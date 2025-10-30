Трамп, Мадуро и ренессанс АЭС в США: о чем пишут швейцарские СМИ
Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.
Усиление военного присутствия США вблизи берегов Венесуэлы и серия уничтоженных судов, предположительно перевозивших наркотики, заставляют прессу задаваться вопросом: не готовится ли администрация Дональда Трампа к свержению президента Николаса Мадуро, которому в США уже предъявлены обвинения, включая наркотерроризм? Как на это реагируют швейцарские СМИ?
Также на этой неделе мы обсудим значение предстоящей в четверг встречи между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, а также причины, по которым США инвестируют около 80 миллиардов долларов в строительство новых ядерных реакторов.
Президент Дональд Трамп обещал не вмешиваться во внутренние дела других стран. Однако факт дислокации американских воинских контингентов в районе Карибского моря и Тихого океана «рассказывает нам иную историю». Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
По данным швейцарского общественного немецкоязычного телеканала SRF, борьба США с наркокартелями в Латинской Америке вышла на новый уровень эскалации. Развёртывание крупнейшей в мире авианосной группы у берегов Южной Америки стало самым масштабным проявлением американской военной силы в этом регионе за последние десятилетия — этот шаг явно выходит далеко за рамки борьбы с наркотрафиком.
«Все те, кто поверил Трампу, когда он обещал не втягивать американских солдат в иностранные конфликты, теперь в изумлении протирают глаза», — отмечает NZZ. Формальным основанием для посылки войск к берегам Южной Америки остаётся борьба с контрабандой наркотиков из Венесуэлы и Колумбии, однако, по мнению этого издания, задействованный для данной цели военный потенциал выглядит несоразмерным.
«А может быть, настоящая цель этих действий — смена режима в Каракасе?» — задаётся вопросом популярная газета Blick. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не раз заявлял, что США поставили себе цель отстранить его от власти. «Для сторонников Трампа такая операция выглядела бы логичным шагом: падение Мадуро позволило бы остановить миграцию, защитить нефтяные интересы Америки и укрепить имидж президента как решительного лидера», — пишет газета Blick. Однако это, по мнению издания, чрезвычайно рискованный шаг.
Американская атака, которую мировое сообщество воспримет как жестокую и необоснованную, может сыграть на руку самому Мадуро, — сплотив вокруг него венесуэльцев в борьбе с внешней угрозой. Согласно оценке NZZ, Дональд Трамп по-прежнему держит Мадуро «на прицеле» — но теперь уже не как диктатора, а как наркобарона. При этом усиленное военное присутствие США у берегов Венесуэлы — это еще и демонстрация силы, обращённая ко всему миру. Посыл очевиден: если США захотят, то они вмешаются в любую ситуацию, в любом регионе. «Мировой полицейский всё-таки не уходит на покой окончательно», — подытоживает NZZ.
- США направляют авианосец в Карибский бассейнВнешняя ссылка – телеканал SRF (нем. яз.);
- Под предлогом борьбы с наркотиками: Трамп играет роль интервента Внешняя ссылка– газета NZZ (нем. яз., paywall);
- Борьба с наркотиками? Трамп готовит удар по Венесуэле: «Речь идёт о смене режима»Внешняя ссылка – газета Blick (фр. яз.);
- Единственная война, которую Трамп хочет вести, — это война за нефть Внешняя ссылка– газета Blick (фр. яз.).
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп (Donald Trump) и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (Xi Jinping) должны встретиться в четверг в Южной Корее. Но то, что Дональд Трамп намерен представить как дипломатический успех, на деле выглядит как капитуляция. Об этом пишет цюрихская газета Tages-Anzeiger.
Инвесторы и трейдеры по обе стороны Тихого океана надеются, что эта столь ожидаемая всеми встреча поможет ослабить напряжённость, накопившуюся за месяцы торгового конфликта. И действительно, как отмечает Tages-Anzeiger, обе стороны уже объявили о первых уступках: Соединённые Штаты приостановят введение новых таможенных пошлин на китайский импорт, Китай возобновит закупки американских соевых бобов. Наблюдается прогресс и в процессе продажи американской части компании TikTok.
«Но никакой реальной деэскалации не происходит. Это скорее перемирие, в рамках которого обе стороны просто сосредотачиваются, — подчёркивает эта газета. — Трамп представит любое соглашение, каким бы неопределённым оно ни было, в качестве своей победы». Однако, как предполагает это издание, главным итогом встречи может стать лишь отмена некоторых мер, введённых Пекином в ответ на американские пошлины. При этом президент Соединённых Штатов, по мнению газеты, просчитался, предполагая, что внутренние проблемы Китая, кризис на рынке жилья и слабый потребительский спрос, вынудят Пекин пойти на уступки.
В результате, отмечает Tages-Anzeiger, США переоценили свои возможности. «Тарифы, введённые Дональдом Трампом, действительно вредят Китаю, но они наносят ущерб и самой Америке. Эти меры непродуманны, они отталкивают торговых партнёров и ослабляют союзников, включая Европейский союз, в ситуации их собственной конкурентной борьбы с Китаем», — резюмирует издание. Цюрихская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) также не ожидает от встречи «прочной разрядки». По её мнению, приостановка процесса введения новых пошлин с обеих сторон лишь предотвратила худшее — то есть дальнейшую эскалацию торгового конфликта.
«Но перемирие, которое, вероятно, будет достигнуто в Южной Корее, останется хрупким», — добавляет NZZ. Ситуация, по мнению издания, напоминает холодную войну между Соединёнными Штатами и Советским Союзом: Си Цзиньпин располагает запасами редкоземельных металлов, остро необходимых американской оборонной и автомобильной промышленности, а Соединённые Штаты Америки владеют технологиями, в которых срочно нуждается Китай для модернизации своей экономики. «Каждая из сторон может в любой момент перекрыть (экспорт своих товаров, столь нужных противоположной стороне). Но, как и в эпоху холодной войны, это новое издание „баланса страха“ и в самом деле способно удерживать эскалацию в рамках приемлемого», — заключает Neue Zürcher Zeitung.
- Трамп идёт на уступки: пошлины ударили по Америке сильнее, чем по КитаюВнешняя ссылка –газета Tages-Anzeiger (нем. яз, paywall);
- Китай и США, вероятно, достигнут лишь хрупкого перемирия Внешняя ссылка– газета NZZ (нем. яз., paywall);
- Закончился ли таможенный хаос? Поездка Трампа в Азию вселяет надежду в инвесторовВнешняя ссылка – газета NZZ (нем. яз., paywall).
Вашингтон намерен в партнёрстве с корпорацией Westinghouse инвестировать не менее 80 миллиардов долларов (около 64 миллиардов швейцарских франков) в строительство новых ядерных реакторов.
Об этом сообщает швейцарский общественный телеканал на французском языке RTS. Речь идёт о «ключевом шаге к возрождению американской атомной отрасли в ситуации растущего спроса на электроэнергию со стороны центров обработки данных (ЦОД) и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта».
Проект стал реализацией президентского указа Дональда Трампа «Возрождение атомной промышленности», подписанного в конце мая 2025 года, согласно которому США должны построить десять новых реакторов уже к 2030 году. «Это партнёрство воплощает смелое видение президента Трампа: восстановить энергетическую независимость, создать рабочие места и вернуть Америку на передний план ядерного ренессанса», — заявил министр торговли Говард Лутник.
США не строили новых атомных станций начиная с 2009 года. Два последних реактора обошлись более чем в 30 миллиардов долларов — это вдвое дороже первоначальной сметы. Но после начала войны в Украине энергетические рынки оказались разбалансированы, и правительства начали активно диверсифицировать источники поставок энергоносителей. Этому способствует и ускоренный рост потребления электроэнергии в США из-за распространения сервисов в области облачных вычислений и систем искусственного интеллекта.
- США планируют направить 80 миллиардов долларов на ядерную энергетику в интересах развития ИИВнешняя ссылка – телеканал RTS (фр. яз.).
Следующий выпуск обзора «СМИ Швейцарии о США» выйдет в четверг, 6 ноября 2025 года. До встречи!
Если у вас есть пожелания, предложения, идеи, критика, то напишите нам по адресу english@swissinfo.ch
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Будьте в курсе событий, подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку!
Ищете простой способ быть в курсе новостей, связанных с США, причем на вашем родном языке, но с точки зрения Швейцарии?
Подпишитесь на наш бесплатный еженедельный информационный бюллетень и получайте прямо на свой электронный адрес краткие сводки самых важных политических, финансовых и научных новостей из США, о которых сообщают ведущие швейцарские СМИ.
👉Зарегистрируйтесь, введя свой адрес электронной почты в форму ниже!
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.