вступает в силу принцип «нет — значит нет»
Ballet dancer waiting in the backstage

Показать больше

Домогательства и швейцарский балет: системная проблема?

Этот контент был опубликован на Или это просто эффект медиа-прозрачности, когда общественность вдруг замечает то, что имело место всегда? Разбираемся!

Читать далее Домогательства и швейцарский балет: системная проблема?

Показать больше

Домогательства и абьюз в творческой среде: Швейцария не исключение!

Этот контент был опубликован на Проблема домогательства в творческой среде существует по всему миру и не только в Швейцарии. Наша аналитика.

Читать далее Домогательства и абьюз в творческой среде: Швейцария не исключение!
Demonstrierende Frauen

Показать больше

Правовые аспекты изнасилования: Швейцария и мировые тренды

Этот контент был опубликован на Как Швейцария дискутирует на тему пересмотра и актуализации уголовно-сексуального законодательства.

Читать далее Правовые аспекты изнасилования: Швейцария и мировые тренды
Lecture

Показать больше

Каково положение женщин в швейцарской академической науке?

Этот контент был опубликован на Тема гендера сейчас самая модная. Какова ситуация с гендерной репрезентацией в швейцарской академической науке?

Читать далее Каково положение женщин в швейцарской академической науке?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR