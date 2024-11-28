Швейцарская таможня часто находит в посылках лекарства и оружие

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. На первом месте находятся стимуляторы эрекции. Keystone-SDA

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. На первом месте находятся стимуляторы эрекции.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Schweizer Zoll fängt häufig Medikamente und Waffen aus Paketen ab Оригинал Читать далее Schweizer Zoll fängt häufig Medikamente und Waffen aus Paketen ab

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. Недавно швейцарские таможенники провели масштабную проверку входящих из-за рубежа в регион Цюриха заказных бандеролей и посылок, изъяв большое количество несертифицированных в стране лекарств, контрафакта и даже несколько единиц личного оружия.

Об этом на прошлой неделе в четверг 14 ноября 2024 года сообщило Федеральное Ведомство по вопросам таможенной и пограничной безопасности (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG). Указанная проверка проходила в десяти разных точках в регионе Цюриха. В общей сложности сотрудники таможни изъяли почти 700 посылок с нелегальными товарами.

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На первом месте, какой сюрприз, оказались лекарства, прежде всего стимуляторы эрекции. В зарубежных посылках также часто находили поддельные модные бренды. На третьем месте оказалось оружие, в частности несколько экземпляров т. н. куботан (Kubotan keychain, брелок с ключами, пригодный для самозащиты), несколько имитационных образцов легкого стрелкового оружия, а также ножи. Иногда в посылках из-за рубежа таможенники даже находили пистолеты.

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