«Новые военно-экспортные нормы Швейцарии не поменяют ситуации»

Президент Швейцарии Ги Пармелен (слева) и посол Германии в Швейцарии Маркус Потцель. Keystone-SDA

Посол Германии в Швейцарии Маркус Потцель (Markus Potzel) считает, что недавнее решение швейцарского парламента смягчить правила экспорта швейцарских вооружений мало что меняет для Берлина. Право правительства, Федерального совета, накладывать вето на экспортные сделки, по его словам, по-прежнему «не обеспечивает при планировании закупок необходимой степени определённости».

Как отметил Маркус Потцель, пока остаётся неясным, каким образом швейцарское правительство намерено конкретно пользоваться своим правом вето в сфере экспорта вооружений. В интервью ведущей швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, опубликованном во вторник 27 января 2026 года, он заявил, что у Берлина по-прежнему «нет гарантии, что он действительно сможет свободно распоряжаться вооружениями, закупленными в Швейцарии».

«В периоды повышенной военной опасности государству необходимо заранее планировать закупки военной техники, — подчеркнул дипломат. — В такие моменты особенно важно быть уверенным в том, что поставки будут продолжаться и тогда, когда они будут нужны больше всего». По его словам, для Германии принципиально важно иметь возможность самостоятельно распоряжаться приобретёнными военными материалами.

Если же Берлин окажет военную поддержку другим государствам-членам НАТО, Швейцария, исходя из своего нейтралитета, больше не сможет поставлять вооружения Германии. «Именно поэтому мы видим, как всё больше швейцарских оборонных компаний расширяют свои производственные мощности в Германии и в других дружественных странах», — отметил Маркус Потцель. Они идут на это, по его словам, потому что так предприятия получают возможность обходить ограничения, связанные со швейцарским законодательством о военных материалах и с принципом нейтралитета.

Во время зимней сессии парламента Швейцарии (декабрь 2025 года) большинство швейцарских депутатов встало на сторону оборонной промышленности. В настоящее время швейцарским компаниям по-прежнему запрещено экспортировать произведённые в Швейцарии военные материалы в государства, вовлечённые во внутренние или международные вооружённые конфликты.

Согласно новому закону, швейцарские производители вооружений смогут поставлять военные материалы в 25 западных стран — даже в том случае, если те участвуют в вооружённых конфликтах. При этом за Федеральным советом сохраняется право налагать вето на те или иные экспортные сделки. В начале января 2026 года в Швейцарии начался сбор подписей под предложением вынести этот закон на всенародный референдум: данную инициативу поддержали Социал-демократическая партия (SP), партия «Зелёные» (GPS), партия «Зелёных либералов» (GLP), а также ряд неправительственных и антивоенных организаций.

В частности, они выступают против концентрации столь широких полномочий в руках правительства. «Федеральный совет становится единственным сторожем у двери — а дверь при этом широко распахнута», — заявил швейцарский парламентарий Марк Йост (Marc Jost) на презентации кампании в пользу проведения по данному вопросу общешвейцарского референдума.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

