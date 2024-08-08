Либеральная Швейцария против капсулы для эвтаназии «Сарко»

Капсула для самоубийц Sarco, созданная на 3D-принтере: впервые она была представлена в Швейцарии 17 июля 2024 года в Цюрихе. swissinfo.ch / Kaoru Uda

Капсула автоматической эвтаназии «Сарко» скоро может быть впервые в мире применена на практике, и случиться это может именно в Швейцарии. Этого хочет её изобретатель. Однако многие кантоны против: где угодно, только не у нас. Против капсулы выступают и традиционные швейцарские организации ассистированного самоубийства.

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Интерес прессы был огромен: почти весь июль 2024 года швейцарские СМИ только и делали, что рассказывали о «капсуле для самоубийства» под страшноватым названием Sarco, позже эту историю подхватили и многие иностранные массмедиа. Изобретатель капсулы очень хотел бы, чтобы впервые она была применена на практике именно в либеральной Швейцарии. Проблема только в том, что на самом деле на свете есть 26 Швейцарий, то есть 26 суверенных кантонов (штатов).

И после того, как кантон Шаффхаузен уже пригрозил уголовным преследованием тем, кто применит капсулу на его территории, запретил её у себя и кантон Вале.

Но о чём вообще идет речь? Капсула Sarco — это наименование распечатанного на 3D-принтере и похожего на кабину устройства, которая выглядит как машина времени из научно-фантастического романа или как очередной кибертрак от «Теслы». Как утверждает изобретатель капсулы, этот «гаджет» позволяет человеку умереть в течение нескольких минут, если привести его в действие одним нажатием кнопки изнутри. Смерть наступает мирно, человек даже испытывает состояние легкой эйфории. Так утверждает изобретатель.

Относится ли капсула к сфере здравоохранения?

Эта «Тесла» от эвтаназии (так уже окрестили капсулу мировые СМИ), была представлена миру пять лет назад, но до сих пор она ни разу ещё не применялась по назначению. Но теперь ситуация может измениться. Недавно создатели Sarco провели в Цюрихе пресс-конференцию.

Как видно, начитавшись противоречивых репортажей, они решили высказать и свою точку зрения и, по их словам, «скорректировать распространяемую дезинформацию». На пресс-конференции они, кроме всего прочего, объявили о создании в Швейцарии нового юридического лица — организации Last Resort. Она официально должна будет курировать использование капсулы.

Дополнительная информация Как сообщили в совместном заявлении от 28 июля 2024 года организации Exit International и Last Resort, запланированная на 17 июля 2024 года смерть при помощи капсулы Sarco гражданки США была отложена. Изначально предполагалось, что эта женщина станет первым человеком, воспользовавшимся данным устройством. Отсрочка была вызвана «растущими опасениями по поводу ухудшения её психического здоровья, особенно в свете недавних «вирусных» сообщений в СМИ о капсуле «Сарко» в Швейцарии». Два дня спустя обе организации объявили, что женщина умерла в результате самоубийства в одной из клиник Швейцарии. Организации объяснили, что она «исчезла после того, как ей отказали в доступе к «Сарко», а потом обратилась в швейцарскую организацию по эвтаназии Pegasos».

В остальном же на той пресс-конференции особо много информации публика не получила. Организаторы подтвердили, впрочем, что уже связались с несколькими кантонами с запросами на первое пробное использование капсулы, но конкретных данных все равно представлено не было, решение о том, где будет постоянно размещена капсула Sarco, еще не принято (по состоянию на момент первой публикации материала на немецком языке в середине июля 2024 года. — Прим. ред. рус.).

В Швейцарии, еще раз напомним, кантоны обладают широкими полномочиями и правами автономии, в том числе в сфере здравоохранения, при этом с юридической точки зрения еще не ясно, относится ли капсула к сфере здравоохранения. Фиона Стюарт (Fiona Stewart), основательница организации, также не стала раскрывать имя первого человека, желающего умереть с помощью капсулы.

Фиона Стюарт и Флориан Вилле из недавно основанной организации The Last Resort на пресс-конференции в Цюрихе. По их мнению, капсула Sarco обеспечивает спокойную смерть без лекарств и врачей. swissinfo.ch / Kaoru Uda

«Мы не хотим, чтобы желание человека спокойно умереть в Швейцарии превратилось в медийный цирк. Это было бы крайне неэтично». Что касается сроков, то, как отметила Фиона Стюарт, «это произойдет уже в этом году». Сопредседатель Last Resort Флориан Вилле добавил, что вполне возможно, что кто-то действительно воспользуется устройством уже в течение нескольких недель или месяцев.

«Цель проекта — сделать капсулу доступной для всех»

Капсула Sarco была изобретена австралийским врачом и сторонником эвтаназии Филиппом Ничке (Philip Nitschke) и голландским инженером Алексом Баннинком (Alex Bannink). В 1997 году Ф. Ничке основал у себя на родине организацию Exit International, не имеющую никакого отношения к швейцарской организации ассистированного суицида Exit. Фиона Стюарт также участвует в деятельности организации Exit International.

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Принцип работы «Сарко» основан на явлении азотной гипоксии. Ответив на несколько базовых вопросов, «пользователь» или «пользовательница» нажимает кнопку, после чего пространство капсулы заполняется азотом. Степень содержания кислорода в атмосфере капсулы падает с 21% до 0,05 % менее чем за 30 секунд, и, по словам Ф. Ничке, человек теряет сознание после двух вдохов и умирает без мучений примерно через пять минут. По его словам, сказанным на цюрихской пресс-конференции, такие показатели, как доля кислорода в атмосфере капсулы и сердечный ритм, можно отслеживать дистанционно.

Проект Sarco Ф. Ничке запустил в 2012 году и, как говорят, с тех пор потратил на него сумму, эквивалентную 600 тыс. швейцарских франков, 3D-печать капсулы стоила около 15 000 франков. По словам Фионы Стюарт, цель проекта — сделать капсулу доступной для всех, независимо от достатка, поэтому за ее использование платы фактически нет, разве что кроме азота, необходимый объем которого стоит около 18 франков. Техническая функциональность капсулы уже неоднократно тестировалась, например, в прошлом 2023 году в Роттердаме (Нидерланды).

Филип Ничке лично появился в конце пресс-конференции и объяснил, как работает капсула Sarco. swissinfo.ch / Kaoru Uda

По мнению организации, капсулу Sarco могут использовать люди от 50 лет и старше, находящиеся в здравом уме и твердой памяти. Более молодые люди могут ею воспользоваться, но только в случае наличия у них неизлечимых заболеваний в терминальной стадии. В отличие от швейцарских организаций ассистированного суицида, для использования капсулы не нужно ни членство, ни членские взносы. Но почему именно Швейцарию австралиец Ф. Ничке выбрал для первого использования капсулы?

Либеральная правовая система в Швейцарии

Это решение объясняется сравнительно либеральной правовой ситуацией в этой стране. Согласно швейцарскому законодательству, оказание помощи другому человеку в его уходе из жизни не является уголовным преступлением при условии отсутствия у помощника или помощницы корыстных побуждений или целей. Межотраслевая Федерация швейцарских медицинских работников (Dachverband der schweizerischen Ärztegesellschaften) разработала соответствующий этический кодекс.

В соответствии с ним здоровые люди не имеют права прибегать к эвтаназии, кроме того, перед окончательным решение об уходе из жизни врач должен провести с пациентом два консультационных собеседования. Обязательной юридической силы, однако, этот кодекс не имеет. Как указал Флориан Вилле на цюрихской пресс-конференции, Швейцария — это лучшее место для применения капсулы Sarco именно по причине своей либеральной правовой системы.

Организация «Последнее пристанище» уверена, что капсула вполне может быть использована в Швейцарии, так как для этого есть все законные основания, каковых насчитывается ровным счетом три: пользователи сами нажимают на кнопку, кроме того, у них должно быть ясное сознание, а организация, предлагающая использовать капсулу Sarco, не имеет корыстных мотивов и материально в смерти данного лица она не заинтересована.

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По словам Фионы Стюарт, за последние два года мы проконсультировались у самых различных экспертов-правоведов. «Насколько мы понимаем, никаких юридических препятствий для использования капсулы Sarco в Швейцарии нет». Однако главный кантональный врач кантона Вале все равно выступил недавно против неё, ссылаясь на мнение швейцарского регулятора, агентства по контролю за оборотом терапевтических препаратов Swissmedic, которое пока разрешения на использование капсулы не дало.

Необходима только справка от психиатра

Со своей стороны, Swissmedic говорит, что это «не их епархия», потому что официально капсула Sarco вообще не относится к сфере медицинской продукции. «Мы пришли к выводу, что капсула не соответствует какой-либо конкретной медицинской цели, закрепленной в швейцарском законодательстве. Действия по прекращению жизни не являются «лечением» или «облегчением» последствий болезней, травм или инвалидности», — заявил, отвечая на вопрос SWI, Лукас Ягги, пресс-секретарь ведомства Swissmedic.

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В кантоне Шаффхаузен прокуратура угрожала владельцам капсулы уголовным преследованием, ссылаясь, в частности, на отсутствие достаточной информации о ней. С точки зрения Фионы Стюарт, если коса окончательно найдёт на камень, то тогда окончательное решение будет принимать суд. Тем не менее эту капсулу отвергают все швейцарские организации, занимающиеся эвтаназией и ассистированным суицидом.

По их мнению, организация хочет ни много ни мало ввести из этого контекста медиков, по крайней мере в том масштабе, в каком это вообще возможно. Чтобы иметь право использовать капсулу Sarco необходима только справка от психиатра, в остальном же медики на процесс никак не влияют, а газ азот не требует рецепта и находится в Швейцарии в свободном доступе.

Эвтаназия в Швейцарии Согласно швейцарскому законодательству, ассистированное самоубийство является законным актом, в случае если персона, решившая умереть, находится в здравом уме и твердой памяти, если она испытывает стойкое желание умереть и готова совершить самоубийство самостоятельно. Организации, занимающиеся эвтаназией в Швейцарии, требуют ещё и соблюдения одного из следующих дополнительных условий. Этот человек должен: — страдать от невыносимой боли; — страдать от неизлечимой болезни; — иметь инвалидность, фундаментально ухудшающую качество жизни.

И тут как раз возникает основная проблема, ведь швейцарская модель эвтаназии, которая практикуется с начала 1980-х годов, исходит из участия в процессе добровольного самоубийства квалифицированных медиков. Точно так же обстоит дело и в других странах, там, где эвтаназия разрешена, например в Нидерландах.

Дело в том, что в Швейцарии в качестве смертельного препарата используется пентобарбитал натрия, а его может выписать только врач. Кроме того, в Швейцарии критерием использования услуг ассистированного самоубийства является «наличие неизлечимой болезни, приносящей огромные страдания», например в виде некупируемых болевых синдромов. А дать такое заключение может тоже только врач.

Как разъяснила нам швейцарская организация ассистированного самоубийства Dignitas, профессиональное медицинское сопровождение практикуется в стране только специально обученным персоналом. Кроме того, каждое такое ассистированное самоубийство оценивается для начала органами прокуратуры, правоохранительными органами и сертифицированными медицинскими работниками. «Учитывая эту юридически закрепленную и проверенную на опыте практику, мы не можем себе представить, что такая капсула для самостоятельного ухода из жизни натолкнётся в Швейцарии на широкое признание и/или интерес».

«Нужна лицензия на право деятельности»

Эрика Прайзиг (Erika Preisig), врач и президент базельской организации эвтаназии Lifecircle, говорит, что участие медиков играет всегда роль «предохранителя», предотвращающего случаи неоправданных или скоропалительных самоубийств. «Я боюсь, что люди, не получившие достаточной информации об альтернативах самоубийству и не взвесившие тщательно все за и против, будут просто без зазрения совести подталкиваться к этой капсуле», — указала она в ответ на запрос портала SWI.

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Швейцарские организации ассистированного самоубийства называют Sarco бесчеловечным вариантом, поскольку в этом случае человеку приходится умирать в одиночестве в закрытой капсуле, не имея контактов с родными и близкими. Организация ассистированного самоубийства Exit, старейшая и крупнейшая по эвтаназии в Швейцарии, заявила, что ее члены и их близкие не хотели бы «быть разлученными друг с другом и не иметь возможность обнять друг друга в последние минуты». Тем самым капсула для самоубийц, которая делает невозможным такой последний контакт, противоречит всем базовым принципам организации Exit.

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Многие опасаются, что капсула Sarco может поставить под угрозу либеральную швейцарскую систему эвтаназии, спровоцировав власти на ее ужесточение. «Я уже начинаю склоняться к мысли о том, что все организации, занимающиеся в Швейцарии ассистированным самоубийством, должны иметь официальную лицензию на свою деятельность. А такая лицензия означала бы, что „устройства“, подобные капсуле Sarco, были бы в Швейцарии незаконны», — резюмирует Эрика Прайзиг.

Смертная казнь с помощью азота вызывала споры в США В начале 2024 года в штате Алабама человека, приговоренного к смерти, казнили с помощью азота, тем самым этот штат стал первым в США, использовавшим данный газ в качестве инструмента лишения человека жизни. В США уже несколько лет имеются трудности с приобретением смертельных фармакологических препаратов, поскольку фармацевтические компании прекратили их продажу по этическим соображениям. Власти Алабамы утверждали, что казнь азотом — безболезненный и гуманный метод, однако Организация Объединенных Наций предупредила, что азотная гипоксия может быть приравнена к пыткам. Некоторые свидетели рассказали местным СМИ, что видели, как заключенный мучился перед смертью. Филипп Ничке выступал в Алабаме в качестве эксперта-свидетеля стороны защиты этого заключенного. На суде он указал, что азотная гипоксия может привести к спокойной смерти только в том случае, если человек сам готов умереть. Кроме того, лицевая маска, использовавшаяся во время казни, не обеспечивает полной герметичности и поэтому она не подходит для целей «гуманного» лишения человека жизни. На пресс-конференции в Цюрихе Ф. Ничке еще раз подчеркнул, что между теми, кто не хочет умирать, и теми, кто хочет, существует огромная разница, и что капсула Sarco прекрасно работает только в случае желания уйти из жизни. Он также указал, что в капсуле Sarco не используется, как во время казни в Алабаме, концентрированный азотный газ.

Немецкая оригинальная версия отредактирована Марком Лойтенэггером (Marc Leutenegger), русскоязычная оригинальная версия отредактирована и адаптирована русскоязычной редакцией SWI / ап.