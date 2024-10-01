Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»

Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге.
Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге. Keystone-SDA

В своем первом публичном выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге в качестве нового генерального секретаря Совета Европы во вторник 1 октября 2024 года бывший президент Швейцарии Ален Берсе изложил свое видение ситуации. Во главу угла он поставил права человека, Украину, демократию и Европу.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Ален Берсе подчеркнул, что Россия должна будет ответить за свои преступления, совершенные ею в Украине после начала полномасштабного военного вторжения, а Европа будет поддерживать Украину в ее борьбе за сохранение ею своей свободы и независимости. Поддержит Европа Украину и в её послевоенном восстановлении.

Агрессор был, напомним, исключен из Парламентской ассамблеи Совета Европы после своего вторжения в Украину в феврале 2022 года, поэтому представители России в Страсбурге не присутствовали. Членство России в Совете Европы было отозвано в марте 2022 года.

Показать больше

Ален Берсе специально предстерёг от «раскола общества в Европе» перед лицом таких непростых вопросов, как война (России против Украины) или изменение климата. Демократия, по его словам, отступает по всему миру, в том числе и в Европе, тем не менее этот континент может с гордостью оглянуться на свою более чем 70-летнюю мирную историю.

Показать больше
Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы

Показать больше

Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Этот контент был опубликован на Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.

Читать далее Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Он обладает ключевыми ценностями, которые следует защищать, в частности, такие, как свобода, права человека, мир, безопасность, стабильность, процветание, права женщин и защита меньшинств. Важно сохранять и укреплять единство народов Европы, с тем чтобы «европейская семья» была в состоянии продолжать культивировать диалог на базе уважении к многообразию. Однако Европа также должна быть в состоянии предложить и перспективы на будущее.

Показать больше
В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Показать больше

Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?

Этот контент был опубликован на В интервью радио SRF новый Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе говорит о правах человека, демократии и Украине.

Читать далее Господин Берсе — как вы будете противостоять центробежным силам?

Базирующийся в Страсбурге Совет Европы был основан в 1949 году, он состоит из 46 стран, в которых проживает более 700 миллионов человек. К основным задачам Совета Европы относятся защита прав человека, демократических принципов, поддержка принципов верховенства права, содействие экономическому и социальному прогрессу, а также поддержка защиты окружающей среды и охраны природы в Европе.

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
53 Отметки «мне нравится»
52 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Показать больше
в активе у швейцарца Д. Коттье есть единогласно принятая резолюция в пользу создания специального трибунала по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины. Трудно представить себе официальный Берн, выступающим с такой инициативой.

Показать больше

К 75-летию Совета Европы: вагонные разговоры со швейцарскими депутатами ПАСЕ

Этот контент был опубликован на В швейцарскую делегацию в Совете Европы входят представители и представительницы порой диаметрально противоположных политических взглядов.

Читать далее К 75-летию Совета Европы: вагонные разговоры со швейцарскими депутатами ПАСЕ

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
168 Отметки «мне нравится»
123 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
50 Отметки «мне нравится»
32 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
86 Отметки «мне нравится»
55 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса

Показать больше

В Швейцарии компенсируют «побочки» от ковидной вакцины

Этот контент был опубликован на Швейцария впервые выплатила компенсацию за ущерб, причиненный вакциной против коронавируса.

Читать далее В Швейцарии компенсируют «побочки» от ковидной вакцины
Итоги очередного опроса общественного мнения показали: большинство жителей Швейцарии выступает за строительство новых атомных электростанций

Показать больше

Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

Этот контент был опубликован на Итоги очередного опроса общественного мнения показали: большинство жителей Швейцарии выступает за строительство новых атомных электростанций.

Читать далее Большинство в Швейцарии выступает за строительство новых АЭС
Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Показать больше

Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН

Этот контент был опубликован на Трудовые соглашения Европейской организации ядерных исследований ЦЕРН с российскими учеными заканчиваются 30 ноября 2024 года.

Читать далее Ученые из России не смогут сотрудничать с ЦЕРН
Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Показать больше

Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум

Этот контент был опубликован на Совет кантонов решил и дальше поддерживать Всемирный экономический форум в Давосе на период с 2025 по 2027 год.

Читать далее Швейцария будет и далее поддерживать Давосский форум
Мы живем теперь исключительно в цифровом мире? Не совсем так: в 2023 году швейцарские аналоговые библиотеки посетили более 46 млн человек, что на 7,4 млн человек больше, чем в 2022 году.

Показать больше

Швейцарские библиотеки посетили более 46 млн человек

Этот контент был опубликован на Мы живем в цифровом мире? Не совсем: более 46 млн человек посетили швейцарские аналоговые библиотеки в 2023 году.

Читать далее Швейцарские библиотеки посетили более 46 млн человек
Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Причины: ледники, реки и трамваи.

Показать больше

Таяние ледников изменило швейцарско-итальянскую границу

Этот контент был опубликован на Швейцария повела демаркацию своих границ с Италией и Францией. Причины: ледники, реки и трамваи.

Читать далее Таяние ледников изменило швейцарско-итальянскую границу
Военнослужащие ВСУ и спасатели пытаются разобрать руины дома, обрушившегося в результате российской бомбардировки, Харьков, Украина, вторник 24 сентября 2024 года.

Показать больше

Швейцария приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Этот контент был опубликован на И это даже несмотря на отсутствие в ней ссылок на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Читать далее Швейцария приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине
Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

Показать больше

Швейцария даст больше денег на образование и науку

Этот контент был опубликован на Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

Читать далее Швейцария даст больше денег на образование и науку
Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Показать больше

Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

Этот контент был опубликован на Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Читать далее Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»
Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.

Показать больше

Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает

Этот контент был опубликован на Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.

Читать далее Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Организация, которую называют «совестью Европы», изберет сегодня нового Генсекретаря и им может впервые стать швейцарец.

Показать больше

Швейцарец Ален Берсе возглавит Совет Европы?

Этот контент был опубликован на Организация, которую называют «совестью Европы», изберет сегодня нового Генсекретаря и им может впервые стать швейцарец.

Читать далее Швейцарец Ален Берсе возглавит Совет Европы?
berset

Показать больше

Ален Берсе намерен стать Генсеком Совета Европы

Этот контент был опубликован на Бывший президент Швейцарии Ален Берсе выразил свою заинтересованность в должности Генерального секретаря Совета Европы.

Читать далее Ален Берсе намерен стать Генсеком Совета Европы
Швейцарский политик, бывший министр и президент Швейцарии Ален Берсе станет следующим Генсекретарём Совета Европы

Показать больше

СМИ Швейцарии об избрании Алена Берсе генсекретарём Совета Европы

Этот контент был опубликован на Триумф или «кубок с ядом»? Многие комментаторы считают, что это избрание может заставить страну призадуматься на предмет своих отношений с СЕ.

Читать далее СМИ Швейцарии об избрании Алена Берсе генсекретарём Совета Европы
Missile attack in Kyiv

Показать больше

Берн присоединился к реестру военного ущерба Украины

Этот контент был опубликован на Швейцария присоединяется к реестру для регистрации ущерба, причиненного Украине в результате агрессии России.

Читать далее Берн присоединился к реестру военного ущерба Украины
«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права».

Показать больше

Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд, она же президент Швейцарии в 2024 году, подчеркнула важность Совета Европы, которому в мае 2024 года исполнилось 75 лет.

Читать далее Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR