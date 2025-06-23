Швейцарский гимнастический фестиваль в Лозанне стал успехом

Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов. Keystone-SDA

Крупнейший гимнастический фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, а вместе с ними — и десятки тысяч зрителей и туристов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Organisatoren des Turnfests in Lausanne ziehen positive Bilanz Оригинал Читать далее Organisatoren des Turnfests in Lausanne ziehen positive Bilanz

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Организаторы 77-го Федерального гимнастического фестиваля (77. Eidgenössisches Turnfest / Fête fédérale de gymnastiqueВнешняя ссылка), который на этот раз прошел в Лозанне, подвели итоги — и они более чем позитивные. За девять дней фестиваль собрал 65 000 спортсменов и спортсменок со всей страны, вместе с ними за состязаниями атлетов наблюдали десятки тысяч зрителей и туристов.

«Это событие кажется каким-то анахронизмом в наше время всеобщего индивидуализма, но оно снова доказало: спорт вполне способен объединять людей в атмосфере радости и взаимопонимания», — заявил президент организационного комитета праздника Седрик Бове (Cédric Bovey) на заключительной пресс-конференции. Особое внимание организаторы уделили межкультурному и межрегиональному обмену.

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«Для молодёжи это была уникальная возможность лучше узнать другие регионы и языковые сообщества страны», — отметил Седрик Бове. В этом году впервые все материалы о празднике были подготовлены сразу на трёх официальных языках страны (немецком, французском, итальянском). Фестиваль продемонстрировал рекордные показатели. Женщины составили 59% его участников. В гостиницах региона было забронировано более 68 000 ночёвок, что потребовало даже расширения предложения в сфере гостиничного размещения.

Волонтёрская составляющая

«Мы даже увеличили количество гостиничных мест, с тем чтобы все могли окуниться в атмосферу этого праздника», — уточнил Седрик Бове. Волонтёрская составляющая также впечатляет: работу фестиваля обеспечивали более 5 300 судей и 4 500 волонтёров. «Для такого мероприятия это просто феноменальные цифры», — подчеркнул Седрик Бове. Директор фестиваля Гаэль Лассер (Gaël Lasserre) отметил, что вопреки опасениям готовность швейцарцев заниматься волонтёрской деятельностью остаётся на высоком уровне.

Фестиваль оставил заметный след и в городской жизни. По словам Эмили Мёшлер (Émilie Moeschler), министра городского совета Лозанны, ответственной за спорт, экономический эффект мероприятия будет подсчитан позже, но уже сейчас можно говорить о «весьма положительных» итогах и отзывах со стороны жителей города. Особенно, по её словам, лозаннцев впечатлил энтузиазм и массовое участие в фестивале немецкоязычных спортивных групп.

Церемонию закрытия Фестиваля посетил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin, SVP). Он подчеркнул значение таких событий для национального единства: «Фестиваль объединил людей всех возрастов, всех регионов, всех культур. Это — одна из самых сильных сторон нашей страны». Напомним, что традиция межрегиональных «Федеральных фестивалей» (стрелковых, песенных, культурных и спортивных) была в первой половине 19 века важнейшим форматом складывания единой швейцарской национальной идентичности.

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