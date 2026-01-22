Зеленский в Давосе: «Москва готова к компромиссу»?

Владимир Зеленский заявил, что представители США, Украины и России намерены провести в Объединённых Арабских Эмиратах переговоры о возможном завершении войны. Keystone-SDA

После встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители США, Украины и России намерены провести в ОАЭ переговоры о возможном завершении войны. По его словам, консультации на экспертном уровне должны состояться уже в пятницу и субботу.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Ранее о переговорах в Абу-Даби говорил и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф (Steve Witkoff). По плану он должен был вылететь в Москву, чтобы провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Владимир Зеленский назвал предстоящие контакты «первым трёхсторонним форматом», однако сразу же снизил градус ожиданий. По его словам, инициатива стала «сюрпризом американцев». «Я надеюсь, что Эмираты в курсе», — добавил он.

Вместе с тем, отметил Владимир Зеленский, важно понять, готова ли Москва к компромиссам. Прямых официальных встреч между двумя воюющими сторонами в последние месяцы не было; последней площадкой для таких контактов был Стамбул. Российские и украинские военные представители иногда только использовали Абу-Даби для неформальных встреч, связанных с обменом военнопленными.

Об итогах встречи Трампа и Зеленского в Давосе обе стороны сообщили немного. По словам Дональда Трампа, прорыва не было. «Впереди ещё долгий путь», — сказал он журналистам. При этом Трамп назвал разговор с Зеленским «позитивным» и добавил, что теперь нужно посмотреть, как пройдёт встреча его представителей, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера (Jared Kushner), с главой Кремля Владимиром Путиным. Послание Путину, по словам Трампа, заключается в том, что «война должна прекратиться».

В Давосе (Davos), во время Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), федеральный президент Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin) в четверг, 22 января, впервые провёл встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Keystone-SDA

Владимир Зеленский также позитивно оценил эту встречу и сообщил, что стороны говорили о противовоздушной обороне и о «документах». Под этим понятием, как отмечается, могут подразумеваться планируемые соглашения о гарантиях безопасности Украине и о восстановлении страны. Первая встреча Трампа и Зеленского в этом году, по заявлениям обеих сторон, продолжалась около часа.

Критика в адрес НАТО

Выступая в Давосе, Зеленский использовал международную площадку форума для жёсткой критики в адрес европейских союзников и НАТО. Он обвинил их в недостаточной поддержке Украины в войне с Россией, сказав, что Европа любит обсуждать будущее, но боится действовать сегодня — она боится действий, которые определяют, какого рода будущее мы получим. Критика прозвучала и в адрес НАТО. По словам Владимира Зеленского, трансатлантический оборонный альянс существует главным образом благодаря вере в то, что США в случае нападения не останутся безучастными и придут ему на помощь. «Но пока никто не видел этот союз в действии», — заявил он.

Владимир Зеленский призвал к увеличению численности войск НАТО и отметил, что лишь давление со стороны президента США Дональда Трампа привело к тому, что европейские союзники начали повышать оборонные расходы. В своей речи Зеленский также с иронией отозвался о солидарности европейских государств с Гренландией. «Если в общей сложности (европейцы) отправляют (в Гренландию) 40 солдат, то что этим они хотят сказать? Какой сигнал идёт Путину, Китаю и, прежде всего, какой это сигнал Дании — важнейшему близкому союзнику?».

Дональд Трамп заранее ещё в среду анонсировал встречу с Зеленским в Давосе и заявил, что считает его готовым к сделке. «Думаю, я могу сказать, что мы достаточно близко (находимся к сделке)», — отметил он. Американский президент вновь повторил своё требование завершить наконец продолжающуюся уже почти четыре года войну в Украине. По словам Трампа, Путин и Зеленский были бы глупы, если бы не согласились на сделку.

Поездка Зеленского в Давос долгое время оставалась под вопросом. Ещё во вторник 20 января он заявлял, что из-за продолжающихся российских воздушных ударов у него слишком много дел в стране. В украинской столице по данным мэра Виталия Кличко после бомбёжек в четверг утром 22 января 2026 года около 3 000 домов всё ещё оставались без отопления.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

