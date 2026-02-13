Переговоры по Украине начнутся во вторник в Женеве
Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США по поиску дипломатического урегулирования в Украине пройдёт в Женеве.
Следующий раунд переговоров между Россией, Украиной и США по поиску дипломатического урегулирования в Украине пройдёт 17 и 18 февраля в Женеве. Об этом в пятницу 13 февраля 2026 года сообщил Кремль.
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры пройдут в трёхстороннем формате с участием России, Соединённых Штатов и Украины. Об этом он сообщил агентству РИА Новости, на что ссылается и телеканал SRFВнешняя ссылка.
Читайте также:
Показать больше
Швейцария и Россия разошлись во мнениях о роли ОБСЕ
По его словам, Россия изменила состав своей переговорной делегации. На этот раз её должен возглавить бывший министр культуры и советник президента Владимир Мединский. Ранее он уже представлял Москву на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле в прошлом 2025 году — и вскоре после начала войны.
Показать больше
Как Женева, пусть и ненадолго, снова оказалась в центре мировой политики
До этого Москва и Киев в начале февраля провели прямые переговоры в Объединённых Арабских Эмиратах. Конкретные результаты тогда представлены не были, однако участники охарактеризовали встречу как конструктивную.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Зеленский в Давосе: «Москва готова к компромиссу?»
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.