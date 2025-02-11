Самая известная трансперсона Швейцарии больше не хочет быть женщиной
Сюжет с Крисом Брёниманном, постепенно превращавшегося в Надю, долгое время занимал буквально всю Швейцарию. И вот теперь самая известная транс-персона страны открыто сожалеет о своем «переходе» (решении сменить пол) — но это не история «осознания совершенной ошибки», это скорее настоятельное обращение к обществу с предложением подумать о том, куда может завести woke-идеология.
В конце СМС-сообщения, окончательно подтверждающего место и время нашей встречи, стоит подпись: «Крис/Надя». Сейчас конец лета 2024 года, воздух маленького городка Лахен (Lachen), расположенного в 40 км к юго-востоку от Цюриха на берегу Цюрихского озера, влажен и прозрачен, в кафе на набережной, нанявшем Надю/Криса на работу, сейчас немноголюдно и спокойно.
Куда более спокойной, по крайней мере сейчас, чем еще совсем недавно, стала и жизнь, наверное, самой известной транс-персоны Швейцарии. А ведь еще несколько недель назад все газеты и порталы на первых полосах сообщали о сожалении, выраженном Крисом/Надей Брёниманн в связи со своим решением сменить пол. С тех пор почтовый ящик Криса/Нади в сети Instagram переполнен письмами: одни выражают полную поддержку, другие пропитаны ядом откровенной ненависти.
Разные стороны баррикад
Транссексуальность раскалывает в Швейцарии людей, разводит их по разные стороны баррикад, впрочем, этот феномен наблюдается не только в Швейцарии, но и во многих других развитых западных странах. Если использовать принятую терминологию, то речь идет о так называемой «гендерной дисфории» или гендерной инконгруэнтности, которая, якобы, имеет место тогда, когда существует несоответствие между биологическим полом человека и полом, ощущаемым данным человеком психологически.
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Немо и положение небинарных персон в Швейцарии
С начала нового тысячелетия число таких диагнозов неожиданно резко возросло, особенно среди молодежи, а во многих западноевропейских странах и в США число таких диагнозов выросло более чем в десять разВнешняя ссылка. Особенно часто он ставится молодым женщинам. Современное западное общество стало на порядок более открытым и толерантным, однако гормональная терапия в отношении транс-персон и гендерная хирургия по-прежнему вызывают в нём жаркие споры. Даже такие страны, как, например, Швеция, Норвегия и Великобритания, уже запретили назначать подросткам препараты, блокирующие половое созревание, или же эти виды терапии теперь ограничены только рамками научных исследований.
Гендерные ярлыки
Многие ключевые вопросы, связанные с процессом гендерного перехода все еще не получили достаточного научного разъяснения. Среди медиков ведутся дискуссии о том, какие термины наиболее адекватно дефинируют какие процессы и какие интерпретации следует признать в качестве наиболее правильных, имеющих универсальное значение. Одновременно вопрос трансгендерности активно используется и в политических целях, как это было недавно на президентских выборах в США. В кафе на Цюрихском озере политический аспект поначалу вынесен за скобки. Разговор у нас заходит о личной ситуации и о причинах, побудивших Криса/Надю совершить повторный каминг-аут и затронуть тем самым как многие табу, так и устоявшееся общественное мнение.
Смена пола превращается в модный образ жизни в стиле «воук-культуры»
Вот уже три года «Крис» все больше и больше отдаляется от «Нади». «Со временем необходимость поддерживать образ «Нади» превратилась в тяжкую обязанность, в ежедневное актёрство. Да и вообще, на транс-людей оказывается огромное давление, требующее, чтобы они полностью выполняли свою роль мужчины или женщины. Вы находитесь под постоянным наблюдением, ваши личные сенсоры и датчики тоже всегда включены: достаточно ли я женственен, достаточно ли я женственен?» Иными словами, вся сложность человеческой личности оказывается сведенной к категории пола.
«Для меня это был не просто шаг назад к Крису. Я все равно не смогу уже вернуться туда полностью как физически, так и в качестве меня самого. И Кристиан, и Надя — это разные части одного меня. Мой первый каминг-аут привел к новому открытию мной моей собственной личности. Конечно, при этом присутствовали и неуверенность, страх, и вопрос, а не являюсь ли я теперь просто каким-то фриком? В электронных письмах меня все постоянно спрашивали, значит ли это, что я теперь «небинарная персона»?
Воук-культура (от англ. woke, прошедшее время от глагола «проснуться») — политический терминВнешняя ссылка, которым обозначают сообщество тех, кто фиксирован на социальной, расовой и гендерной справедливости. Обычно этот термин связан с радикальной левой политикой, непримиримым феминизмом и ЛГБТ-активизмом.
Но в этом-то и заключается проблема сегодняшнего дня: люди открывают для себя всё новые и новые возможности, но в то же время они постоянно загоняют себя и всё, что связано с ними самими как с личностями, в какие-то рамки. А я не хочу, чтобы на меня вешали какие-то ярлыки. Я хочу обрести свой внутренний покой, понять, где находится моя индивидуальная душа в качестве человека, а не в качестве мужчины, женщины или небинарной личности». Такие откровения выглядят как критика в адрес «политики идентичностиВнешняя ссылка». Но и это ещё не все.
За и против воук-культуры
Через несколько недель после нашей встречи на Цюрихском озере Комиссия по правам человека парламента (Большого совета) кантона Женева пригласила Криса/Надю Брёниманн выступить перед депутатами, захотевшими получить более полное представление о проблеме смены пола. Затем в Лозанне была проведена пресс-конференция с участием Криса\Нади и отца, решительно выступавшего против желания своей несовершеннолетней дочери совершить смену пола. Уже несколько последних лет позиция по этому вопросу Криса / Нади Брёниманн носит явно консервативный характер, особенно что касается подростков.
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Сотни швейцарцев сменили пол благодаря упрощению процедуры
Все хирургические вмешательства в отношении детей до 18 лет этой бывшей «иконой» швейцарской транс-сцены активно отвергаются, равно как и применение блокаторов полового созревания и соответствующих видов гормональных терапий. Перед пресс-конференцией в Лозанне популярное швейцарское издание SonntagsblickВнешняя ссылка попросило Криса Брёниманна изложить свою позицию в интервью. Это интервью стало критикой либеральных практик, характерных для Швейцарии.
Они, эти практики, слишком уж полагаются на подростковую «самодиагностику», а это частно ведет к тому, что ещё не до конца оформившиеся как личности подростки принимают решения, которые могут разрушить потом всю их жизнь: «Смена пола превращается в модный образ жизни в стиле воук-культуры». За этим утверждением скрывается «теория социального зараженияВнешняя ссылка», которая широко распространена в консервативных кругах и в рамках которой был придуман термин «быстро наступающая гендерная дисфория» (Rapid Onset Gender Dysphoria, ROGD).
Этот термин был введён в 2018 году в исследовании психолога Лизы Литтман (Lisa Littman). В нём выдвигалась гипотеза о том, что ROGD может развиваться в социальных контекстах и быть связанной с влиянием окружения, «групповым давлением». Через несколько дней в той же швейцарской газете появился материал врача из «Швейцарской сетевой организации трансгендеров» (Transgender Network Switzerland TGNSВнешняя ссылка), который отверг всю эту критику. По его словам, все релевантные сюжеты и случаи в Швейцарии тщательно исследуются. Такой же официальной позиции придерживается и TGNS.
В своем пресс-релизе эта структура указывает, что «углубленное обсуждение причин увеличения числа случаев смены пола… часто просто отсутствует или сводится к популистским словечкам, таким как «безумие вокизма», а на самом же деле все эти факты объясняются просто тем, что сейчас все больше транссексуалов, по причине облегченного доступа к соответствующим видам терапии и по причине повышения степени осведомленности медицинского персонала по данной проблематике, получают соответствующую терапию на всё более ранних стадиях».
Недостаток научных знаний
В этом же пресс-релизе приводится исследование, опубликованное в августе 2024 года в журнале American Journal of SurgeryВнешняя ссылка, согласно которому доля людей, жалеющих о своем решении сменить пол, составляет менее 1%. Эта цифра, которая уже приводилась и в более ранних исследованиях, так же является довольно спорной. Но возвращаясь к Крису/Наде: на целый ряд вопросов по данному сюжету мы от «Швейцарской сетевой организации трансгендеров» никаких ответов так и не получили. В свое оправдание она заявила, что, мол, просто «тонет в огромном количестве запросов». Так или иначе, сразу видно, что самая известная трансгендерная персона в стране и TGNS не очень-то ладят друг с другом. При этом критика так называемой «аффирмативной (поддерживающей) терапевтической практики», в которой во главу угла ставится исключительно субъективное желание, исходит не только от бывших транс-людей, но и от представителей медицинских кругов.
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Как Джастин в 16 лет сменил пол
В середине 2024 года Швейцарское Общество детской и подростковой психиатрии (Schweizerische Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie) призвало пересмотреть свод рекомендаций, регулирующих терапию подростков и детей с «гендерной дисфорией», поддержав соответствующее заявление Европейской Ассоциации детской и подростковой психиатрии (Europäische Kinder- und Jugendpsychiatrischen Fachgesellschaft). Швейцарские медики раскритиковал явные слабости положений так называемого Голландского протокола (Dutch ProtocolВнешняя ссылка), подхода, который включает в себя подавление полового созревания с помощью агонистов гонадотропин-рилизинг-гормонаВнешняя ссылка, что дает подросткам «дополнительное время на то, чтобы осознать свою гендерную идентичность».
Я хочу создания открытого общества, в котором трансгендерные люди занимают достойное место, но это должно быть общество, допускающее критические дискуссии
Протокол стал основой для лечения «гендерной дисфории» во многих странах, хотя он и сейчас все ещё вызывает ожесточённые дискуссии. Многое из того, что утверждается о пользе или рисках, связанных с такого рода «переходами», все еще довольно плохо подтверждено объективными экспериментальными данными. Это было отмечено пару лет назад и в докладе Nice Report, подготовленном по заказу Министерства здравоохранения Великобритании. Целью этого исследования было уточнить клинические преимущества применения блокаторов гормонов полового созревания. Однако допущены к процедуре рецензирования пока в этой области лишь 9 из 525 научных исследований.
Критики, разделяющие позиции Криса/ Нади Брёниманн, приводят подобные случаи в качестве доказательства опасности данных методов лечения. Этот подход, однако, носит недостаточно взвешенный характер. Известный американский короткометражный фильм 2023 года Detrans: The Dangers of Gender-Affirming Care, выпущенный организацией PragerU, длится 21 минуту и рассказывает истории двух человек, прошедших через процесс смены пола, а затем решивших вернуться к своему исходному полу, осознав, что их «переход» был ошибкой. Никаких, однако, контраргументов в фильме нет, кроме того, картина была изначально ориентирована на консервативные христианские круги. Такая позиция не получила бы поддержки со стороны Криса/Нади.
«Хочу создания открытого общества»
«Конечно, я не против гендерных переходов как таковых. Напротив, я рад за каждого транссексуала, успешно обрётшего свое счастье. Что меня беспокоит, так это недостатки в сфере надлежащего выяснения всех обстоятельств того или иного дела, нередкое отсутствие попыток понять, а вдруг душевные терзания данной персоны вызваны какими-то другими причинами, а не дисфорией. Наконец, я призываю к максимальной осторожности, особенно при проведении необратимых хирургических вмешательств. И я хочу создания открытого общества, в котором трансгендерные люди занимают достойное место, но при этом это должно быть общество, которое допускает критические дискуссии».
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Только 0,4% населения Швейцарии «гендерно небинарно»
Кристиан стал Надей в самом конце 1990-х, тогда ему было около 20 лет. Кинорежиссер Ален Годе (Alain Godet) сопровождал весь процесс в течение восьми лет с целью снять документальный фильмВнешняя ссылка, показывающий процесс преобразования персоны, решившей сменить пол. В конце ленты режиссер спрашивает: «Если бы вы сейчас оглянулись назад, то пошли бы вы на всё это снова?». Ответ Криса/ Нади Брёниманн после нескольких секунд раздумий: «Представь себе хаос, который разразился бы, скажи я „нет“. Вот тогда бы меня действительно загнали бы в тупик». Но персона, сидящая передо мной в кафе на берегу Цюрихского озера, производит иное, куда более уравновешенное впечатление. В ходе работы над этим материалом мы обменялись большим количеством электронных писем и каждое из них было в конце украшено радугой и подписью на швейцарском диалекте немецкого языка: Es bunts Grüessli zu Dir, Chris/Nadia («С радужным приветом, Крис/Надя»).
Восемь лет Ален Годе документировал на камеру процесс становления Нади как женщины. Вышедший в 2004 году
фильм – это очень детальный портрет (на швейцарском диалекте немецкого языка) самой известной транс-персонаы Швейцарии:
Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.
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