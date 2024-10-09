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Работа на полную ставку ведет к повышенному риску заболеть раком

Сотрудники, работающие полный рабочий день, сталкиваются с повышенным риском развития онкологических патологий.
Сотрудники, работающие полный рабочий день, сталкиваются с повышенным риском развития онкологических патологий. Keystone-SDA

Швейцарские ученые утверждают: чем выше степень занятости, тем выше риск заболеть онкологическим заболеванием. Таковы итоги исследования, проведенного экспертами Университета Фрибура. Но почему так происходит и каков механизм такой корреляции? Этого ученые не знают.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Сотрудники, работающие полный рабочий день, сталкиваются с повышенным риском развития онкологических патологий. Таковы итоги исследования, проведенного экспертами Университета Фрибура. Статья с выводами по итогам исследования была недавно опубликована в журнале Scientific ReportsВнешняя ссылка. Кроме того, у женщин, работающих полный рабочий день, риск развития рака значительно выше, чем у женщин, которые полный рабочий день занимаются домашним хозяйством и детьми. А вот у мужчин, занимающихся бизнесом, риск развития рака оказался ниже, чем у наёмных работников.

Но насколько достоверны результаты этого исследования?

К полученным результатам следует относиться с большой осторожностьюВнешняя ссылка. Они лишь указывают на возможную корреляцию, но ещё не доказывают её. Это связано с тем, что данное исследование проводилось ретроспективно, «задним числом». А такие исследования в особенной степени подвержены всевозможным искажениям.

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Сомнительно, например, что условия жизни и работы социальных групп, проанализированных в исследовании, можно один в один перенести на гораздо более молодые социальные группы. Для того чтобы убедиться, что полученные результаты действительно указывают на такую причинно-следственную связь и что на риск развития рака в данном случае не влияют и другие факторы, необходимы дальнейшие исследования.

Может быть повышенный риск развития рака связан со стрессом?

В исследовании делается вывод, что уровень стресса является важным маркером онкологических патологий. Поэтому в целом фактор стресса безусловно играет заметную роль в интерпретации полученных данных. Статус и объём занятости может косвенно указывать на наличие психосоциального стресса, с которым сталкивались пробанды. Но чтобы четко утверждать это, исследователям потребовалось бы учесть и другие данные, например положение с доходами, характер социальных контактов на работе, объём профессиональной ответственности.

Какие профессии являются источником повышенного онкологического риска?

В исследовании подробно анализировался не тип занятости того или иного лица, а только объем занятости на протяжении трудовой жизни у лиц возрастной категории от 16 до 65 лет (полный рабочий день, неполный рабочий день и т. д.), не делая различий между разными профессиями (сидячая, стоячая, умственная, физическая).

Какие еще выводы содержит исследование?

Исследователи подчеркивают, что подобные исследования могут генерировать новые идеи в плане изучения того, как условия труда влияют на состояние здоровья. Например, если связь между ночной работой и риском развития рака в самом деле существует, то можно было бы изучить вопрос о том, насколько целесообразно было бы перейти на более короткие рабочие смены. Иными словами, такого рода исследования могут стать основой для разработки рекомендаций по улучшению условий труда. Как говорит ведущий автор упомянутого исследования Роуз ван дер Линден (Rose van der Linden), в долгосрочной перспективе снизить риск развития рака способны даже самые небольшие изменения в условиях труда.

Работа по дому — тоже источник онкологического риска, прежде всего у женщин?

Вопрос о том, играет ли работа по дому какую-то роль, не получил в данном исследовании прямого ответа. Исследовательская группа приводит несколько рабочих гипотез, объясняющих установленный, тем не менее, повышенный риск развития рака у обследованных женщин. Одна из них косвенно связана как раз с работой по дому: женщины, родившиеся в период между 1914 и 1945 годом, могли чаще обычного работать на низкооплачиваемых связанных со стрессом должностях, будучи вынужденными при этом совмещать работу и домашние дела, а это даже с точки зрения простого здравого смысла весьма вредно для здоровья. И вполне вероятно (хотя это еще нужно доказывать), что именно нездоровые условия работы и жизни, а не (с)только уровень занятости, являются триггером, способным запустить в организме механизм, ведущий к появлению злокачественных новообразований.

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