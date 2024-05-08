Растёт список участников конференции по Украине в Швейцарии

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и Президент Украины Владимир Зеленский (справа) во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 13 апреля 2022 г. KEYSTONE

Как сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии, о своем участии в Конференции по Украине в Швейцарии (курорт Бюргеншток) уже сообщили президенты Польши, Финляндии и Латвии, а также премьер-министры Испании и Бельгии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Various leaders confirm participation at Ukraine peace conference Оригинал Читать далее Various leaders confirm participation at Ukraine peace conference

Швейцария удовлетворена тем фактом, что некоторые страны уже публично заявили о своем участии в конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня 2024 года на горе Бюргеншток рядом с Люцерном. Об этом заявил в среду 8 мая 2024 года в ответ на запрос швейцарского новостного агентства Keystone-SDA Николя Бидо, глава департамента информации и печати швейцарского МИД.

В социальной сети X (бывший Twitter) швейцарское министерство иностранных дел разместило сообщения от президентов Польши, Финляндии и Латвии, Анджея Дуды, Александра Стубба и Эдгара Ринкевича, в которых они подтвердили свое участие в саммите. Александр Стубб написал, в частности, что надеется на участие как можно большего числа коллег.

Отель Waldhotel Healthy Living на горе Бюргеншток рядом с Люцерном. Keystone

Анджей Дуда сообщил со своей стороны, что в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он лично сообщил ему о своем участии в конференции. Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил на платформе Х, что он согласился с Владимиром Зеленским в том, насколько велика степень значимости такой мирной конференции по Украине и что он также примет в ней участие.

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Согласно пресс-релизу украинского правительства, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо также сообщил Владимиру Зеленскому о своем участии в конференции на Бюргенштоке. Ранее о своем участии сообщала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. На прошлой неделе в рамках консультаций с президентом Швейцарии Виолой Амхерд она оценила саммит в качестве «очень важной инициативы».

Cаммит по Украине пройдет с 15 по 16 июня 2024 года на горе Бюргеншток в кантоне Нидвальден над городом Люцерн. При необходимости этот комплекс отелей может стать неприступной крепостью. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Напомним, что 2 мая 2024 года правительство Швейцарии объявило, что пригласило на конференцию более 160 делегаций, включая представителей G7, G20, группы БРИКС, множества других стран со всех континентов, а также посланцев Евросоюза, трёх ведущих международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совет Европы) и двух представителей клира (Главу Ватикана и Вселенского Патриарха Константинопольского). Окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции.

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