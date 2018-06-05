Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 9:00 05.06.2018 - 09:00

Тот, кто выступает в пользу введения для родителей отпуска по уходу за ребёнком, за отказ от атомной энергии и за большее равенство в оплате труда мужчин и женщин, тот, скорее всего, будет склонен на парламентских выборах поддерживать левые партии. У женщин эта склонность выражена более ярко, чем у мужчин. (Keystone)

В начале мая 2018 года в международных СМИ прошла информация об итогах исследовательского проектаВнешняя ссылка, посвящённого электоральному поведению мужчин и женщин. Выяснилось, что женщины скорее склонны на выборах поддерживать левые партии, по крайней мере, в таких странах, как Швеция, Норвегия и Нидерланды. Эта тенденция была ясно различима и по итогам предыдущих парламентских выборов в Швейцарии, прошедших в 2015 году.



Если очень коротко, то суть результатов этого исследования состоит в следующем: женщины склонны голосовать «налево» потому, что им, по природе своей, близки темы, которые обычно стоят в центре программ именно левых партий: социальное страхование и обеспечение, экология, гендерные вопросы. Тем не менее, неким универсальным законом эти выводы не являются — в Ирландии, Италии и Бельгии ничего подобного не наблюдается.



Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса

А вот в Швейцарии, и в самом деле, «гендерный разрыв» можно наблюдать почти невооружённым взглядом. Так, например, в своё время НИИ изучения общественного мнения «Selects» опубликовало аналитические выкладки относительно результатов швейцарских парламентских выборов 2015 года. Так вот, если верить им, то получится, что среди тех, кто в 2015 году отдал свои голоса социалистам и «Зелёным», женщин было гораздо больше, чем мужчин.

Среди тех, кто голосовал за «Зелёных либералов» («Grünliberalen») и демохристиан (CVP) наблюдалось гендерное равенство, в то время как среди избирателей, поддержавших «народников» («Schweizerische Volkspartei»), либералов (FDP) и бюргерских демократов (Bürgerlich-Demokratische Partei), явным образом преобладали мужчины.

Новые результаты исследований по Швейцарии

Две недели назад студенты-политологи Цюрихского университета представили результаты своих собственных изысканий на данную тему. Организаторами этого проекта стали профессор Кафедры истории и теории швейцарских политики и общества Силья Хойзерманн (Silja HäusermannВнешняя ссылка) и доцент той же кафедры Томас Курер (Thomas KurerВнешняя ссылка). Особенное внимание следует обратить внимание на работу студентки по имени Миа Айхмюллер (Mia Eichmüller), в центре которой находился как раз вопрос гендерного влияния на электоральные предпочтения швейцарских избирателей.

В итоге этот начинающий и уже весьма перспективный эксперт приходит к выводу о том, что решающим фактором является отношение избирателя к вопросам социальной политики, экологии и гендерной политики. Тот, кто выступает, например, в пользу введения для родителей отпуска по уходу за ребёнком, за отказ от атомной энергии и за большее равенство в оплате труда мужчин и женщин, тот, скорее всего, будет склонен на парламентских выборах поддерживать левые партии.

Такого рода корреляция сама по себе действует как среди мужчин, так и среди женщин, просто число последних в абсолютном выражении превосходит число мужчин. То есть получается, что в значительной степени различия в электоральном поведении вытекают из факта неравномерного долевого распределения среди двух гендерных групп мнений по данным вопросам. Другие факторы, будь то семейный статус или степень интеграции на рынке труда, утверждает Миа Айхмюллер, какой-либо роли в данном случае не играют, причиной гендерно-специфических различий в голосовательных предпочтениях они не являются.

Выводы по Западной Европе

Ещё одно объяснение этому феномену можно найти в случае расширения поля зрения и помещения сделанных выше частных выводов в общий европейский дискурс и процесс изучения проблематики взаимной корреляции гендерных и электорально-ценностных факторов. Речь идёт, в данном случае, о том, что современные социологи называют «modern gender gap» или «современный гендерный разрыв».

Под этим понятием понимается качественное отличие современных женщин от женщин предыдущих поколений. Эти различия (не будем пока здесь вдаваться в подробности) и ведут к повышению среди представительниц прекрасного пола доли тех, кто на выборах склонен поддерживать левые партии и идеологии. Весьма заметен этот «новый разрыв» в Швеции и Исландии, а также в Австрии.

Такие социологи, как Розалинд Шаррокс (Rosalind Sharrocks) из Университета Манчестера (University of Manchester), обосновывают сей феномен снижением степени влияния на жизнь современных женщин религиозных факторов и мотиваций. Среди представительниц молодого поколения социально-консервативные ценности, поэтому, распространены в гораздо меньшей степени, а вот социально-либеральные убеждения, напротив, наталкиваются у них на все более позитивный отклик.

Тем самым женщины в большей степени склонны делать ставку на инструменты перераспределения общественного богатства и на их совершенствование, тогда как мужчины, скорее, склонны выступать на стороне теорий и практик, в центре которых находится политическая и социальная ответственность каждого индивидуума в отдельности.

«Мужественное правительство с женским большинством»

Такого рода схема в Швейцарии работает — но не до конца и не полностью. Во многом это связано с позициями, занимаемыми демохристианами и либералами по трём вышеупомянутым тематическим областям. Дело в том, что швейцарские либералы (FDP) настроены куда более «дружественно» по отношению к интересам промышленных кругов, нежели их европейские единомышленники.

А вот партия демохристиан (CVP) в последние годы по отношению как раз к вопросам гендерной, экологической и социальной политики совершила весьма примечательный модернизационный поворот. В какой-то степени итог и смысл этого поворота очень удачно выразила недавно представительница партии демохристиан в правительстве Швейцарии, министр транспорта, экологии, коммуникаций и энергетики Дорис Лойтхард (Doris Leuthard).

В интервью газете NZZ am Sonntag она заявила, что Федеральный совет (правительство) действовал куда решительнее и «мужественнее» именно в период с 2010 по 2011 годы, когда большинство в кабинете принадлежало женщинам (4 дамы против 3 коллег-мужчин). «В вопросе отказа от атомной энергетики, например, женское большинство (среди избирателей) оказалось решающим (фактором)», — подчеркнула, в частности, Д. Лойтхард.

Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института изучения общественного мнения «Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка», бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он будет на протяжении следующих месяцев помогать разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line