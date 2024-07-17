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Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии. Keystone-SDA

В понедельник 15 июля 2024 года швейцарская служба спасения Rega доставила в Швейцарию двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет», ставшей жертвой российской крылатой ракеты.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Оба ребенка в сопровождении опекунов были доставлены в разные университетские клиники страны. Об этом в среду 17 июля 2024 года информационному агентству Keystone-SDA сообщил представитель швейцарского Постоянного Совещания (Конференции) кантональных директоров / министров здравоохранения (Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und ‑direktoren GDK), подтвердив информацию, ранее опубликованную швейцарской газетой Blick.

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Одному из детей еще не исполнилось и десяти лет. В результате российского обстрела этой детской больницы в Украине погибли двое взрослых, более 30 человек, в том числе по меньшей мере восемь детей, получили ранения разной степени тяжести. Швейцария сразу предложила Украине свою помощь.

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