Bundesrat erwidert ukrainischen Hilferuf nach Heizungen

Die Schweiz schickt in den kommenden Wochen hochleistungsfähige Generatoren und Strommodule in die Ukraine. Das hat der Bundesrat beschlossen. Er hat einen Kredit von maximal 32 Millionen Franken bewilligt.

(Keystone-SDA) Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vor drei Wochen am WEF in Davos bei Bundespräsident Guy Parmelin um Hilfe gebeten. Aufgrund der Zerstörung von Energieanlagen durch Russland lebten derzeit viele Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Heizung.

Am Mittwoch beantwortete der Bundesrat die Anfrage der ukrainischen Regierung positiv. Er beschloss ein Hilfspaket zur Lieferung von dringend benötigten Energiegütern. Die Ukraine sei derzeit mit der schwersten Energiekrise seit Kriegsbeginn konfrontiert, hiess es zur Begründung.