Многие швейцарцы с трудом платят налоги
Согласно итогам исследования, опубликованным порталом Comparis, каждый шестой житель страны в последние годы испытывал трудности с уплатой налогов. Некоторые прибегают к кредитам или отсрочкам, рискуя попасть в серьезный долговой кризис.
Большинство населения Швейцарии в целом в состоянии оплачивать в срок свои налоговые счета, но есть и немалая часть тех, кто испытывает трудности или даже вовсе не делает этого. Согласно указанному исследованию, в период с 2017 по 2021 год налоги из собственных средств смогли оплатить 77% респондентов, но при этом целых 16 % столкнулись с трудностями. Среди них были и те, кому пришлось обратиться за помощью, кредитом или отсрочкой, а 3% опрошенных, не заплатив налогов, в итоге были вынуждены иметь дело с правоохранительными органами.
Паскаль Пфистер, директор «Швейцарского Центра долгового консультирования граждан» (Schuldenberatung Schweiz), этими цифрами не удивлен. «Налоги — это вообще причина номер один возникновения задолженностей в Швейцарии. Подавляющее большинство людей, которые обращаются к нам, уже имеют налоговые задолженности по той причине, что у них слишком мало на счету свободных денег. Такое может произойти, если в жизни у вас случается непредвиденное событие — развод, потеря работы, несчастный случай. И когда денег нет, то последнее, на что тратятся наличные резервы — это как раз налоги».
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Исследование портала Comparis выявило и заметные региональные различия. В немецкоязычной Швейцарии доля людей, не рассчитавшихся по налогам за 2021 год, составляет 3%, в то время как во франкоязычной Швейцарии этот показатель равен 7%, а в италоязычной он доходит до 8%. Во франко- и италоязычных регионах страны люди также чаще запрашивают продление срока уплаты налогов. В целом проблема задолженности может коснуться всех возрастных групп, хотя для каждой такой группы существуют свои специфические риски.
Развод, как правило, становится сильным финансовым ударом для людей среднего возраста, тогда как у молодых людей трудности возникают после того, как они покидают родительский дом и впервые начинают самостоятельно управлять своим собственным бюджетом. «Очень важно четко знать и планировать свой бюджет. Почти в каждом кантоне есть консультационные службы, которые помогут разобраться в структуре доходов и расходов, а также они могут разъяснить вам, например, имеете ли ты право на снижение взносов по медицинской страховке ОМС», — подчеркивает Паскаль Пфистер.
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Напомним, Швейцария — едва ли не последняя страна в Западной Европе, где налоги не вычитаются автоматически из зарплатыВнешняя ссылка, а уплачиваются, как правило, тремя траншами в год после заполнения онлайн налоговой декларации на основании налогового счета, присланного семье от кантонального налогового ведомства. Кстати, а вы знали, что в Швейцарии есть еще и так называемое «брачное налоговое наказание»? Что это такое? По ссылке ниже вся информация.
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