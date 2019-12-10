Отсутствие выхода к морю не помешало Швейцарии занять свое место в так называемом трансатлантическом треугольнике работорговли, связывающем Западную Африку, Америку и Европу.

(Ernst Würgler)

Швейцарский историк Ханс Фесслер при поддержке десятков общественных деятелей создал комитет, который занимается рассмотрением вопроса о возмещении ущерба в связи с рабством, к которому также имела отношение и Швейцария.

Представители Швейцарского комитета по возмещению ущерба от рабства (Swiss Committee on Slavery Reparations, сокращенно SCORES) уверены, что вопрос о возмещении ущерба должен обсуждаться в рамках диалога между теми, кто извлек выгоду из трансатлантической работорговли, и потомками жертв рабства.

«Следует признать многовековое преступление против человечества на историческом примере эксплуатации американских колоний Европой, а также необходимость осуществления нематериальной и материальной репарации, – утверждает этот Комитет. – Это долг в том числе и Швейцарии, которая участвовала в этой схеме с 16 по 19 века в социальной, экономической, идеологической и культурной сферах и пользовалась ее преимуществами».

Об учреждении этого комитета объявил историк Ханс Фесслер (Hans FässlerВнешняя ссылка), представитель по связям с общественностью SCORES, выступив вчера, 9 декабря, в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.

Официальная позиция

Швейцарские торговые компании, банки, городские власти, семейные предприятия, армейские вербовщики и наемные солдаты, а также и частные лица – все они получили свою долю выгоды из работорговли. Конкретные примеры из швейцарской части истории, связанной с работорговлей, размещены на веб-сайте louverture.chВнешняя ссылка (правда, стоит отметить, что большинство из них восходит еще к тому историческому периоду, когда швейцарской государственности как таковой еще не существовало).

И пусть основные примеры связаны с опосредованной выгодой от рабства – самих рабов в Швейцарии не видели, историки собрали массу информации. Так, из нее можно узнать, что в 1719-1734 годах городской совет Берна, а также два банковских дома, Malacrida и Samuel Muller, владели акциями спекулятивной Южноморской компании, которая отправила из Африки в Новый Свет около 20 тысяч рабов.

Немало оказалось швейцарцев, эмигрировавших за границу и впоследствии владевших кофейными или хлопковыми плантациями, на которых трудились рабы. Кое-то «возвращался на родину богатым человеком», говорится в историческом исследовании. Рабство также сыграло определенную роль в становлении текстильной промышленности Швейцарии.

Следует отметить, что швейцарское правительство всегда утверждало: Конфедерация как государство никогда не была вовлечена в рабство и не являлась колониальной державой.

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