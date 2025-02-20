Келлер-Зуттер уточняет свои комментарии по поводу речи Вэнса

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер ответила на критику своих высказываний по поводу речи вице-президента США в Мюнхене. RTS SWI

Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер назвала речь вице-президента США Дж. Д. Вэнса в Мюнхене «призывом в пользу прямой демократии». Этот комментарий вызвал в Швейцарии дискуссии и критику, в частности со стороны партий «Центр» и «Зелёные». Теперь она уточнила свою позицию.

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По словам Карин Келлер-Зуттер, высказанным в телепрограмме Infrarouge на швейцарском общественном телеканале RTS, она говорила только об одном аспекте выступления Вэнса — его заявлении о необходимости прислушиваться к мнению населения и гарантировать свободу слова. «Я не комментировала другие его высказывания, касающиеся США или Европы, потому что это не в моей компетенции», — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.

Ранее в интервью швейцарской газете Le Temps она заявила, что речь Вэнса была «либеральной и в очень швейцарском смысле», поскольку он подчеркнул важность учитывать мнение народа. «Он говорил о ценностях, которые нужно защищать и которые мы разделяем, таких как свобода и возможность самовыражения. Это был призыв в пользу прямой демократии», — отметила она, так что её реакция заметно отличалась от критической оценки, прозвучавшей со стороны многих европейских политиков.

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Джей Ди Вэнс в своём выступлении в Мюнхене заявил, что «настоящий враг Европы — не Китай и не Россия, а правительства, которые не слушают свой народ, подавляют инакомыслие и тем самым ведут к ограничению свободы самовыражения». Карин Келлер-Зуттер дала понять, что не считает, будто эта критика относится к Швейцарии.

«Швейцарская модель прямо противоположна этому. У нас есть правительство, состоящее из четырёх партий, у нас проходят референдумы, и у нас есть возможность открыто высказывать критику — даже в мой адрес. Всё это доказывает, что свобода слова в нашей стране действительно работает», — подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о стратегии президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, Карин Келлер-Зуттер призналась, что не понимает, какие именно шаги планирует новая американская администрация. «Система Трампа — это набор деклараций и эффектных заявлений. Ты что-то говоришь, а потом смотришь, как всё это будет развиваться», — сказала она.

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По её мнению, такой подход едва ли подходит для Швейцарии. «Мы привыкли проводить политику в определённых рамках. И если кто-то внезапно выходит за эти рамки, то это создаёт большие трудности», — добавила Карин Келлер-Зуттер. Её комментарии по поводу выступления Вэнса вызвали дискуссию в Швейцарии. С критикой выступили, в частности, бывший федеральный советник (министр кабмина) Паскаль Кушпен, а также партии «Центр» (Mitte) и «Зелёные» (GPS).

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