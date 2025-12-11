Жильё в Цюрихе: с чем сталкиваются новоприбывшие иностранцы
На рынке жилья Цюриха новоприбывшие из-за рубежа экспаты вынуждены платить за съемные квартиры куда больше, чем местные жители, или же они вынуждены довольствоваться откровенно «убитым» жильём. В этом городе иммигранты уже на старте оказываются в заведомо проигрышном положении.
Ситуация выглядит парадоксально. Город, хорошо известный своим перегретым рынком жилья, продолжает словно магнитом притягивать высококвалифицированных трудовых мигрантов и экспатов. Из почти 120 тыс. человек, переехавших в Швейцарию в 2022 году, каждый десятый выбрал себе на жительство именно Цюрих. Согласно новым аналитическим даннымВнешняя ссылка, опубликованным экспертами Цюрихского кантонального банка (ZKB) с опорой на цифры Федерального статистического Ведомства страны (Bundesamt für Statistik, BFS), в Цюрихе сейчас проживает примерно каждый двадцатый житель Швейцарии.
Фактор времени
Такая ситуация негативно влияет как на городскую среду, так и на самих приезжих. В СМИ и социальных сетях именно их порой и обвиняют прежде всего в «джентрификации» и перегретых ценах. Правая Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei, SVP / UDC) выдвинула даже недавно народную законодательную инициативу с требованием сделать так, чтобы приоритетом на рынке жилья пользовались местные жители и граждане страны. Но реальность, с которой сталкиваются приезжие, куда прозаичнее: по факту им достаются в основном те квартиры, от которых как раз местные и отказались.
Одно из ключевых ограничений здесь — время. Жильё новоприбывшим нужно срочно, поэтому сегмент новостроек для них практически недоступен. Ждать, пока где-то будет введен в строй очередной кооператив (ТСЖ) они не могут. Поэтому они, как отмечает ZKB, значительно чаще местных вынуждены мириться с необходимостью жить в старых домах, морально, а порой и технически, давно устаревших. Чаще всего речь идёт о домах и квартирах, которые либо не отвечают требованиям местных жителей в плане качества, либо предлагаются по откровенно завышенным ценам, а потому и «зависших» на рынке.
Особенно заметна поэтому такая диспропорция в сфере кооперативного, то есть некоммерческого, жилья. В Цюрихе на такой сегмент приходится четверть всего жилого фонда. Однако в 2022 году въехать в кооперативное жильё смогли лишь 6% трудовых иммигрантов, тогда как среди тех, кто вынужден был переезжать по Швейцарии, а это как правило местные граждане Швейцарии, этот показатель достигает 21%. При этом, как подчёркивает ZKB, даже эти немногочисленные счастливцы, составляющие эти 6 процентов, как правило, подселялись к знакомым или родственникам, тем более что по большей части такие трудовые экспаты — это люди моложе 40 лет и без семьи, что делает их мобильнее и менее требовательными к условиям проживания.
Временное решение
Именно поэтому в первый год своей жизни в Швейцарии многие иностранцы не ищут себе отдельную квартиру, а селятся с друзьями и коллегами в «совместно снимаемом жилье» или так называемых Wohngemeinschaft (аббревиатуру WG в немецкоязычном пространстве никому пояснять не нужно). Нередко они временно живут у родственников, если у них таковые есть в Швейцарии. В результате площадь, приходящаяся на одного такого экспата, существенно меньше стандартов, к которым привыкли местные (36 квадратных метров против 44 квадратов соответственно).
Внешний контент
Как подчёркивает ZKB, для большинства экспатов их первая квартира все равно, как правило, играет роль временного решения: главное где-то перекантоваться первое время, а там посмотрим. Поэтому каждый пятый трудовой переселенец уже в среднем через год решает переехать еще куда-то, но уже по Швейцарии. В Цюрихе этот показатель ещё выше: почти треть прибывших в город в 2022 году уже в 2023-м жили по другому адресу, из них 60% смогли остаться в Цюрихе, даже несмотря на крайне ограниченное предложение на рынке.
Зато все те, кто нашел себе жилье вне города, смогли значительно сэкономить на аренде: по данным ZKB у таких арендаторов стоимость жилья сразу падает с 34 до примерно 26 франков за квадратный метр в месяц. При этом, что важно, повышенная степень социальной мобильности новоприбывших экспатов означает, что по крайней мере в первый год они напрямую с местными жителями на рынке не конкурируют. Те же самые каналы поиска жилья открываются перед ними лишь после примерно первых 12 месяцев проживания в городе, поэтому если они и влияют на рынок жилья, то не сразу по прибытии в город, а гораздо позже.
Не спринт, а марафон
Все эти выводы подтверждает и консалтинговая компания Wüest Partner. По данным специалистов из этой компании, увеличение численности населения на 1% приводит к росту арендных ставок на такой же показатель. Стоимость приобретаемых в собственность односемейных домов в рамках этого сценария увеличивается на 0,88%, а на квартиры в многоэтажных домах (на жаргоне швейцарских риэлторов: Stockwerkeigentum) — на 1,37%.
Казалось бы, в долгосрочной перспективе ситуация с доступом переселенцев к кооперативному жилью должна была бы улучшаться? Гладко было на бумаге: согласно отчёту одной из ассоциаций городских жилищных кооперативов Цюриха за 2021 год 80% жителей таких ТСЖ — это граждане Швейцарии, то есть местные доминируют в таких кооперативах в совершенно непропорциональной степени, а люди, родившиеся за границей, живут в кооперативах заметно реже.
И здесь снова важно учесть временной фактор. Многие приезжие экспаты — мобильные специалисты, которые, на самом деле, не знают, надолго ли они останутся в городе, тогда как поиск кооперативного жилья в Цюрихе — это не спринт, а марафон, многолетний проект без какого-либо гарантированного конечного результата. И все те, кто не уверен, что останется в городе надолго или навсегда, как правило, вообще не начинают заниматься поиском недорогого кооперативного жилища.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
