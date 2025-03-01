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Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию
Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию. Keystone-SDA

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, что страна остается приверженной «справедливому и прочному миру» в Украине и осуждает российскую агрессию. Это заявление последовало за встречей президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, которая завершилась дипломатическим скандалом и вызвала бурную международную реакцию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Швейцария твердо привержена поддержке справедливого и прочного мира, осуждая агрессию России против суверенного государства», — написала Карин Келлер-Зуттер в коротком заявлении на платформе X.

Внешний контент

Европейские лидеры выразили солидарность с Украиной. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Владимиру Зеленскому, заявив: «Твое достоинство делает честь мужеству украинского народа». Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас подчеркнула, что события в Белом доме ясно показали: «Свободному миру нужен новый лидер. И именно мы, европейцы, должны принять этот вызов».

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В Швейцарии с тревогой наблюдают за скандалом, разгоревшимся на самом высоком уровне. Член комитета по иностранным делам Совета кантонов (APK-S, малая палата парламента) Франциска Рот (Franziska Roth, партия социалистов, SP) заявила в интервью радиостанции SRF:Внешняя ссылка «Я потрясена тем, как Дональд Трамп попирает западные ценности и демократию». По ее мнению, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс (J.D. Vance) своим поведением показали свое истинное лицо.

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«Швейцария будет поддерживать Украину», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.

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«Швейцария будет поддерживать Украину»

Этот контент был опубликован на Об этом президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила, выступая по видеосвязи на саммите в Киеве, посвященном третьей годовщине агрессии.

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Похожую точку зрения высказал и Дамиан Мюллер (Damian Müller), депутат от «Партии Либералы» (FDP). Он назвал действия администрации США «актом недружелюбия», отметив, что Вашингтон ведет себя конфликтно и не стремится к конструктивному диалогу. «Администрация США настроена на конфронтацию, а не на выработку решений за закрытыми дверями», — подчеркнул Дамиан Мюллер.

В свою очередь, депутат от правой Швейцарской народной партии (SVP) Рональд Рино Бюхель (Roland Rino Büchel), также входящий в комитет по иностранным делам (APK-N), занял более сдержанную позицию: «Так устроен мир — сегодня один оказывается плохим парнем, а завтра другой».

По его словам, Швейцария должна внимательно следить за событиями, но сохранять нейтралитет: «Мы должны быть осторожны и не занимать ничью сторону, возможно, мы уже были слишком решительны в этом конфликте (в плане высказывания своих позиций)».

При этом Рональд Бюхель считает, что сейчас особенно важно придерживаться политики нейтралитета: «Нам нужно вернуться к традиционному нейтралитету, чтобы, когда ситуация действительно ухудшится и потребуется посредник, Швейцария могла выступить в этой роли».

Однако Франциска Рот придерживается противоположной позиции. По ее мнению, Швейцария должна занять более четкую позицию и заявить о поддержке Украины и Европы. «Мы должны сплотиться вместе с европейскими странами, поддержать Украину и противостоять Америке», — считает она.

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме завершилась дипломатическим скандалом и вызвала бурную международную реакцию.
Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме завершилась дипломатическим скандалом и вызвала бурную международную реакцию. afp_tickers

Дамиан Мюллер также подчеркивает важность международного сотрудничества. «Сейчас особенно важно, чтобы ЕС работал вместе со Швейцарией и всеми партнерами по ЕАСТ (EFTA), чтобы найти решения (существующих проблем)», — отметил он. При этом он выразил сомнения в надежности США как партнера, указав, что это создает правовую неопределенность и нестабильность. «Нам нужно снова искать диалог с Дональдом Трампом», — добавил он.

Франциска Рот также призвала Федеральный совет (правительство Швейцарии) занять более решительную позицию. Она считает, что утренний твит президента Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), опубликованный в субботу в ответ на скандал, был недостаточно жестким. Депутат от SVP Рональд Рино Бюхель, напротив, считает, что Швейцария должна проявить осторожность.

«Нам не следует везде ходить как учителя и тыкать во всех пальцем», — заявил он. По его словам, страна должна быть готова реагировать в нужный момент, но она не должна портить отношения (с другими странами своими) поспешными заявлениями.

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