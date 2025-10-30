Трамп, Мадуро и ренессанс АЭС в США: о чем пишут швейцарские СМИ

Развёртывание крупнейшей в мире авианосной группы у берегов Южной Америки стало самым масштабным проявлением американской военной силы в этом регионе за последние десятилетия. Keystone

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

9 минут

Усиление военного присутствия США вблизи берегов Венесуэлы и серия уничтоженных судов, предположительно перевозивших наркотики, заставляют прессу задаваться вопросом: не готовится ли администрация Дональда Трампа к свержению президента Николаса Мадуро, которому в США уже предъявлены обвинения, включая наркотерроризм? Как на это реагируют швейцарские СМИ?

Также на этой неделе мы обсудим значение предстоящей в четверг встречи между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, а также причины, по которым США инвестируют около 80 миллиардов долларов в строительство новых ядерных реакторов.

Американская атака, которую мировое сообщество воспримет как жестокую и необоснованную, может сыграть на руку самому Мадуро — сплотив вокруг него венесуэльцев в борьбе с внешней угрозой. Keystone

Президент Дональд Трамп обещал не вмешиваться во внутренние дела других стран. Однако факт дислокации американских воинских контингентов в районе Карибского моря и Тихого океана «рассказывает нам иную историю». Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным швейцарского общественного немецкоязычного телеканала SRF, борьба США с наркокартелями в Латинской Америке вышла на новый уровень эскалации. Развёртывание крупнейшей в мире авианосной группы у берегов Южной Америки стало самым масштабным проявлением американской военной силы в этом регионе за последние десятилетия — этот шаг явно выходит далеко за рамки борьбы с наркотрафиком.

«Все те, кто поверил Трампу, когда он обещал не втягивать американских солдат в иностранные конфликты, теперь в изумлении протирают глаза», — отмечает NZZ. Формальным основанием для посылки войск к берегам Южной Америки остаётся борьба с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и Колумбии, однако, по мнению этого издания, задействованный для данной цели военный потенциал выглядит несоразмерным.

«А может быть, настоящая цель этих действий — смена режима в Каракасе?» — задаётся вопросом популярная газета Blick. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не раз заявлял, что США поставили себе цель отстранить его от власти. «Для сторонников Трампа такая операция выглядела бы логичным шагом: падение Мадуро позволило бы остановить миграцию, защитить нефтяные интересы Америки и укрепить имидж президента как решительного лидера», — пишет газета Blick. Однако это, по мнению издания, чрезвычайно рискованный шаг.

Американская атака, которую мировое сообщество воспримет как жестокую и необоснованную, может сыграть на руку самому Мадуро, — сплотив вокруг него венесуэльцев в борьбе с внешней угрозой. Согласно оценке NZZ, Дональд Трамп по-прежнему держит Мадуро «на прицеле» — но теперь уже не как диктатора, а как наркобарона. При этом усиленное военное присутствие США у берегов Венесуэлы — это еще и демонстрация силы, обращённая ко всему миру. Посыл очевиден: если США захотят, то они вмешаются в любую ситуацию, в любом регионе. «Мировой полицейский всё-таки не уходит на покой окончательно», — подытоживает NZZ.

США направляют авианосец в Карибский бассейн Внешняя ссылка – телеканал SRF (нем. яз.);

Под предлогом борьбы с наркотиками: Трамп играет роль интервента Внешняя ссылка – газета NZZ (нем. яз., paywall);

«Но никакой реальной деэскалации не происходит. Это скорее перемирие — перемирие, в рамках которого обе стороны перегруппировываются и сосредотачиваются». Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп (Donald Trump) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (Xi Jinping) должны встретиться в четверг в Южной Корее. Но то, что Дональд Трамп намерен представить как дипломатический успех, на деле выглядит как капитуляция. Об этом пишет цюрихская газета Tages-Anzeiger.

Инвесторы и трейдеры по обе стороны Тихого океана надеются, что эта столь ожидаемая всеми встреча поможет ослабить напряжённость, накопившуюся за месяцы торгового конфликта. И действительно, как отмечает Tages-Anzeiger, обе стороны уже объявили о первых уступках: Соединённые Штаты приостановят введение новых таможенных пошлин на китайский импорт, Китай возобновит закупки американских соевых бобов. Наблюдается прогресс и в процессе продажи американской части компании TikTok.

«Но никакой реальной деэскалации не происходит. Это скорее перемирие, в рамках которого обе стороны просто сосредотачиваются, — подчёркивает эта газета. — Трамп представит любое соглашение, каким бы неопределённым оно ни было, в качестве своей победы». Однако, как предполагает это издание, главным итогом встречи может стать лишь отмена некоторых мер, введённых Пекином в ответ на американские пошлины. При этом президент Соединённых Штатов, по мнению газеты, просчитался, предполагая, что внутренние проблемы Китая, кризис на рынке жилья и слабый потребительский спрос, вынудят Пекин пойти на уступки.

В результате, отмечает Tages-Anzeiger, США переоценили свои возможности. «Тарифы, введённые Дональдом Трампом, действительно вредят Китаю, но они наносят ущерб и самой Америке. Эти меры непродуманны, они отталкивают торговых партнёров и ослабляют союзников, включая Европейский союз, в ситуации их собственной конкурентной борьбы с Китаем», — резюмирует издание. Цюрихская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) также не ожидает от встречи «прочной разрядки». По её мнению, приостановка процесса введения новых пошлин с обеих сторон лишь предотвратила худшее — то есть дальнейшую эскалацию торгового конфликта.

«Но перемирие, которое, вероятно, будет достигнуто в Южной Корее, останется хрупким», — добавляет NZZ. Ситуация, по мнению издания, напоминает холодную войну между Соединёнными Штатами и Советским Союзом: Си Цзиньпин располагает запасами редкоземельных металлов, остро необходимых американской оборонной и автомобильной промышленности, а Соединённые Штаты Америки владеют технологиями, в которых срочно нуждается Китай для модернизации своей экономики. «Каждая из сторон может в любой момент перекрыть (экспорт своих товаров, столь нужных противоположной стороне). Но, как и в эпоху холодной войны, это новое издание „баланса страха“ и в самом деле способно удерживать эскалацию в рамках приемлемого», — заключает Neue Zürcher Zeitung.

Закончился ли таможенный хаос? Поездка Трампа в Азию вселяет надежду в инвесторов Внешняя ссылка – газета NZZ (нем. яз., paywall).

Вашингтон намерен в партнёрстве с корпорацией Westinghouse инвестировать не менее 80 миллиардов долларов (около 64 миллиардов швейцарских франков) в строительство новых ядерных реакторов. Keystone

Вашингтон намерен в партнёрстве с корпорацией Westinghouse инвестировать не менее 80 миллиардов долларов (около 64 миллиардов швейцарских франков) в строительство новых ядерных реакторов.

Об этом сообщает швейцарский общественный телеканал на французском языке RTS. Речь идёт о «ключевом шаге к возрождению американской атомной отрасли в ситуации растущего спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных (ЦОД) и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта».

Проект стал реализацией президентского указа Дональда Трампа «Возрождение атомной промышленности», подписанного в конце мая 2025 года, согласно которому США должны построить десять новых реакторов уже к 2030 году. «Это партнёрство воплощает смелое видение президента Трампа: восстановить энергетическую независимость, создать рабочие места и вернуть Америку на передний план ядерного ренессанса», — заявил министр торговли Говард Лутник.

США не строили новых атомных станций начиная с 2009 года. Два последних реактора обошлись более чем в 30 миллиардов долларов — это вдвое дороже первоначальной сметы. Но после начала войны в Украине энергетические рынки оказались разбалансированы, и правительства начали активно диверсифицировать источники поставок энергоносителей. Этому способствует и ускоренный рост потребления электроэнергии в США из-за распространения сервисов в области облачных вычислений и систем искусственного интеллекта.

США планируют направить 80 миллиардов долларов на ядерную энергетику в интересах развития ИИ Внешняя ссылка – телеканал RTS (фр. яз.).

Следующий выпуск обзора «СМИ Швейцарии о США» выйдет в четверг, 6 ноября 2025 года. До встречи!

