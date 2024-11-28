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Швейцарская таможня часто находит в посылках лекарства и оружие

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. На первом месте находятся стимуляторы эрекции.
Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. На первом месте находятся стимуляторы эрекции. Keystone-SDA

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. На первом месте находятся стимуляторы эрекции.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. Недавно швейцарские таможенники провели масштабную проверку входящих из-за рубежа в регион Цюриха заказных бандеролей и посылок, изъяв большое количество несертифицированных в стране лекарств, контрафакта и даже несколько единиц личного оружия.

Об этом на прошлой неделе в четверг 14 ноября 2024 года сообщило Федеральное Ведомство по вопросам таможенной и пограничной безопасности (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG). Указанная проверка проходила в десяти разных точках в регионе Цюриха. В общей сложности сотрудники таможни изъяли почти 700 посылок с нелегальными товарами.

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На первом месте, какой сюрприз, оказались лекарства, прежде всего стимуляторы эрекции. В зарубежных посылках также часто находили поддельные модные бренды. На третьем месте оказалось оружие, в частности несколько экземпляров т. н. куботан (Kubotan keychain, брелок с ключами, пригодный для самозащиты), несколько имитационных образцов легкого стрелкового оружия, а также ножи. Иногда в посылках из-за рубежа таможенники даже находили пистолеты.

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