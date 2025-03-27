Что такое тарифные барьеры? Объясняем

Дональд Трамп вводит масштабные таможенные тарифные барьеры, оказывая давление на соседние страны, трансатлантических союзников и экономических конкурентов.

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Что такое тариф? Тарифы — это налоги, которыми правительства облагают импортные товары и услуги, делая иностранную продукцию более дорогой по сравнению с отечественными аналогами.

Эти таможенные пошлины могут использоваться для защиты отечественной промышленности от иностранной конкуренции, повышения государственных доходов или устранения торгового дисбаланса. Тарифы также могут использоваться в качестве дипломатического рычага.

Под редакцией Виржини Манжен

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