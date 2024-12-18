Как швейцарец протянул руку помощи Украине

Бенц Марго (Bänz Margot) принимает эвакуированных с линии фронта гражданских лиц. Human Front Aid

С Украиной музыкант Бенц Марго тесно связан уже десять лет. Впервые он приехал в эту страну после начала знаменитых протестов на киевском Майдане. Потом началось полномасштабное российское вторжение и он создал организацию по оказанию гуманитарной помощи.

7 минут

Наш телефонный разговор между Берном и Одессой прерывается несколько раз. Бенц Марго (Bänz Margot, 47) живет в «жемчужине у моря» с населением в несколько миллионов человек уже почти десять лет. Свое призвание он отыскал в области оказания гуманитарной помощи. Начиная с середины ноября 2024 года Россия прицельно и постоянно бьет ракетами и шахедами по объектам энергоснабжения. «Сейчас мы работаем на генераторах», — говорит музыкант.

«После очередного налёта уже прошло два или три дня, но восстановить подачу света они все еще никак не могут. Одна раненая женщина лежит сейчас в коридоре. Я всегда говорю таким: уезжайте в Швейцарию! Но нет, они хотят оставаться тут». Что и почему уроженца Берна и профессионального перкуссиониста потянуло в Украину? Все началось в 2013 году на фестивале уличной музыки Buskers в Берне. Бенц Марго увидел на нём группу фолк-музыкантов из Украины. Раньше подобной музыки он не слышал никогда. «Я был настолько впечатлен, что связался с группой. Эта музыка и такая манера пения затронули меня до глубины души».

К счастью и совершенно случайно его родители были знакомы с вокалисткой той группы. Много лет назад они выступали вместе с ней в программе одного и того же концерта. В итоге певица и ее супруг пригласили Бенца к себе в гости в Киев. Бенц Марго сказал спасибо и подумал, как обычно это бывает, ну, может, и съезжу как-нибудь при случае. Восточная Европа была для него терра инкогнита. Он больше любил Италию, пляж и пиццу. Восток Европы ассоциировался у него в сознании прежде всего с бедностью и войнами, Сталиным, хаосом и коррупцией.

«Все началось с Майдана»

«Все началось с Майдана», — говорит Бенц Марго. Протесты против президента Виктора Януковича в центре Киева полностью захватили его, так что через неделю после его свержения в конце февраля 2014 года приятель Бенца вдруг взял и забронировал ему билет «в Киев на 10 часов следующего утра». К моменту, когда он прибыл в Украину, российская армия уже оккупировала Крым. Вместо запланированных четырех дней он пробыл в стране целый месяц.

Редкий момент искренних удовольствия и радости: выступление с музыкальной группой в джазовом клубе в Одессе. zVg

Бенц Марго вырос в Берне и в Шлоссвиле, небольшой ничем не примечательной деревушке в 13 километрах к востоку от Берна. Его родители тоже музыканты. С пяти лет он жил в знаменитом бернском квартале Матте внизу у самой реки в центре Берна. Во время наводнений квартал постоянно заливает, а ещё он знаменит своим собственным языком «маттенэнглиш», тайным наречием, на котором раньше говорили любители азартных игр и прочие «личности полусвета».

С трёх лет за ударной установкой

В возрасте трёх (трёх!) лет Бенц начал играть на клавишах и барабанах, после средней школы закончил Бернскую Консерваторию, по сути это простая музыкальная школа, дающее среднее специальное образование. По итогам обучения он получил диплом преподавателя по классу ударных инструментов. Несколько лет давал уроки, но работа в музыкальной школе была не для него.

«В душе я на самом деле всегда был авантюристом, в бернской «Консе» я ощущал себя как в тюрьме», — говорит он. Поэтому он хотел не только музицировать и помогать организовывать культурные проекты, но и заниматься политикой, «выступая за лучший мир, поддерживая бедных людей и защищая животных». Летом 2014 года Бенц Марго снова отправился, на этот раз на более длительный срок. Он приехал в Одессу, «и вот тут-то я и попался».

Дело было даже не столько в протестах. Еда, люди, весь этот Восток Европы – все это было для него в новинку. Как он говорит, в двух с половиной часах лёта от Швейцарии он вдруг обнаружил совершенно другой мир. Теперь у Бенца Марго есть вид на жительство в Украине. Два года из последних трёх лет он постоянно жил в Украине, вот уже несколько лет у него есть украинская подруга.

Бенц Марго в Украине в ноябре 2023 г. В те времена в качестве помощи особенно были востребованы продукты питания. Сейчас он занимается прямой финансовой поддержкой нуждающихся. Human Front Aid

До начала полномасштабной агрессии он еще время от времени приезжал в Швейцарию, чтобы подзаработать немного денег. Но потом, в конце февраля 2022 года, началась настоящая война. Банц Марго решил тогда, что, наверное, помогать Украине лучше из-за границы. Он отправился в Молдову, где сразу же начал участвовать в кампаниях помощи Украине. Его активность не осталась незамеченной, вскоре многие крупные гуманитарные организации начали обращаться к нему за помощью и советом.

Подробнее о том, как Швейцария помогает украинским беженцам и беженкам в Молдове читайте в нашем репортаже.

Показать больше

Показать больше Как Молдова, беднейшая страна Европы, принимает у себя украинцев Этот контент был опубликован на После начала широкомасштабной агрессии России против Украины миллионы украинцев оказались в качестве беженцев, в том числе и в Молдове. Читать далее Как Молдова, беднейшая страна Европы, принимает у себя украинцев

Помощь деньгами

Друзья из Швейцарии присылали ему деньги. «Я использовал их и регулярно обо всём отчитывался». Деньги шли на то, чтобы зафрахтовать в Швейцарии автобусы, загрузить их продуктами питания первой необходимости и отвезти на линию фронта. Обратно на них эвакуировали мирных жителей. «Там ведь дети, нуждающиеся семьи, а людей просто убивают, насилуют». Так начиналась его гуманитарная организация под названием «Помощь человеческому фронту» (Human Front Aid). В итоге Бенц Марго вернулся в Одессу и продолжил свою работу уже оттуда.

Еще одна удача: близким другом его родителей был Хьюго Фазель (Hugo Fasel), бывший директор швейцарской религиозной благотворительной организации «Каритас». Съездив однажды в Украину, он посоветовал Бенцу Марго начать специализироваться на прямой финансовой помощи. «Это было похоже на то, что пережил Нео, когда его отключили от «Матрицы»: в самом деле, зачем везти сюда еду, если ее достаточно и на месте? И зачем тратить собранные деньги за границами Украины?»

Физически эвакуировать с фронта они смогли около 6 500 человек. «А сейчас с помощью экстренной финансовой помощи мы поддерживаем около 20–30 тысяч человек». Он убежден, что помощь Украине оказывается всё ещё в недостаточной степени. Сейчас от гуманитарных поставок в стране зависят 15 миллионов человек. «Вот уже более тысячи дней они ведут войну за демократию, за западный мир. Людей убивают, это просто ужасно. Я знаю людей, которые погибли». А между тем россияне все упорней и активней занимаются уничтожением объектов энергетической инфраструктуры: «Звуки разрывов я слышу постоянно».

Три вопроса, три ответа:

Какую типично украинскую черту характера ты приобрел за всё это время…:

Чего типично швейцарского тебе недостаёт в Украине…:

В Украине чашка кофе с молоком стоит…:

Русскоязычная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / лк / ап.