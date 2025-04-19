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Швейцария отметила Страстную пятницу традиционными шествиями

Несмотря на плохую погоду в ряде швейцарских общин и муниципалитетов все равно прошли традиционные для Страстной пятницы шествия.
Несмотря на плохую погоду в ряде швейцарских общин и муниципалитетов все равно прошли традиционные для Страстной пятницы шествия. Keystone-SDA

Несмотря на плохую погоду в ряде швейцарских общин и муниципалитетов все равно прошли традиционные для Страстной пятницы шествия.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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Несмотря на неблагоприятную погоду, в ряде швейцарских общин прошли традиционные шествия, приуроченные к Страстной пятнице. В Ромонте (Romont, кантон Фрибур) состоялась «Процессия скорбящих» (Pleureuses), в Цюрихе — экуменический Крестный путь. Лишь в Мендризио (кантон Тичино) погодные условия вынудили организаторов отменить шествие.

На улицах Цюриха уже в 29-й раз прошёл экуменический Крестный путь, в котором приняли участие несколько сотен человек. Верующие по очереди несли деревянный крест, проходя через символические этапы страстей Христовых. Процессия завершилась через два часа у христианско-католической Августинской церкви (Augustinerkirche) в районе Энге (Enge). Шествие было организовано как совместное богослужение под открытым небом и объединило представителей различных христианских конфессий.

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В Ромонте традиционное шествие, уходящее корнями в 16 век, состоялось и на этот раз. В шествии Pleureuses участвуют 14 женщин в чёрном, следующих за молодой женщиной в образе Девы Марии. Они несут на подушках терновый венец, бич, гвозди, молоток, щипцы и плат святой Вероники. Процессия начинается в храме с чтения евангельского повествования о страданиях Христа и продолжается по улицам как покаянное и молитвенное действие.

В Мендризио, где Страстные шествия проводятся с 1798 года, а погребальная процессия Enierro восходит к 1659 году, шествие было отменено из-за дождя и ветра. Обычно в Великий четверг это событие собирает до 10 000 человек, включая множество туристов. В художественной реконструкции Страстей Христовых участвуют около 200 человек в исторических костюмах, включая полтысячи детей. Шествие Enierro отличается более созерцательной и духовной направленностью и посвящено памяти о смерти Иисуса Христа.

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