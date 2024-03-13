Швейцарский финтех-сектор находится на подъеме

Система безналичной оплаты Twint посредством мобильного приложения становится все более популярной. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

В 2023 году швейцарский финтех*-сектор продолжал активно развиваться. Никогда ранее в этой отрасли не работало такого количества компаний, как сейчас. Особенно быстро увеличивалась численность фирм, ориентированных на технологии в области «устойчивого инвестирования»**. Однако уже становятся заметными признаки некоторого охлаждения конъюнктуры.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss fintech sector thrives with record number of companies Оригинал Читать далее Swiss fintech sector thrives with record number of companies

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По состоянию на конец 2023 года в Швейцарии официально насчитывалось 483 финтех-компании — а это больше, чем когда-либо прежде. Согласно результатам исследования финтех-рынка IFZ FinTech Study,Внешняя ссылка проведенного Высшей Школой прикладных наук и искусств Люцерна (Hochschule Luzern), это примерно на 11% больше, чем в предыдущем 2022 году. А это в свою очередь означает, что начиная с 2015 года масштабы этой отрасли в стране выросли в три раза.

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Княжество Лихтенштейн, кстати, также было включено в это исследование, что произошло впервые. Как оказалось, в этой карликовой юрисдикции зарегистрированы 22 компании финтех-профиля. Особенно активный рост в прошлом 2023 году наблюдался среди компаний, стратегически ориентированных на устойчивое инвестирование (23%). Согласно итогам люцернского исследования они составляют долю примерно в 10% от всех швейцарских финтех-компаний.

По словам руководителя указанного исследования Томаса Анкенбранда (Thomas Ankenbrand), особенно велик сейчас интерес инвесторов именно к возможностям так называемого «устойчивого инвестирования». Дополнительно способствует этому тренду новые «инвестиционно-экологические» нормативы и программы работы банков. Не удивительно, однако, и то, что сейчас в этой швейцарской отрасли становятся заметными и признаки некоторого охлаждения конъюнктуры.

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По словам Томаса Анкенбранда Швейцария сталкивается сейчас с крепнущей конкуренцией, например, со стороны Стокгольма, который уже обогнал Цюрих и Женеву в рейтинге локаций, особенно привлекательных для финтех-компаний. Сейчас эти швейцарские города находятся на третьем и четвертом месте, что говорит о том, что общие условия для финтеха в Швейцарии по-прежнему вполне привлекательны.

Такие американские города, как Нью-Йорк и Сан-Франциско, заняли в указанном рейтинге позиции номер 6 и 7. Берлин занял 10-е место, а лидирует в этом списке с большим отрывом по-прежнему Сингапур. Кроме того, в 2023 году сократилось финансирование финтех-компаний, причем как по общему объему, так и по количеству сделок.

В 2023 году в швейцарский финтех-сектор в ходе 68 раундов финансирования было инвестировано в общей сложности 457 млн франков (518 млн долларов США). В 2022 году, согласно исследованию экспертов из Люцерна, эта цифра всё еще составляла 605 млн франков (84 раунда финансирования). Является ли этот спад следствием структурных изменений в отрасли или же он обусловлен временным эффектом, связанным, например, с колебаниями процентной ставки ЦБ?

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Пока точно определить невозможно. Тем не менее, как говорит Томас Анкенбранд, финтех из нишевого рынка уже прочно превратился в значимый источник инноваций для традиционных поставщиков финансовых услуг, при том, что потенциал отрасли еще далеко не исчерпан, прежде всего, если обратить внимание на перспективы развития инструментов и решений на основе «искусственного интеллекта».

В любом случае, подчеркивает Томас Анкенбранд, динамичная адаптация к новым технологическим достижениям пойдет Швейцарии в качестве глобальной бизнес-площадки только на пользу. Исследование IFZ FinTech Study публикуется Высшей Школой прикладных наук и искусств Люцерна ежегодно. В 2024 году вышел уже девятый выпуск, подготовленный при поддержке таких компаний, банков и организаций, как e.foresight, Finnova, Inventx, SIX, Swiss Bankers Prepaid Services, Swiss Fintech Innovations и Zürcher Kantonalbank.

*Сфера финтех (финансовые технологии) — разработка форматов предоставления финансовых услуг с использованием инновационных технологий, таких как «обработка больших массивов данных» (Big Data), программ и инструментов на основе искусственного интеллекта, технологий блокчейн, облачных технологий и т. д.

**Устойчивое инвестирование (sustainable investing) – категория инвестиций, учитывающая экологические, социальные и управленческие критерии (так называемые ESG-критерии). Методы такого инвестирования важны как для целей обеспечения долгосрочной позитивной финансовой отдачи, так и для достижения положительного социального и медийного эффекта.

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