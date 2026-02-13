Переговоры по Украине начнутся во вторник в Женеве

Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США по поиску дипломатического решения войны в Украине пройдёт в Женеве. Keystone-SDA

Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США по поиску дипломатического урегулирования в Украине пройдёт в Женеве.

Доступно на 1 другом языке Deutsch de Ukraine-Verhandlungen starten am Dienstag in Genf

Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США по поиску дипломатического урегулирования в Украине пройдёт 17 и 18 февраля в Женеве. Об этом в пятницу 13 февраля 2026 года сообщил Кремль.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры пройдут в трёхстороннем формате с участием России, Соединённых Штатов и Украины. Об этом он сообщил агентству РИА Новости, на что ссылается и телеканал SRFВнешняя ссылка.

По его словам, Россия изменила состав своей переговорной делегации. На этот раз её должен возглавить бывший министр культуры и советник президента Владимир Мединский. Ранее он уже представлял Москву на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле в прошлом 2025 году — и вскоре после начала войны.

До этого Москва и Киев в начале февраля провели прямые переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах. Конкретные результаты тогда представлены не были, однако участники охарактеризовали встречу как конструктивную.

Последние сто лет Женева играет роль ведущего европейского центра многосторонней дипломатии. Но этот город важен и для самой Швейцарии. Keystone-SDA

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

