Муниципальные политики в Швейцарии — жертвы угроз и оскорблений

Физические расправы пока остаются редкостью, но угрозы и оскорбления в соцсетях уже стали почти нормой. Keystone

Заниматься политикой на муниципальном уровне становится все сложнее: физические расправы пока остаются редкостью, но угрозы и оскорбления в соцсетях уже становятся почти нормой.

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Швейцария — маленькая страна, построенная на принципах истинного федерализма. Низовой уровень этой системы — уровень муниципальный. Всего в стране насчитывается 2148 общин и муниципальных образований, причем понятие «низовой уровень» не должно вводить в заблуждение. Муниципальная политика — это опора демократии в ШвейцарииВнешняя ссылка. Но при этом она постоянно нуждается в новых лицах и новых людях, готовых участвовать в такой политике, не рассчитывая на почет и уважение, не имея никаких привилегий и даже вообще порой готовых работать на общественных началах.

Ясно, что очередей на занятие муниципальных политических должностей в Швейцарии нет. Зато те, кто решат все-таки вступить в одну из этих должностей, рискуют, согласно исследованию, опубликованному недавноВнешняя ссылка Центром изучения проблем демократии в Аарау (ZDA), стать объектом угроз, оскорблений или преследований. По результатам опроса более тысячи локальных швейцарских политиков со словесными оскорблениями за последние 12 месяцев сталкивались более трети из них, ещё 6,4% сообщили о нанесении ущерба их личной собственности, жертвами физического насилия стали только 3%.

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Нередки были случаи онлайн-агрессии (31% опрошенных испытали нечто подобное), и целенаправленного распространения заведомых фейков (20%). Женщины чаще страдали от оскорблений; физическое насилие было прежде всего направлено против политиков (мужчин и женщин) правого толка. Подобная статистика была опубликована впервые, поэтому сказать, какие тренды превалируют, увеличивается масштаб политического насилия в стране или нет, сказать сложно. В любом случае, как говорит соавтор исследования Штефан Кальберер, удивляет, например, тот факт, что целых 36% опрошенных муниципальных политиков сталкивались с вербальными оскорблениями.

Физическая агрессия встречается редко

«Пусть физическая агрессия встречается редко, все равно любое насилие в принципе недопустимо и неоправданно, заслуживая самого пристального внимания». Кроме того, Штефан Кальберер указывает на средне- и долгосрочные последствия такой агрессии. В целом три четверти респондентов были «удовлетворены» своей политической ролью на муниципальном уровне, но 43% опрошенных, испытавших на себе ту или иную форму агрессии, указали, что такого рода переживания заставили их пересмотреть свои привычки в плане присутствия в интернете — включая самоцензуру и даже резкое сокращение частоты использования социальных сетей. Особенно часто так реагировали женщины.

При этом почти четверть опрошенных заявили, что, работая в парламенте, они после пережитого опыта насилия чаще предпочитали вообще не голосовать. Те, кто решал уйти из муниципальной политики, как правило, приводили вполне прозаические аргументы: нехватка времени, недостаток влияния. Тем не менее для многих мотивом уйти из политики стала и токсичная атмосфера. На такую мотивацию указывали прежде всего молодые мужчины и женщины. Следует учитывать, что доклад Центра изучения проблем демократии в Аарау (ZDA) появился на фоне сразу нескольких вопиющих фактов политического насилия, имевших место во вполне, казалось бы, благополучных западных демократиях.

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Напомним, что в Германии в 2019 году муниципальный политик Вальтер ЛюбкеВнешняя ссылка был застрелен правым экстремистом, что вызвало в стране общественные дебаты на тему политического насилия. С тех пор количество актов словесной и физической агрессии, направленных против муниципальных политиков в этой стране, выросло более чем в два раза, причем в прошлом 2023 году чаще всего такой агрессии подвергались представители партии «Зеленых».

Во Франции перед вторым июльским 2024 года туром президентских выборов жертвами рукоприкладства стали около полусотни кандидатов и активистов. В Великобритании за последнее десятилетие были убиты два избранных члена парламента. Насилие не обошло стороной Словакию и США. В первой стране был застрелен премьер-министр Роберт ФицоВнешняя ссылка, во второй чудом чуть не погиб кандидат в президенты Дональд ТрампВнешняя ссылка.

Процесс политической поляризации

В Швейцарии, о чем часто сообщают СМИ, акты политически мотивированного насилия, включая угрозы убийством или порчу имущества, случаются в отношении муниципальных политиков довольно регулярно. Только в прошлом году Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии (Fedpol) зарегистрировало 290 угроз в адрес политиков (528 в 2022 году). Казалось бы, жизнь налаживается, однако прошлогодний спад произошел после трех весьма агрессивных лет пандемии. Пиковые показатели (1215 угроз), были зарегистрированы как раз в 2021 году.

В 2023 году уже пятая часть всех этих угроз требовала вмешательства полиции, тогда как в 2022 году такого вмешательства потребовала лишь десятая часть от общего числа политически мотивированных угроз и оскорблений. Когда речь заходит о причинах насилия, многие политики и аналитики, включая ведомство полиции Федпол, указывают на происходящие в соцсетях процессы политической поляризации и радикализации. Многие страны сейчас пытаются придумать методы противодействия ненависти в интернете.

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Директива Европейского союза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) преследует цель мотивировать крупные технологические компании более эффективно контролировать свои социальные платформы. В Германии за размещение экстремистских комментариев могут грозить штрафы в тысячи евро. В Великобритании были вынесены тюремные приговоры пользователям, публиковавшим в соцсетях во время недавних беспорядков агрессивные посты.

Иметь общее представление о масштабах проблемы

Что касается защиты от насилия конкретно муниципальных политиков, то в докладе Совета ЕвропыВнешняя ссылка от 2022 года уже были предложены такие меры, как психологические тренинги, ужесточение законодательных основ функционирования социальных сетей, активные общественные кампании по борьбе ненавистью в сетях. Полезными могут быть горячие телефонные линии консультаций и поддержки, в крайних же случаях можно применять и прямую полицейскую защиту жертв преследований.

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«Одно осознание того, что есть телефон, на который я могу позвонить, уже очень помогает», — указала в прошлом 2023 году в интервью газетам, выходящим под эгидой издательского холдинга Tamedia (концерн TX), швейцарская политик Мерет Шиндлер (Meret SchindlerВнешняя ссылка). После того как она получила письмо с угрозами, ей посоветовали обратиться за помощью к полиции. В итоге, как указывает Совет Европы, важно также иметь общее представление о масштабах проблемы. Опросы, подобные тому, что был проведен ZDA, являются весомым вкладом в решение этого вопроса.

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