Швейцария приветствует запрет мобильных телефонов в школах
Согласно результатам репрезентативного опроса 82 процентов швейцарцев выступают за запрет использования смартфонов школьниками в средних школах. Даже две трети молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет тоже высказались за такой запрет.
Опрос был проведен в прошлом 2024 году цюрихским институтом изучения общественного мнения Sotomo. По его итогам оказалось, что женщины выступают за запрет мобильных телефонов в школах чуть более активно (87%), чем мужчины (78%). Доля одобряющих запрет возрастает с возрастом респондентов.
За запрет (85%) выступают как те, кто поддерживает правые партии (SVP), так и левые (SP). Среди «зелёных» (GPS), согласно итогам опроса, за такой запрет выступают 83% респондентов. «Зелёные Либералы» (GLP) настроены несколько более скептически (75%). Такая широкая поддержка запрета на использование мобильных телефонов в школах, указывают эксперты НИИ Sotomo, свидетельствует «о смене парадигмы».
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