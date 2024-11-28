Швейцарская таможня часто находит в посылках лекарства и оружие

Граждане Швейцарии, совершая онлайн-покупки за границей, часто заказывают себе нелегальную продукцию. Недавно швейцарские таможенники провели масштабную проверку входящих из-за рубежа в регион Цюриха заказных бандеролей и посылок, изъяв большое количество несертифицированных в стране лекарств, контрафакта и даже несколько единиц личного оружия.
Об этом на прошлой неделе в четверг 14 ноября 2024 года сообщило Федеральное Ведомство по вопросам таможенной и пограничной безопасности (Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG). Указанная проверка проходила в десяти разных точках в регионе Цюриха. В общей сложности сотрудники таможни изъяли почти 700 посылок с нелегальными товарами.
Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.
На первом месте, какой сюрприз, оказались лекарства, прежде всего стимуляторы эрекции. В зарубежных посылках также часто находили поддельные модные бренды. На третьем месте оказалось оружие, в частности несколько экземпляров т. н. куботан (Kubotan keychain, брелок с ключами, пригодный для самозащиты), несколько имитационных образцов легкого стрелкового оружия, а также ножи. Иногда в посылках из-за рубежа таможенники даже находили пистолеты.
Показать больше
Показать больше
Среди контрабандных лекарств в Швейцарии лидирует виагра
Этот контент был опубликован на
Тем, кто заказывает нелегальные лекарства, может грозить уголовное преследование.
Культура питания Швейцарии отличается от привычек соседних стран
Этот контент был опубликован на
Three-quarters of Swiss people consider eating to be a pleasurable, social activity, a new survey reveals. Healthy eating, however, plays a much less important role, it found.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.