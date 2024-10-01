Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»
В своем первом публичном выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге в качестве нового генерального секретаря Совета Европы во вторник 1 октября 2024 года бывший президент Швейцарии Ален Берсе изложил свое видение ситуации. Во главу угла он поставил права человека, Украину, демократию и Европу.
Ален Берсе подчеркнул, что Россия должна будет ответить за свои преступления, совершенные ею в Украине после начала полномасштабного военного вторжения, а Европа будет поддерживать Украину в ее борьбе за сохранение ею своей свободы и независимости. Поддержит Европа Украину и в её послевоенном восстановлении.
Агрессор был, напомним, исключен из Парламентской ассамблеи Совета Европы после своего вторжения в Украину в феврале 2022 года, поэтому представители России в Страсбурге не присутствовали. Членство России в Совете Европы было отозвано в марте 2022 года.
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Ален Берсе специально предстерёг от «раскола общества в Европе» перед лицом таких непростых вопросов, как война (России против Украины) или изменение климата. Демократия, по его словам, отступает по всему миру, в том числе и в Европе, тем не менее этот континент может с гордостью оглянуться на свою более чем 70-летнюю мирную историю.
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Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы
Он обладает ключевыми ценностями, которые следует защищать, в частности, такие, как свобода, права человека, мир, безопасность, стабильность, процветание, права женщин и защита меньшинств. Важно сохранять и укреплять единство народов Европы, с тем чтобы «европейская семья» была в состоянии продолжать культивировать диалог на базе уважении к многообразию. Однако Европа также должна быть в состоянии предложить и перспективы на будущее.
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Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?
Базирующийся в Страсбурге Совет Европы был основан в 1949 году, он состоит из 46 стран, в которых проживает более 700 миллионов человек. К основным задачам Совета Европы относятся защита прав человека, демократических принципов, поддержка принципов верховенства права, содействие экономическому и социальному прогрессу, а также поддержка защиты окружающей среды и охраны природы в Европе.
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