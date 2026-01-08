The Swiss voice in the world since 1935
Делси Родригес: президент Венесуэлы под санкциями Швейцарии

Делси Родригес принесла присягу в понедельник в качестве временного президента страны после того, как 3 января президент Николас Мадуро был насильно захвачен в ходе военной операции США против южноамериканской страны.
Назначенная 3 января 2026 года Верховным судом Венесуэлы исполняющей обязанности президента страны Делси Алоина Родригес входит в список политических деятелей, в отношении которых Швейцария ввела политические санкции.

Делси Алоина Родригес Гомес, 56-летняя эксперт в области права и исполняющая обязанности президента Венесуэлы, относится к числу политических фигур, с 2018 года находящихся под санкциями Швейцарии. И она, и министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, подпадают под режим замораживания активов, им запрещён въезд в Швейцарию.

После того как режим Николаса Мадуро и Делси Родригес фактически лишил власти избранную двумя годами ранее и находившуюся под контролем оппозиции Национальную ассамблею, а также после последовавших протестов, в результате которых в 2017 году погибло более ста человек, Швейцария присоединилась к аналогичным санкциям Европейского союза, а 5 января нового 2026 года Федеральный совет принял решение (с немедленным его вступлением в силу) заблокироватьВнешняя ссылка возможные активы, связанные в Швейцарии с Николасом Мадуро и с лицами из его окружения.

«Её (Делси Родригес) действия… нанесли ущерб демократии и правовому государству в Венесуэле, в частности путём узурпации полномочий Национальной ассамблеи и использования этих полномочий для преследования оппозиции и недопущения её участия в политическом процессе». Таково мнение швейцарских властейВнешняя ссылка. Кроме того, 28 марта 2018 года Федеральный совет ввёл в отношении Венесуэлы эмбарго на поставки военных материалов, а также «товаров, которые могут использоваться в репрессивных целях».

Режим чрезвычайного положения

Что касается репрессий и нарушений прав человека, то в последние дни такого рода опасения усилились ещё больше. После специальной военной операцииВнешняя ссылка Соединённых Штатов и эффектного захвата Николаса Мадуро венесуэльские власти официально ввели в стране чрезвычайный режим, мотивируяВнешняя ссылка это внешним вооружённым вмешательствомя. «Режим чрезвычайного положения вызывает обеспокоенность, поскольку он, среди прочего, допускает ограничения свободы передвижения, конфискацию имущества, необходимого для национальной обороны, а также приостановку права на собрания и демонстрации».

Об этом предупредила во вторник 6 января 2026 года в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. «Национальной, региональной и муниципальной полиции поручено немедленно, на всей территории страны, приступить к розыску и задержанию любого лица, причастного к … поддержке вооружённого нападения, осуществлённого США против Республики». Об этом говорится в тексте декрета, изданного властями Венесуэлы.

Неудивительно, что люди перешли в режим самоцензуры, усиливается страх оказаться в тюрьме за «противодействие режиму». «Здесь нет правового государства. Это довольно жёсткий авторитаризм», — говорит молодая женщина, жительница Каракаса, предпочитающая остаться анонимной. По её словам, кризис будет углубляться, а вместе с ним — и ужесточаться репрессии. Федеральное министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) также предупреждает о возможных негативных последствиях введения в Венесуэле чрезвычайного правового режима.

«Указанный декрет, в частности, предоставляет государственным органам полномочия контролировать… все стратегически важные объекты, а также, при необходимости, закрывать как границы, так и воздушное пространство страны», — указывает швейцарское внешнеполитическое ведомство на своём официальном интернет-портале, напоминая, что швейцарская община в Венесуэле в настоящее время насчитывает около 800 человек. Как подчёркивает МИД Швейцарии, ситуация остаётся крайне напряжённой, дальнейшее её развитие предсказать невозможно.

«Возможны демонстрации, сопровождающиеся насильственными столкновениями; политически мотивированное насилие уже неоднократно приводило к погибшим и раненым. Кроме того, существует риск задержания, допроса и содержания под стражей иностранных граждан. Консульская помощь в случае задержания также гарантирована быть не может. Гражданам Швейцарии, находящимся в стране, рекомендуется следить за развитием ситуации, избегать массовых скоплений людей и любых форм демонстраций и соблюдать указания местных властей. Передвижения внутри страны следует свести к абсолютно необходимому минимуму и заранее проверять ситуацию на предмет безопасности».

Швейцария в роли посредника

Швейцарские власти неоднократно подтверждали свою готовность предоставить Венесуэле посреднические услуги, однако режим Мадуро их в последнее время постоянно отвергал. Даже в сложившихся обстоятельствах это предложение остаётся в силе, однако, как подчёркивают в Берне, в ситуации подобного рода кризисов «решающее значение имеет конфиденциальность».

Правительство Испании во главе с Педро Санчесом, напротив, заняло значительно более наступательную позицию, публично предложив свою помощь с целью создать условия для возможного политического посредничества и урегулирования конфликта. Что касается Швейцарии, то в настоящее время она представляет интересы Ирана в Египте и Канаде, интересы Соединённых Штатов в Иране, интересы России в Грузии и, наоборот, интересы Эквадора в Мексике, а также интересы Эквадора в Венесуэле.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

