Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»

Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге. Keystone-SDA

В своем первом публичном выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге в качестве нового генерального секретаря Совета Европы во вторник 1 октября 2024 года бывший президент Швейцарии Ален Берсе изложил свое видение ситуации. Во главу угла он поставил права человека, Украину, демократию и Европу.

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Ален Берсе подчеркнул, что Россия должна будет ответить за свои преступления, совершенные ею в Украине после начала полномасштабного военного вторжения, а Европа будет поддерживать Украину в ее борьбе за сохранение ею своей свободы и независимости. Поддержит Европа Украину и в её послевоенном восстановлении.

Агрессор был, напомним, исключен из Парламентской ассамблеи Совета Европы после своего вторжения в Украину в феврале 2022 года, поэтому представители России в Страсбурге не присутствовали. Членство России в Совете Европы было отозвано в марте 2022 года.

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Ален Берсе специально предстерёг от «раскола общества в Европе» перед лицом таких непростых вопросов, как война (России против Украины) или изменение климата. Демократия, по его словам, отступает по всему миру, в том числе и в Европе, тем не менее этот континент может с гордостью оглянуться на свою более чем 70-летнюю мирную историю.

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Он обладает ключевыми ценностями, которые следует защищать, в частности, такие, как свобода, права человека, мир, безопасность, стабильность, процветание, права женщин и защита меньшинств. Важно сохранять и укреплять единство народов Европы, с тем чтобы «европейская семья» была в состоянии продолжать культивировать диалог на базе уважении к многообразию. Однако Европа также должна быть в состоянии предложить и перспективы на будущее.

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