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История

«Реимпорт» мечты: удивительная история швейцарского шале

Шале в Мюррене.
Шале в городе Мюррен (Mürren), кантон Берн. Keystone / Peter Schneider

Сначала оно покорило мир, и только потом уже саму Швейцарию. Но всё же именно шале до сих пор считается исконным швейцарским домом. Почему?

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SRF
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Если бы вы спросили сотню швейцарцев, какую архитектуру они считают по-настоящему традиционной, швейцарской, то наверняка среди ответов чаще всего звучало бы одно слово — шале. Деревянное, деревенское, богато украшенное — настоящий символ Швейцарии, как шоколад, часы и банковская тайна. Однако при ближайшем рассмотрении эта уверенность оказывается не такой уж бесспорной.

В этом убеждает и новая выставкаВнешняя ссылка в историко-этнографическом комплексе «Ледниковый сад» (Gletschergarten Luzern) в Люцерне. Здания, построенные в форме шале, с момента основания комплекса в 1873 году были важной частью его архитектуры и со временем превратились в общественном сознании в символ истинного швейцарского пейзажа, который, возможно, никогда не существовал в таком виде и был изначально создан с оглядкой на туристов.

Билетная касса Ледникового сада в Люцерне — часть альпийского антуража комплекса.
Касса у входа в «Ледниковый сад» в Люцерне (Gletschergarten Luzern) органично встроена в альпийский ландшафт всего комплекса. zvg/Gletschergarten Luzern

Всего в двух шагах от «Ледникового сада» можно увидеть ещё одно шале с именем собственным — Chalet Elisabeth, построенное в 1869 году: трёхэтажное деревянное здание на прочном каменном фундаменте, богато украшенное резными деталями. Городская идиллия с налётом альпийского очарования? Искусствовед Стефан Штегер (Stephan Steger) возражает: «Классическое шале — это прежде всего бревенчатое строение, то есть почти полностью деревянное. Но уже в 1869 году трактовать этот стиль стали гораздо свободнее».

Романтическая мечта

Стефан Штегер — историк искусства, работающий в Отделе охраны памятников истории и культуры кантона Люцерн (Denkmalpflege des Kantons Luzern). Сегодня он проводит экскурсии по городским окрестностям, приглашая жителей и гостей Люцерна взглянуть на шале по-новому. По его словам, история шале уходит в 18 век. Тогла вне Швейцарии этот архитектурный стиль стал своеобразной материализацией тоски по уединению, по идеальному миру.

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Из истории швейцарских шале, настоящих и фальшивых

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В ту эпоху романтические поэты воспевали красоту Альп, и швейцарские горы стали настоящим магнитом для путешественников со всей Европы. Вернувшись домой, они пытались воссоздавать увиденное — в архитектуре, интерьерах, даже в садовой скульптуре. «Настоящего „исконного“ шале, строго говоря, не существует, — говорит Стефан Штегер. — Вначале это был просто навес, хижина пастуха. Позже прототипами шале стали фермерские дома из региона Бернского Нагорья и кантона Во. Но всегда это было именно деревянное здание, идеально подходящее для массового воспроизводства».

Экскурсия Штефана Штегера проходит мимо шале Элизабет, построенного в 1869-м году.
Маршрут экскурсии с искусствоведом Штефаном Штегером (Stephan Steger) проходит мимо шале «Элизабет», построенного в 1869 году. SRF/Nik Rigert

Стефан Штегер называет шале первым в истории сборным домом. «С его помощью можно было недорого реализовать собственные представления об идеальном жилище». Массовый продукт на архитектурном рынке? Да. Но в настоящий объект культа шале превратили Всемирные выставки. «В 1900 году в Париже была воссоздана целая альпийская панорама, — рассказывает Стефан Штегер. — Там даже распространялись каталоги с рекламой сборных шале, в основном от крупных французских компаний». Однако и в самой Швейцарии в то время уже работали два десятка фабрик, выпускавших шале не только для внутреннего рынка.

Фермерские дома, особенно из Бернского Оберланда и кантона Во, послужили образцами для современных шале.
Прототипами современных шале стали крестьянские дома — прежде всего постройки, характерные для региона Бернского нагорья и кантона Во. zvg/Gletschergarten Luzern/Heinz Dahinden

Таким образом, архитектура классического шале сначала родилась вне Швейцарии, была там переосмыслена, поставлена на поток, а уже затем вернулась на родину. «Швейцарское шале — это своего рода реимпорт, — говорит нам Стефан Штегер. — Около 1900 года такие дома стали появляться и здесь, причём не только в горах. В преддверии Первой мировой войны города в Швейцарии росли стремительно и деревенские горные шале становились востребованной возможностью сбежать из городской суеты на свежий воздух. Даже в самом центре Люцерна».

Выставка «Шале — от мифа к современной архитектуре» продлится в Ледниковом саду Люцерна до 4 января 2026 года.

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