The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Стареющее общество
Культура
Будущее работы
Демография
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
История

Швейцарский гимнастический фестиваль в Лозанне стал успехом

Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов.
Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов. Keystone-SDA

Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Организаторы 77-го Федерального гимнастического фестиваля (77. Eidgenössisches Turnfest / Fête fédérale de gymnastiqueВнешняя ссылка), который на этот раз прошел в Лозанне, подвели итоги — и они более чем позитивные. За девять дней фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, вместе с ними за состязаниями атлетов наблюдали десятки тысяч зрителей и туристов.

«Это событие кажется каким-то анахронизмом в наше время всеобщего индивидуализма, но оно снова доказало: спорт вполне способен объединять людей в атмосфере радости и взаимопонимания», — заявил президент организационного комитета праздника Седрик Бове (Cédric Bovey) на заключительной пресс-конференции. Особое внимание организаторы уделили межкультурному и межрегиональному обмену.

Читайте также:

Показать больше
Футболистка Луана Бюлер уже семь лет живёт за пределами Швейцарии, потому что только там она имеет шанс на профессиональную карьеру. 2024 Eurasia Sport Images

Показать больше

«У профи-футболисток в Швейцарии до сих пор слишком мало перспектив»

Этот контент был опубликован на Факты, цифры и контекст: в каком состоянии находится женский футбол в Швейцарии — и как он развивается.

Читать далее «У профи-футболисток в Швейцарии до сих пор слишком мало перспектив»

«Для молодёжи это была уникальная возможность лучше узнать другие регионы и языковые сообщества страны», — отметил Седрик Бове. В этом году впервые все материалы о празднике были подготовлены сразу на трёх официальных языках страны (немецком, французском, итальянском). Фестиваль продемонстрировал рекордные показатели. Женщины составили 59% его участников. В гостиницах региона было забронировано более 68 000 ночёвок, что потребовало даже расширения предложения в сфере гостиничного размещения.

Волонтёрская составляющая

«Мы даже увеличили количество гостиничных мест, с тем чтобы все могли окуниться в атмосферу этого праздника», — уточнил Седрик Бове. Волонтёрская составляющая также впечатляет: работу фестиваля обеспечивали более 5 300 судей и 4 500 волонтёров. «Для такого мероприятия это просто феноменальные цифры», — подчеркнул Седрик Бове. Директор фестиваля Гаэль Лассер (Gaël Lasserre) отметил, что вопреки опасениям готовность швейцарцев заниматься волонтёрской деятельностью остаётся на высоком уровне.

Фестиваль оставил заметный след и в городской жизни. По словам Эмили Мёшлер (Émilie Moeschler), министра городского совета Лозанны, ответственной за спорт, экономический эффект мероприятия будет подсчитан позже, но уже сейчас можно говорить о «весьма положительных» итогах и отзывах со стороны жителей города. Особенно, по её словам, лозаннцев впечатлил энтузиазм и массовое участие в фестивале немецкоязычных спортивных групп.

Церемонию закрытия Фестиваля посетил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin, SVP). Он подчеркнул значение таких событий для национального единства: «Фестиваль объединил людей всех возрастов, всех регионов, всех культур. Это — одна из самых сильных сторон нашей страны». Напомним, что традиция межрегиональных «Федеральных фестивалей» (стрелковых, песенных, культурных и спортивных) была в первой половине 19 века важнейшим форматом складывания единой швейцарской национальной идентичности.

Показать больше
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Дориан Буркхальтер

Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Присоединяйтесь к дискуссии
18 Отметки «мне нравится»
15 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
24 Отметки «мне нравится»
18 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли.

Показать больше

Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста

Этот контент был опубликован на В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли.

Читать далее Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста
Помимо склона над деревней Бриенц (на фото), который местные власти называют «самым тщательно контролируемым в Европе», значительная опасность обвалов существует и в других районах кантона Граубюнден.

Показать больше

В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов

Этот контент был опубликован на Значительная опасность горных обвалов сохранятся и в других регионах Швейцарии, в частности в районах кантона Граубюнден.

Читать далее В кантоне Граубюнден сохраняется угроза горных обвалов
Организаторы сообщили о выдающихся результатах продаж, что, по их словам, подтвердило лидирующую роль этой ярмарки на мировом арт-рынке.

Показать больше

Выставка Art Basel 2025 привлекла более 88 000 посетителей

Этот контент был опубликован на Организаторы сообщили о выдающихся результатах продаж, что, по их словам, подтвердило лидирующую роль этой ярмарки на мировом арт-рынке.

Читать далее Выставка Art Basel 2025 привлекла более 88 000 посетителей
Швейцария окажет Женеве, важнейшему центру международной дипломатии, финансовую поддержку за счет средств бюджета.

Показать больше

Берн инвестирует в Женеву Международную

Этот контент был опубликован на Швейцария окажет Женеве, важнейшему центру международной дипломатии, финансовую поддержку за счет средств бюджета.

Читать далее Берн инвестирует в Женеву Международную
Панорама изображает битву 1476 года, в которой войска швейцарских кантонов во главе с Берном нанесли поражение армии герцога Бургундии Карла Смелого.

Показать больше

Панорама битвы при Муртене доступна в цифровом формате

Этот контент был опубликован на Теперь у широкой публики появилась возможность погрузиться в ход одного из ключевых сражений швейцарской истории — благодаря цифровому панорамному изображению.

Читать далее Панорама битвы при Муртене доступна в цифровом формате
Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

Показать больше

Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет спасти свой ВПК от гибели, делая ставку на собственное производство и свои научные разработки.

Читать далее Правительство Швейцарии корректирует оборонную стратегию
В интервью NZZ он высоко оценил работу Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

Показать больше

Президент федерации еврейских общин поддержал главу МИД

Этот контент был опубликован на В интервью NZZ он высоко оценил работу Иньяцио Кассиса (Ignazio Cassis) в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

Читать далее Президент федерации еврейских общин поддержал главу МИД
При этом он (малая палата) предложил прописать в Конституции положение о вечном вооруженном нейтралитете Швейцарии.

Показать больше

Парламент Швейцарии выступил против запрета вводить санкции

Этот контент был опубликован на При этом он (малая палата) предложил прописать в Конституции положение о вечном вооруженном нейтралитете Швейцарии.

Читать далее Парламент Швейцарии выступил против запрета вводить санкции

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцарская армия призывает женщин-военнослужащих носить только спортивные бюстгальтеры.

Показать больше

В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры

Этот контент был опубликован на Швейцарская армия призывает женщин-военнослужащих носить только спортивные бюстгальтеры.

Читать далее В Швейцарии женщины-солдаты будут носить спортивные бюстгальтеры
Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет.

Показать больше

Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю

Этот контент был опубликован на Швейцарскую сборную по фехтованию в составе спортсменов в возрасте до 23 лет осудили за неуважительное отношение к Израилю.

Читать далее Швейцарские фехтовальщики неуважительно отнеслись к Израилю
МОК (на фото) и ФИФА оказались в последние годы в центре громких коррупционных расследований, связанных с распределением прав на проведение крупных спортивных мероприятий.

Показать больше

Как долго ещё Швейцария останется центром мирового спорта?

Этот контент был опубликован на Швейцария по-прежнему остаётся ключевым центром управления мировым спортом — несмотря на череду громких скандалов, произошедших в последние годы.

Читать далее Как долго ещё Швейцария останется центром мирового спорта?
Это – официальный талисман ESC-2025, европейского конкурса песни, который в этом году пройдет в Швейцарии. Вам нравится?

Показать больше

Пять символов-талисманов, вошедших в историю

Этот контент был опубликован на Символические талисманы — верные спутники любого громкого рекламного проекта. У каждого такого персонажа своя уникальная история.

Читать далее Пять символов-талисманов, вошедших в историю
Мини-гольф стремительно завоевал популярность в народе.

Показать больше

Как Швейцария подарила миру тот мини-гольф, в который теперь играют все

Этот контент был опубликован на Какое отношение имеет мини-гольф к Швейцарии? Самое прямое: именно она подарила миру тот мини-гольф, в который теперь играют все.

Читать далее Как Швейцария подарила миру тот мини-гольф, в который теперь играют все

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR