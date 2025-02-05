Швейцария введёт к 2026 году запрет на международные усыновления

В Швейцарии больше не должно быть возможности усыновлять детей из-за границы: таково мнение кабинета министров. Keystone / Yoshiko Kusano

Федеральный совет (кабмин Швейцарии) поручил разработать соответствующий законопроект, который должен быть представлен до конца 2026 года. Цель инициативы — полностью исключить возможные злоупотребления.

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Решение о запрете международных усыновлений было принято Федеральным советом на основании выводов, представленных независимой группой экспертов. По их мнению, даже действующее в Швейцарии строгое законодательство в этой сфере не смогло полностью исключить злоупотребления, хотя оно все же «остается наилучшим способом защитить интересы всех затронутых сторон». Федеральный совет выразил сожаление, что власти не смогли в полной мере взять на себя ответственность перед детьми и их семьями.

Напомним, что в прошлом швейцарские СМИ регулярно сообщали о серьезных нарушениях законодательства в сфере международных усыновлений. «Такое впредь недопустимо», — заявил министр юстиции Беат Янс (Beat Jans). В период с 1970 по 1999 год в Швейцарию незаконным путем попали несколько тысяч детей из-за рубежа. В числе выявленных нарушений — торговля детьми, подделка документов, отсутствие информации о происхождении. Эти факты были подробно изложены в докладе, опубликованном Цюрихской Высшей школой прикладных наук (ZHAW) в декабре 2023 года.

Согласно отчету независимой группы экспертов, федеральные и кантональные власти уже предприняли значительные шаги для повышения прозрачности и безопасности системы международных усыновлений. В частности, существует немало примеров, когда усыновление прошло корректно и успешно как для детей, так и для их приемных родителей. Однако, несмотря на жесткое регулирование, полностью предотвратить злоупотребления не удается.

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Именно поэтому Федеральный совет намерен в будущем полностью запретить международные усыновления. Как пояснил министр юстиции Беат Янс, это решение обусловлено также тем, что за последние годы число международных усыновлений и так сократилось — с нескольких сотен случаев в год до нынешних 30. «При усыновлении приоритетом должно быть благополучие ребенка, даже на фоне желания потенциальных усыновителей иметь детей», — подчеркнул Беат Янс. По его мнению, сохранение нынешнего положения дел недостаточно.

Глава министерства юстиции также уверен, что запрет скорее поможет бороться с нелегальным усыновлением, чем будет способствовать развитию черного рынка. Федеральное ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz, BJ), входящее в состав Министерства юстиции и полиции Швейцарии, сейчас рассматривает возможные исключения из общего запрета, в частности в случае внутрисемейных усыновлений. Внутренние усыновления в Швейцарии это решение также не затронет — они по-прежнему останутся разрешены.

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Что касается права на информацию о происхождении и биологических родителях, то эксперты считают, что усыновленные должны всегда иметь возможность получить сведения о своей родословной. Однако действующая правовая база в этой сфере пока недостаточна. В связи с этим курирующему Федеральному департаменту / министерству юстиции и полиции (FDJP) поручено, с учетом рекомендаций кантонов, разработать меры по совершенствованию системы регистрации и отслеживания происхождения усыновленных детей.

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