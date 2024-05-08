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Внешняя политика

Растёт список участников конференции по Украине в Швейцарии

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 13 апреля 2022 г.
Президент Польши Анджей Дуда (слева) и Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 13 апреля 2022 г. KEYSTONE

Как сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии, о своем участии в Конференции по Украине в Швейцарии (курорт Бюргеншток) уже сообщили президенты Польши, Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Испании и Бельгии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Швейцария удовлетворена тем фактом, что некоторые страны уже публично заявили о своем участии в конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня 2024 года на горе Бюргеншток рядом с Люцерном. Об этом заявил в среду 8 мая 2024 года в ответ на запрос швейцарского новостного агентства Keystone-SDA Николя Бидо, глава департамента информации и печати швейцарского МИД.

В социальной сети X (бывший Twitter) швейцарское министерство иностранных дел разместило сообщения от президентов Польши, Финляндии и Латвии, Анджея Дуды, Александра Стубба и Эдгара Ринкевича, в которых они подтвердили свое участие в саммите. Александр Стубб написал, в частности, что надеется на участие как можно большего числа коллег.

Отель Waldhotel Healthy Living на горе Бюргеншток рядом с Люцерном.
Отель Waldhotel Healthy Living на горе Бюргеншток рядом с Люцерном. Keystone

Анджей Дуда сообщил со своей стороны, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он лично сообщил ему о своем участии в конференции. Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил на платформе Х, что он согласился с Владимиром Зеленским в том, насколько велика степень значимости такой мирной конференции по Украине и что он также примет в ней участие.

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Согласно пресс-релизу украинского правительства, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо также сообщил Владимиру Зеленскому о своем участии в конференции на Бюргенштоке. Ранее о своем участии сообщала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. На прошлой неделе в рамках консультаций с президентом Швейцарии Виолой Амхерд она оценила саммит в качестве «очень важной инициативы».

Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс может стать неприступной крепостью.
Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс отелей может стать неприступной крепостью. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Напомним, что 2 мая 2024 года правительство Швейцарии объявило, что пригласило на конференцию более 160 делегаций, включая представителей G7, G20, группы БРИКС, множества других стран со всех континентов, а также посланцев Евросоюза, трёх ведущих международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совет Европы) и двух представителей клира (Главу Ватикана и Вселенского Патриарха Константинопольского). Окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции.

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