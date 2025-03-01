Швейцарская традиция жутких масок Tschäggättä

Интерес к маскам городских жителей и туристов привел к возникновению целой индустрии массового производства сувенирных масок. Thomas Kern / swissinfo.ch

Когда наступает ночь, по деревням горной долины Лётченталь (Lötschental) на юго-западе Швейцарии отправляются бродить зловещие фигуры в устрашающих масках: их называют Tschäggättä. Молодые мастера резьбы по дереву рассказывают о том, как они продолжают хранить искусство создания этих деревянных масок.

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Пол в мастерской Элиа Имсенга (Elia Imseng) усыпан стружкой, в воздухе пахнет сосной. На верстаке, зажатая в тиски, лежит незаконченная заготовка маски: глаза, нос и рот уже приобрели узнаваемую форму. «Я начал вырезать ее вчера, – говорит Элиа Имсенг. – На завершение работы уйдет около двух десятков часов. Я почти никогда не следую точному плану, позволяя дереву самому подсказать мне образ будущей маски».

Их называют Tschäggättä Внешняя ссылка— это участники традиционного карнавального обряда, возникшего в горной долине Лётченталь (Lötschental) в кантоне Вале на юго-западе Швейцарии. Во время местного карнавала «Фаснахт» (Fasnacht) они надевают ужасающие деревянные маски с гротескными чертами — выпученными глазами, перекошенными ртами и огромными клыками — а также шерстяные меховые костюмы, дополняя образ кожаными поясами с колокольчиками.

предыдущий следующий Две самые старые маски, сделанные Германом Имсенгом, отцом Элиа. Thomas Kern / swissinfo.ch Элия Имсенг в своей мастерской. Thomas Kern / swissinfo.ch Маски вырезают вручную из древесины кедра европейского (Pinus cembra). Thomas Kern / swissinfo.ch Еще две маски Германа Имсенга. Thomas Kern / swissinfo.ch Древесная стружка. Thomas Kern / swissinfo.ch Две незавершенные работы. Thomas Kern / swissinfo.ch Элиа Имсенгу иногда требуется перерыв в изготовлении масок. Thomas Kern / swissinfo.ch Маска без зубов + эскиз. Thomas Kern / swissinfo.ch В мастерской Элиа Имсенга. Thomas Kern / swissinfo.ch Маски – это не только дерево, но еще и ценный мех. Thomas Kern / swissinfo.ch Легким движением человек превращается… Thomas Kern / swissinfo.ch Андреа Имсенг с маской, созданной его братом, и без нее. Thomas Kern / swissinfo.ch Слева: маска художника Альберта Нифелера; справа: самая старая из известных масок в музее региона Лётченталь, датируемая примерно 1790 годом. Thomas Kern / swissinfo.ch В музее есть и более современные маски. Thomas Kern / swissinfo.ch В музее хранится несколько сотен масок. Thomas Kern / swissinfo.ch Маски бывают всех цветов и оттенков. Thomas Kern / swissinfo.ch Картина 1

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После наступления темноты Tschäggättä разгуливают по деревням, пугая прохожих и бросая в них снег. Происхождение традиции остается до сих пор неясным, но ее корни, вероятно, уходят в средневековье, а возможно, и глубже — в языческие ритуалы, связанные с зимними обрядами изгнания злых духов. В отличие от организованных карнавальных шествий в других регионах Швейцарии, в Лётчентале Tschäggättä передвигаются хаотично, без заранее определенного маршрута, что делает встречу с ними еще более неожиданной.

Семейное наследие

Искусство изготовления масок Tschäggättä (произносится: cheggerter / чегертер) передается из поколения в поколение. Их вырезают вручную из древесины кедра европейского (Pinus cembra), сохраняя традиционные элементы, но добавляя индивидуальные черты. Сегодня Tschäggättä остаются важной частью культурного наследия Лётченталя и символом уникальной швейцарской традиции, которая продолжает жить в сердце швейцарских Альп.

Традиционные перчатки Triämhändsche. Thomas Kern / swissinfo.ch

Народное творчество у 26-летнего Элиа Имсенга (Elia Imseng) что называется в крови. Резчиками по дереву и создателями страшных масок в деревне Киппель (KippelВнешняя ссылка), расположенной в долине Лётченталь (Lötschental) в кантоне Вале, были уже его прадед, дед и отец. Элиа с самого детства наблюдал за работой отца, потом он сам начал делать первые эскизы масок. Сегодня вместе с Элиа, лесником по профессии, семейную традицию продолжает и его брат Андреа. «Я сделал около двух десятков масок, каждая из которых уникальна. Иногда я беру за основу персонажей из фильмов ужасов или из научной фантастики, но в основном я работаю в примитивном стиле, верном традиции».

Маски времени

На стенах висят маски, вырезанные еще их дедом — их осталось немного, так как в 1950–1960-х годах они были важным, едва ли не единственным источником дополнительного дохода: семье Имсенг они дороги особенно. В то время каждая такая маска стоила 50–100 швейцарских франков, что весьма помогало семье, жившей в основном за счет крестьянского труда. «Каждая из этих оставшихся масок имеет особое значение, хранит свои воспоминания, поэтому я их не продаю, — говорит Элиа. — Если маска сделана правильно, то ее выражение способно рассказать вам тысячу историй».

Томас Антониетти и Рита Кальберматтен-Эбенер (Thomas Antonietti / Rita Kalbermatten-Ebener) совместно курируют Этнографический музей региона Лётченталь (Lötschentaler Museum). Thomas Kern / swissinfo.ch

В страшных Tschäggättä братья превращаются в специальном помещении в подземном гараже. Здесь есть также всё необходимое для того, чтобы перевоплотиться в древнюю пугающую фигуру, которая, разгуливая по улицам Лётченталя, внушает страх и детям, и взрослым. Сегодня в долине Лётченталь работают около 15 мастеров-резчиков, а также насчитывается до двух дюжин так называемых «мастерских масок» (Maskenkeller).

История и её отображение

Первое письменное упоминание традиции датируется 1860 годом. Позже монастырский настоятель Иоганн Баптист Гибстен (Johann Baptist Gibsten) запретил ношение масок даже во время карнавала, подробно при этом, за что ему отдельное спасибо, описав маски Tschäggättä. Одним из первых исследователей масок стал Фридрих Готлиб Стеблер (Friedrich Gottlieb Stebler, 1852–1935), профессор Высшей технической школы Цюриха (ETHZ). В 1907 году он опубликовал первую научную монографию о Лётчентале и о культурных традициях этого региона.

Леопольд Рютимейер (Leopold Rütimeyer, 1856–1932) был базельским врачом, проводившем первые систематические этнологические исследования в регионе Лётченталь, за что в 1926 году он был удостоен почетной докторской степени Факультета философии и истории Базельского университета. Thomas Kern / swissinfo.ch

В 1916 году американский кинопродюсер Фредерик Берлингем (Frederick Burlingham, 1877–1924) снял документальный фильм La Suisse inconnue: La vallée de Lötschental («Неизвестная Швейцария: долина Лётченталь»). Первое массовое появление людей в масках Tschäggättä за пределами долины состоялось в 1939 году на Национальной выставке в Цюрихе LandiВнешняя ссылка. В контексте патриотической идеологии «Духовной обороны страны» от культурного империализма Германии альпийские традиции, включая маски из Лётченталя, стали не только национальным символом, но и инструментом борьбы за доминирование в сфере исторических нарративов.

С 1970-х годов стремительное экономическое и социальное развитие региона Лётченталя привело к изменениям в логике и структуре ритуала Tschäggättä. Теперь надевают маски не только мужчины, но и женщины, и дети. Кроме того, появились новые карнавальные события и мероприятия. Особо популярен Tschäggättu-LoifВнешняя ссылка («Поход в масках») в Сальный четверг, в первый день карнавальной недели, который отмечается в четверг перед Пепельной средой за шесть дней до начала Великого поста. Оригинальное название Schmutziger Donnerstag не имеет отношения к грязи. Слово schmutz в старонемецком языке означало «сытный» или «сальный»: в тот день все традиционно ели сытные, жирные блюда, чтобы подготовиться к периоду поста. За несколько десятилетий местная традиция превратилась в элемент общей швейцарской национальной идентичности.

Маски Tschäggättä являются основой и хитом экспозиции музея Lötschentaler Museum. Есть они и в таком, туристическом варианте. Thomas Kern / swissinfo.ch

За несколько десятилетий местная традиция превратилась в элемент общей швейцарской национальной идентичности. Интерес к маскам городских жителей и туристов привел к налаживанию индустрии массового производства сувенирных масок. Томас Антониетти и Рита Кальберматтен-Эбенер (Thomas Antonietti / Rita Kalbermatten-Ebener) совместно курируют Этнографический музей региона Лётченталь (Lötschentaler MuseumВнешняя ссылка). По их словам в 1950–1970-х годах мастера начали делать упрощенные маски специально для продажи. Традиционно Tschäggättä могли появляться только с полудня до семи вечера.

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Их цель — внушать страх и уважение. Но при этом, по словам Томаса Антониетти, это была ещё и редкая возможность для неженатых мужчин познакомиться с молодыми женщинами вне контроля родителей или священников. Интерес к маскам городских жителей и туристов привел к возникновению целой индустрии массового производства сувенирных масок. Но для Элиа и Андреа Имсенг эта традиция остается живой и спонтанной, без какой-либо привязки к кодифицированным «обязательным» мероприятиям или к бизнесу.

«Мы с друзьями бродим по Киппелю и заглядываем в рестораны, а в конце вечера собираемся в нашем Maskenkeller, чтобы вспомнить самые смешные моменты», — рассказывает Элиа. Мы оставляем братьев в их семейном «погребе масок», где они, созерцая маски, сделанные их отцом и дедом, вспоминают тысячи разных историй, запечатленные в этих «на лицо ужасных» творениях рук человеческих.

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