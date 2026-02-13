Ukraine-Verhandlungen starten am Dienstag in Genf

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Moskau, Kiew und Washington, um eine diplomatische Lösung für den Krieg in der Ukraine zu finden, wird am kommenden Dienstag und Mittwoch in Genf stattfinden. Dies teilte der Kreml am Freitag mit.

(Keystone-SDA) «Die nächste Verhandlungsrunde (…) findet am 17. und 18. Februar in Genf statt, ebenfalls im Dreierformat zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine», erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber der Nachrichtenagentur Ria Novosti. Er präzisierte, dass der Unterhändler Wladimir Medinski die russische Delegation leiten werde.