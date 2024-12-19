Спорные факты о дипломатии Швейцарии: лучше позвоните в Swissinfo!

Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или же это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас! Швейцария маленькая страна, но великая дипломатическая держава. На мировой арене она выступает в целом ряде амплуа: и как нейтральный посредник и переговорщик, и как ангажированная сторонница прав человека.

Однако порой информация, распространяемая об отношениях Швейцарии с другими странами или структурами, является точной или понятно изложенной. Например, Россия недавно заявила, что, переняв санкции Европейского союза против Кремля, введенные в связи с агрессией России против Украины, Швейцария «впервые с 1815 года нарушила свой нейтралитет». Но так ли это, при том, что в реальности на протяжении уже многих лет Швейцария неоднократно присоединялась к санкциям ЕС или ООН?

Встречались ли вы с подобными заблуждениями или ложными утверждениями о роли Швейцарии в мире? Вы что-то услышали о швейцарской дипломатии, но вы не знаете, так или это, или это фейк, и вы не знаете, у кого спросить? Спросите нас! Вот уже скоро как 90 лет Швейцарское международное радио, а сегодня портал SWI Swissinfo, рассказывает миру о том, что происходит в Швейцарии, в том числе и в сфере швейцарской дипломатии.

Так кому, как не нам, поручить прояснить те или иные сложные вопросы? Поделитесь своими мыслями и комментариями ниже, нам очень важны ваши отклики, на основе которых может быть мы подготовим одну из наших будущих публикаций.