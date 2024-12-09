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Внешняя политика

Падение режима Асада: Швейцария призывает к примирению в Сирии

Сирийские повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», взяли под контроль сначала Алеппо, потом Хомс и наконец Дамаск, что ознаменовало окончание более чем полувекового правления семьи Асад в Сирии.
Сирийские повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», взяли под контроль сначала Алеппо, потом Хомс и наконец Дамаск, что ознаменовало окончание более чем полувекового правления семьи Асад в Сирии. Keystone-SDA

Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) призвало все стороны в Сирии защищать после падения режима Ассада гражданское население и соблюдать международное гуманитарное право.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В воскресенье днем 8 декабря 2024 года Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что внимательно следит за ситуацией в связи с последними событиями в Сирии. В этой стране находятся около 60 швейцарских граждан, еще один человек зарегистрирован в программе-приложении Travel Admin в качестве временно пребывающего в этой стране. Об этом в МИД сообщили информационному агентству Keystone-SDA.

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Просьб о консульской помощи со стороны швейцарских граждан пока не поступало. Не было звонков и на телефон «горячей линии» МИД. Министерство иностранных дел Швейцарии не занимается организацией выезда граждан Швейцарии из Сирии, подчеркивая, что в соответствии с «Законом об швейцарских гражданах, проживающих на ПМЖ за рубежом» (Auslandschweizergesetz) каждый должен действовать на основе принципов индивидуальной ответственности.

Министерство иностранных дел Швейцарии представлено в Сирии представительством Дирекции по сотрудничеству и развитию (DEZA). Все дипломатические сотрудники Швейцарии в Сирии находятся в порядке и безопасности. В апреле 2011 года МИД Конфедерации распространил общее предупреждение о том, что поездки в Сирию могут быть связаны со слишком большим риском. В воскресенье 8 декабря 2024 года в Сирии завершилось правление президента Башара Асада.

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После вступления оппозиционных сил в Дамаск он покинул столицу и вылетел в Москву, где ему и его семье было предоставлено убежище. Сирийские повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», взяли под контроль сначала Алеппо, потом Хомс и наконец Дамаск, что ознаменовало окончание более чем полувекового правления семьи Асад в Сирии. Премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Джалали заявил о том, что в стране должны быть проведены свободные выборы.

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Представители сирийской эмиграции внимательно следили за событиями последних дней. Тереза Юнкер (Therese Junker), сопредседательница «Ассоциации Сирия-Швейцария» (Verein Syrien-Schweiz: Brücken der BegegnungВнешняя ссылка), указала, отвечая на вопрос швейцарского новостного агентства Keystone-SDA, что сирийская диаспора «невероятно рада» падению режима Башара Асада.

Естественно, некоторые уже задумываются о том, как всё это отразится на их миграционном статусе в Швейцарии. Кроме того, пока неясно, как будет развиваться политическая ситуация в Сирии, однако все надеются, что ситуация останется в мирных рамках. «Ассоциация Сирия-Швейцария» была основана в 2019 году и занимается интеграцией сирийских беженцев в Швейцарии, организуя культурные мероприятия и способствуя контактам между беженцами и местными жителями. По данным статистики на конец 2023 года в Швейцарии проживало около 28 000 сирийских граждан.

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