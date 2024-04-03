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Качество жизни

Почему в Швейцарии увеличилось число правонарушений?

Согласно последним данным статистики в прошлом году в Швейцарии было зарегистрировано значительно больше преступлений, чем обычно.
Согласно последним данным статистики в прошлом году в Швейцарии было зарегистрировано значительно больше преступлений, чем обычно. KEYSTONE

Согласно последним данным статистики в прошлом году в Швейцарии было зарегистрировано значительно больше преступлений, чем обычно. В частности, увеличилось число серьезных насильственных преступлений и краж. Кроме того, значительно (на 30%) увеличилось количество «цифровых преступлений».

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Криминолог Дирк Байер (Dirk Baier) предлагает свои ответы на основные вопросы. Он возглавляет «Институт изучения проблем делинквентного поведения и профилактики преступности» (Institut für Delinquenz und Kriminalprävention) при Цюрихской Высшей школе прикладных наук ZHAW. В центре его научных интересов находятся ювенальная и насильственная преступность.

Если оценить основные причины такого тренда, то, с одной стороны, сложно отрицать, что общество становится более агрессивным, особенно в среде молодежи степень общей агрессивности значительно выросла. В определенной степени это связано с ролевыми моделями, пропагандируемыми в средствах массовой информации. Но и пандемия также не прошла бесследно, готовность проявлять эмпатию заметно снизилась.

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В Швейцарии увеличилось число уголовных преступлений

Этот контент был опубликован на Спокойные времена пандемии миновали, в Швейцарии вновь выросло число преступлений, прежде всего связанных с насилием.

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Итак, в прошлом 2023 году в Швейцарии было совершено на 14 процентов больше преступлений, чем в предыдущем году. Становится ли наше общество более жестким и суровым? Дирк Байер считает, что, в самом деле, нравы в обществе грубеют. Если оглянуться на последние десять лет, то количество серьезных насильственных преступлений действительно увеличилось примерно на треть. Сюда входят тяжкие телесные повреждения, убийства и изнасилования.

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Количество краж также возросло. И это связано с привлекательностью Швейцарии, состоятельной страны, которая в последние годы привыкла жить в относительной беспечности. Есть категория «гастролёров», приезжающих сюда из-за границы специально для того, чтобы «почистить» богатеньких швейцарцев, которые со своей стороны почему-то не запирает свои машины или даже оставляет открытыми входные двери.

Выросла почти на 50% доля преступлений, совершенных просителями убежища, в том числе из Алжира и Марокко. Если в 2022 году в качестве подозреваемых было зарегистрировано около 4 000 просителей убежища, сейчас таких уже около 6 000. Эта категория преступников осознала, что в Швейцарии определенные преступления совершать очень легко, речь идет прежде всего о кражах. Особенно если сейчас ничего не стоит открыть дверь незапертого автомобиля и вынести из салона что-нибудь ценное.

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Как должны отреагировать политики и власти? Прежде всего, считает Дирк Байер, взяться за ум должно само общество, и если оно это сделает, то проблему можно будет взять под контроль. Кроме того, правоохранительные органы уже осознали наличие этой проблемы, реагируя соответствующим образом, не только проводя больше контрольных рейдов и проверок, но и более активно просвещая население. «Думаю, что в 2024 году у нас будет уже меньше причин говорить об этой проблеме».

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR