Что такое тарифные барьеры? Объясняем

Дональд Трамп вводит масштабные таможенные тарифные барьеры, оказывая давление на соседние страны, трансатлантических союзников и экономических конкурентов.
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Журналистка мультимедиа, освещающая международную женевскую тематику и обеспечивающая редакторский контроль качества в англоязычной редакции.
Я - швейцарско-чилийская журналистка мультимедиа с двадцатилетним опытом работы в США, Европе и на Ближнем Востоке, а также в Южной Америке и Африке. Мне нравятся расследования и полноформатные репортажи, а также работа в жанре экстренных новостей и во всех других смежных жанрах.
Я занимаюсь созданием видеороликов и подкастов о науке и технологиях. Разрабатываю разъяснительные видеоформаты для просмотра на мобильных устройствах, смешивая анимацию и документалистику.
Я изучал кинематографию и анимацию в Цюрихской Высшей школе прикладных искусств и начал работать видеожурналистом в SWI swissinfo.ch в 2004 году. С тех пор я специализируюсь на создании разных стилей анимации для наших визуальных продуктов.
Что такое тариф? Тарифы — это налоги, которыми правительства облагают импортные товары и услуги, делая иностранную продукцию более дорогой по сравнению с отечественными аналогами.
Эти таможенные пошлины могут использоваться для защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции, повышения государственных доходов или устранения торгового дисбаланса. Тарифы также могут использоваться в качестве дипломатического рычага.
Под редакцией Виржини Манжен
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