Жильё в Цюрихе: с чем сталкиваются новоприбывшие иностранцы

На рынке жилья Цюриха новоприбывшие из-за рубежа экспаты вынуждены платить за съемные квартиры куда больше, чем местные жители, или же они вынуждены довольствоваться откровенно «убитым» жильём. Keystone / Alessandro Della Bella

На рынке жилья Цюриха новоприбывшие из-за рубежа экспаты вынуждены платить за съемные квартиры куда больше, чем местные жители, или же они вынуждены довольствоваться откровенно «убитым» жильём. В этом городе иммигранты уже на старте оказываются в заведомо проигрышном положении.

7 минут

Марк Лойтенэггер Я пишу о демографических изменениях и тенденциях в обществе и дискуссиях на темы, связанные с демографией, в Швейцарии. Я пришёл в SWI swissinfo.ch после 15 лет работы в местной газете в Цюрихе. Доступно на 2 других языках Deutsch de Zugewanderte kriegen auf dem Wohnungsmarkt in Zürich oft nur die Restposten ab Оригинал Читать далее Zugewanderte kriegen auf dem Wohnungsmarkt in Zürich oft nur die Restposten ab

中文 zh 外国人在苏黎世找房只能靠捡漏 Читать далее 外国人在苏黎世找房只能靠捡漏

Ситуация выглядит парадоксально. Город, хорошо известный своим перегретым рынком жилья, продолжает словно магнитом притягивать высококвалифицированных трудовых мигрантов и экспатов. Из почти 120 тыс. человек, переехавших в Швейцарию в 2022 году, каждый десятый выбрал себе на жительство именно Цюрих. Согласно новым аналитическим даннымВнешняя ссылка, опубликованным экспертами Цюрихского кантонального банка (ZKB) с опорой на цифры Федерального статистического Ведомства страны (Bundesamt für Statistik, BFS), в Цюрихе сейчас проживает примерно каждый двадцатый житель Швейцарии.

Фактор времени

Такая ситуация негативно влияет как на городскую среду, так и на самих приезжих. В СМИ и социальных сетях именно их порой и обвиняют прежде всего в «джентрификации» и перегретых ценах. Правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC) выдвинула даже недавно народную законодательную инициативу с требованием сделать так, чтобы приоритетом на рынке жилья пользовались местные жители и граждане страны. Но реальность, с которой сталкиваются приезжие, куда прозаичнее: по факту им достаются в основном те квартиры, от которых как раз местные и отказались.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография Как Цюрих ищет выход из жилищного кризиса Этот контент был опубликован на Ситуация на рынке Цюриха настолько напряжённая, что она уже сама по себе стала предметом общественного обсуждения и горькой иронии. Читать далее Как Цюрих ищет выход из жилищного кризиса

Одно из ключевых ограничений здесь — время. Жильё новоприбывшим нужно срочно, поэтому сегмент новостроек для них практически недоступен. Ждать, пока где-то будет введен в строй очередной кооператив (ТСЖ) они не могут. Поэтому они, как отмечает ZKB, значительно чаще местных вынуждены мириться с необходимостью жить в старых домах, морально, а порой и технически, давно устаревших. Чаще всего речь идёт о домах и квартирах, которые либо не отвечают требованиям местных жителей в плане качества, либо предлагаются по откровенно завышенным ценам, а потому и «зависших» на рынке.

Особенно заметна поэтому такая диспропорция в сфере кооперативного, то есть некоммерческого, жилья. В Цюрихе на такой сегмент приходится четверть всего жилого фонда. Однако в 2022 году въехать в кооперативное жильё смогли лишь 6% трудовых иммигрантов, тогда как среди тех, кто вынужден был переезжать по Швейцарии, а это как правило местные граждане Швейцарии, этот показатель достигает 21%. При этом, как подчёркивает ZKB, даже эти немногочисленные счастливцы, составляющие эти 6 процентов, как правило, подселялись к знакомым или родственникам, тем более что по большей части такие трудовые экспаты — это люди моложе 40 лет и без семьи, что делает их мобильнее и менее требовательными к условиям проживания.

Временное решение

Именно поэтому в первый год своей жизни в Швейцарии многие иностранцы не ищут себе отдельную квартиру, а селятся с друзьями и коллегами в «совместно снимаемом жилье» или так называемых Wohngemeinschaft (аббревиатуру WG в немецкоязычном пространстве никому пояснять не нужно). Нередко они временно живут у родственников, если у них таковые есть в Швейцарии. В результате площадь, приходящаяся на одного такого экспата, существенно меньше стандартов, к которым привыкли местные (36 квадратных метров против 44 квадратов соответственно).

Внешний контент

Как подчёркивает ZKB, для большинства экспатов их первая квартира все равно, как правило, играет роль временного решения: главное где-то перекантоваться первое время, а там посмотрим. Поэтому каждый пятый трудовой переселенец уже в среднем через год решает переехать еще куда-то, но уже по Швейцарии. В Цюрихе этот показатель ещё выше: почти треть прибывших в город в 2022 году уже в 2023-м жили по другому адресу, из них 60% смогли остаться в Цюрихе, даже несмотря на крайне ограниченное предложение на рынке.

Зато все те, кто нашел себе жилье вне города, смогли значительно сэкономить на аренде: по данным ZKB у таких арендаторов стоимость жилья сразу падает с 34 до примерно 26 франков за квадратный метр в месяц. При этом, что важно, повышенная степень социальной мобильности новоприбывших экспатов означает, что по крайней мере в первый год они напрямую с местными жителями на рынке не конкурируют. Те же самые каналы поиска жилья открываются перед ними лишь после примерно первых 12 месяцев проживания в городе, поэтому если они и влияют на рынок жилья, то не сразу по прибытии в город, а гораздо позже.

Не спринт, а марафон

Все эти выводы подтверждает и консалтинговая компания Wüest Partner. По данным специалистов из этой компании, увеличение численности населения на 1% приводит к росту арендных ставок на такой же показатель. Стоимость приобретаемых в собственность односемейных домов в рамках этого сценария увеличивается на 0,88%, а на квартиры в многоэтажных домах (на жаргоне швейцарских риэлторов: Stockwerkeigentum) — на 1,37%.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии Этот контент был опубликован на Что ищут экспаты на швейцарском рынке жилья и как они влияют на динамику стоимости аренды жилых объектов. Читать далее Как трудовая иммиграция влияет на рынок жилья в Швейцарии

Казалось бы, в долгосрочной перспективе ситуация с доступом переселенцев к кооперативному жилью должна была бы улучшаться? Гладко было на бумаге: согласно отчёту одной из ассоциаций городских жилищных кооперативов Цюриха за 2021 год 80% жителей таких ТСЖ — это граждане Швейцарии, то есть местные доминируют в таких кооперативах в совершенно непропорциональной степени, а люди, родившиеся за границей, живут в кооперативах заметно реже.

И здесь снова важно учесть временной фактор. Многие приезжие экспаты — мобильные специалисты, которые, на самом деле, не знают, надолго ли они останутся в городе, тогда как поиск кооперативного жилья в Цюрихе — это не спринт, а марафон, многолетний проект без какого-либо гарантированного конечного результата. И все те, кто не уверен, что останется в городе надолго или навсегда, как правило, вообще не начинают заниматься поиском недорогого кооперативного жилища.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Демография Поколение бездомных, или О невозможности купить себе дом в Швейцарии Этот контент был опубликован на Во многих странах мира молодое поколение больше не может позволить себе покупку собственного жилья. Швейцария — не исключение. Читать далее Поколение бездомных, или О невозможности купить себе дом в Швейцарии

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch