Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
В понедельник 15 июля 2024 года швейцарская служба спасения Rega доставила в Швейцарию двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет», ставшей жертвой российской крылатой ракеты.
Оба ребенка в сопровождении опекунов были доставлены в разные университетские клиники страны. Об этом в среду 17 июля 2024 года информационному агентству Keystone-SDA сообщил представитель швейцарского Постоянного Совещания (Конференции) кантональных директоров / министров здравоохранения (Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und ‑direktoren GDK), подтвердив информацию, ранее опубликованную швейцарской газетой Blick.
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Одному из детей еще не исполнилось и десяти лет. В результате российского обстрела этой детской больницы в Украине погибли двое взрослых, более 30 человек, в том числе по меньшей мере восемь детей, получили ранения разной степени тяжести. Швейцария сразу предложила Украине свою помощь.
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Как пояснили в GDK в Швейцарии такого рода миссии выполняет от имени и по поручению Федерального Ведомства гражданской обороны (Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS) специальный Национальный координационный центр (Einsatzzentrale der Rega), находящийся под управлением службы Rega. Что это за служба и что она делает? Подробнее в материале по ссылке.
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