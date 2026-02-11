The Swiss voice in the world since 1935
Новости
Внешняя политика

Швейцария ответила на просьбу Украины о помощи с отоплением

Три недели назад президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обратился с просьбой о помощи к президенту Швейцарии Ги Пармелену (Guy Parmelin).
Швейцария в ближайшие недели направит в Украину высокомощные генераторы и мобильные энергетические установки.

Швейцария в ближайшие недели направит в Украину высокомощные генераторы и мобильные энергетические установки. Такое решение принял Федеральный совет, правительство Швейцарии, на своем традиционном еженедельном заседании, которое проходит по средам. Правительство также одобрило соответствующий кредит на сумму в 32 миллиона франков.

Три недели назад президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обратился с просьбой о помощи к президенту Швейцарии Ги Пармелену (Guy Parmelin). Из-за разрушения энергетической инфраструктуры в результате российских бомбардировок сотни жителей Украины сейчас остаются без отопления.

Президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) в четверг, 22 января, впервые провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В среду 11 февраля Федеральный совет (кабмин) положительно ответил на официальный запрос украинского правительства. Было принято решение о пакете помощи, предусматривающем поставку срочно необходимых мобильных энергетических установок и генераторов. Как пояснили в правительстве Швейцарии, Украина переживает сейчас самый тяжёлый энергетический кризис с момента начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

